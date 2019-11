Boże Narodzenie wypada słabiej niż Dzień Singla i Black Friday

GfK po raz kolejny bierze pod lupę zachowania konsumentów, przyglądając się tym razem ich aktywności zakupowej w czasie poprzedzających Boże Narodzenie akcji wyprzedażowych. W Europie przedświąteczną okazją do zakupów w okazyjnych cenach jest przypadający w tym roku 29 listopada Black Friday. W Chinach – Dzień Singla, który obchodzony był 11 listopada.

W zakresie elektroniki użytkowej, konsumenckiej i dóbr trwałych wartość sprzedaży w tygodniu, w którym przypada Black Friday przewyższa bożonarodzeniowe obroty sklepów na rynkach Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Polski i Brazylii.

Ubiegłoroczny Black Friday wyraźnie zmotywował nas do zakupów. Z badania GfK "Point of Sales Tracking" wynika, że odnotowana w tym dniu wartość sprzedaży wyraźnie przekroczyła przeciętną. Na niemieckim rynku kategorie elektroniki użytkowej, konsumenckiej i dóbr sprzedaż – w porównaniu z poprzednim tygodniem – podskoczyła o 65 proc. Jeszcze pokaźniejsze, bo aż 230-procentowe wzrosty sprzedaży zanotowano w Brazylii, gdzie szczególną popularnością również cieszyły się telewizory, ale również frytkownice na gorące powietrze oraz notebooki. W Polsce, w Wielkiej Brytanii i w Rosji najwyraźniejsze wzrosty odnotowała z kolei sprzedaż telewizorów Ultra HD i wielkoekranowych.W tym roku Black Friday przypada w najpóźniejszym możliwym terminie (29 listopada). Powyższa data nie tylko zbiega się z dniem wypłaty wielu osób, ale też o zaledwie 3 tygodnie poprzedza Boże Narodzenie. W rezultacie analitycy GfK prognozują, że Black Friday w tym roku pobije wcześniejsze rekordy sprzedaży. W Chinach najważniejszą okazję do skorzystania z promocji stanowił Dzień Singla (11 listopada), który zwykle generował przychody trzykrotnie wyższe niż w przeciętnym tygodniu.Tak Black Friday, jak i chiński Dzień Singla, to wydarzenia zakorzenione w światowym kalendarzu sprzedaży detalicznej. Oba wydarzenia ewoluują, a polowania na promocje stają się okazją do zakupów markowych przedmiotów, o wyższych specyfikacjach i lepszej jakości, w najlepszych możliwych cenach. Zwyczaje konsumenckie , które zaznaczają się podczas tygodnia Black Friday, znajdują swoje odzwierciedlenie również w innych badaniach GfK. Wspólną cechą konsumentów z różnych krajów jest m.in. upraszczanie procesów zakupowych, dlatego ograniczenie liczby przedmiotów w promocji stanowi dodatkową i realną korzyść dla zabieganych kupujących i pomaga im odnaleźć wysokiej jakości markowe produkty. Wg badania GfK pn. FutureBuy 42 proc. konsumentów w Europie zgadza się ze stwierdzeniem, iż w wielu kategoriach, w których robią zakupy, wybór jest zbyt duży (w krajach Azji i Pacyfiku odsetek ten jest jeszcze wyższy i wynosi 67 proc.). Podobnie rzecz ma się z tzw. konsumentami typu smart. Współcześni konsumenci są wciąż coraz sprytniejsi i spędzają coraz więcej czasu sprawdzając ceny przed dokonaniem zakupów. Niemal połowa (45 proc.) konsumentów w Europie twierdzi, że porównują obecnie ceny częściej niż rok temu (w krajach Ameryki Łacińskiej oraz Turcji odsetek ten rośnie do 58 proc.).Okazuje się również, że na rynkach, gdzie wydatki w Black Friday są porównywalne lub wyższe niż w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie wielu producentów i sprzedawców detalicznych skupia na strategii „premiumizacji”. W takim wypadku promocje konsumenckie zachęcają do sięgania po modele o wyższych specyfikacjach zamiast wybierania najtańszych modeli w ofercie. Argumentów i uzasadnienia dla zjawiska premiumizacji produktów dostarcza inne badanie GfK – Consumer Life 2019. Dowodzi ono, że 47 proc. konsumentów przyznaje, że istotne jest dla nich regularne „poprawianie sobie nastroju” zakupami, niemal co drugi przyznaje, że woli posiadać mniej przedmiotów, ale wyższej jakości, a 45 proc. kupujących wskazuje, że kupuje wyłącznie towary, które opatrzone są znanym logo.