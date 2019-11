Black Friday świętem RTV i AGD

Tradycja Black Friday przywędrowała do nas zza oceanu i najwyraźniej na dobre zadomowiła się nad Wisłą. Statystyki pokazują wyraźnie, że koniec listopada jest dla wielu sprzedawców wręcz kluczowym okresem. Kto odcina kupony? Niemal cały handel, ale liderem okazują się sklepy oferujące sprzęt elektroniczny. Potwierdzają to chociażby dane Santander Banku odnośnie sprzedaży ratalnej w tej kategorii – w Czarny Piątek jest ona prawie dwa razy większa niż 6 grudnia czy przed samymi świętami Bożego Narodzenia.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Black Jack - Fotolia.com RTV i AGD Black Friday jest kluczowy dla branży RTV AGD.

Po kredyt ratalny sięgamy dość często, finansując za jego pomocą zakupy z przeróżnych kategorii – od mebli, przez RTV i AGD , po instrumenty, sprzęt do wędkowania czy nawet opał. Dane Biura Informacji Kredytowej wskazują, że w minionym roku zakupy na raty podskoczyły w ujęciu wartościowym o 6,6 proc. rdr. Okazją do nich jest właśnie Black Friday.Czym jest Black Friday wie już 70 proc. Polaków, a z organizowanych w ten dzień akcji promocyjnych, zarówno stacjonarnie, jak i online, skorzystał w minionym roku co czwarty z nas – dowodzi opracowany przez Santander Consumer Bank raport „Polaków Portfel Własny - kochamy okazje”.Na promocje z utęsknieniem czekają przede wszystkim kobiety (32,5 proc.) oraz konsumenci w wieku 18-29 lat (44,2 proc.). Większość respondentów deklarowała, że nie może doczekać się przecen odzieży i obuwia (71,4 proc.), kolejne miejsce z niemal trzykrotnie niższym wynikiem zajmowały laptopy i komputery stacjonarne (28,7 proc.).Jak pokazują dane o kredytach ratalnych udzielonych w czwartym kwartale 2018 r. przez Santander Consumer Bank, Black Friday nie bez powodu jest nazywany świętem zakupów. W każdej kategorii produktów, wartości artykułów kupowanych na raty 23 listopada były wyższe od średniej dziennej w okresie mikołajek i Bożego Narodzenia. Przykładowo 23 listopada Polacy kupili na raty w banku prawie trzy razy więcej sprzętu RTV niż średnio między 1 a 6 grudnia i niemal dwa razy więcej, niż w ostatnim tygodniu przed Wigilią.Nasuwa się wniosek, że Black Friday jest nie tylko świętem zakupów, ale prawdziwą ucztą wszystkich, który marzy się sprzęt elektroniczny. Na szczycie listy artykułów kupowanych wówczas na raty dominowały sprzęt RTV i SAT (około 25%). Drugie miejsce przypadło w udziale AGD (niemal 17 proc. wszystkich kredytów). Wysoko znalazły się również telefony komórkowe i sprzęt komputerowy, które razem stanowiły ok. 21 proc. całościowej sprzedaży ratalnej 23 listopada. W sumie te kategorie wartościowo odpowiadają za więcej kredytów, niż wszystkie pozostałe finansowane w tym czasie przez Santander Consumer Bank. Polacy chętnie zaciągali w tym dniu również kredyty ratalne na sprzęt fotograficzny, artykuły sportowe i turystyczne – prawdopodobnie planując już świąteczne prezenty W całym okresie rozpoczynającym się od Black Friday a kończącym na Bożym Narodzeniu wśród najczęściej kredytowanych znalazł się sprzęt elektroniczny (RTV/SAT i AGD). W okolicach mikołajek (między 1 a 6 grudnia 2018 r.) na czele zestawienia pojawiają się meble. Zapotrzebowanie na nie drastycznie spada w okolicach Bożego Narodzenia – co wyraźnie pokazuje, że klientom zależy, aby nowe meble znalazły się w ich domach jeszcze przed świętami.