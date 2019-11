Chętnych na magazyn do wynajęcia nie brakuje. Jak długo?

Chętnych na magazyn do wynajęcia nie brakuje, a w ślad za tym zapotrzebowaniem podąża podaż. Dziś powierzchnie magazynowe naszego kraju zajmują już 17,6 mln m kw., z czego 4,6 mln m kw zostało oddanych do użytkowania w latach 2017-2018, a kolejne 1,97 mln m kw. na przestrzeni dziewięciu pierwszych miesięcy br. To absolutny rekord – podaje BNP Paribas Real Estate w raporcie pt. „Rynek powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce, III kw. 2019 r.”

Gigantyczny magazyn do wynajęcia powstał na Górnym Śląsku

Powierzchnie magazynowe naszego kraju stale przykuwają uwagę zagranicznych graczy. Inwestorzy, również największe i znane na całym świecie firm, decydują się lokować w naszym kraju główne centra przeładunkowe i logistyczne. Na ich decyzje wpływają szczególnie takie czynniki, jak lokalizacja, stale rozwijająca się infrastruktura transportowa oraz niskie koszty operacyjne. Biorąc jednak pod uwagę dostępność wolnych działek oraz siły roboczej, zainteresowanie inwestorów skutkuje szybkim przyrostem nowej powierzchni i wysoką aktywnością deweloperów nie tylko na głównych rynkach. To zaś przyczynia się do generowania nowych miejsc pracy i rozwoju regionów – mówi Igor Roguski, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych, Europa Środkowo-Wschodnia.

Powierzchnie magazynowe będą hamować?

Dostępność dróg i pracowników jest wciąż decydująca

Ostatnim przykładami alternatywnych lokalizacji mogą być m. in.: kompleks powstający na północ od Wrocławia, w bezpośrednim sąsiedztwie trasy S5, czy rozbudowa jednego z dwóch nowoczesnych kompleksów w okolicach Kielc, położonego przy niedawno oddanym fragmencie trasy S7 – komentuje Hanna Milczarek, Dyrektor, Magazyny i Logistyka, Rynki Kapitałowe.

Jak już wspomniano powyżej, magazyn do wynajęcia to „towar”, który nie może dziś narzekać na brak zainteresowania. Wiedzą o tym deweloperzy, których aktywność na rynku magazynowo-logistycznym jest dziś wręcz imponująca. Potwierdzają to liczby. I tak, jeszcze w 2014 roku łączny zasób powierzchni magazynowych w naszym kraju nieznacznie tylko przekraczał 8 mln m kw. W ciągu pięciu lat powiększył się ponad dwukrotnie, za co w głównej mierze odpowiedzialny jest rozpoczęty przed trzema laty boom na powierzchnie magazynowe . Warto jednak podkreślić, że dane podsumowujące III kwartał br. wskazują na dość pokaźny wzrost wskaźnika powierzchni niewynajętej. Wzrostowa tendencja dotyczy również procesu absorpcji nowej podaży, który obecnie jest dłuższy, niż kilka miesięcy temu.Analizując największe umowy najmu z ostatnich lat wyraźnie widać, że większość z nich dotyczy międzynarodowych potentatów z branży handlu elektronicznego. Z racji specyfiki sektora e-commerce, firmy te zajmują specjalnie dla siebie stworzone obiekty idealnie odpowiadające ich potrzebom (BTS). W III kw. tego roku byliśmy świadkami oddania do użytku kolejnego z takich centrów dystrybucyjnych. Czterokondygnacyjny magazyn do wynajęcia-gigant powstał w Gliwicach, oferuje on łącznie ponad 210 000 m kw., co czyni go największym tego typu obiektem w Polsce i jednym z największych w Europie.Trzeci kwartał, oprócz imponujących danych dotyczących wielkości podaży nowej powierzchni, pokazał również wzrost średniej stopy pustostanów. Na koniec września bez najemców pozostawało 6,7% istniejącej powierzchni magazynowo-logistycznej, o 1,3 p. proc. więcej niż w poprzednim okresie bieżącego roku. Należy jednak zaznaczyć, że biorąc pod uwagę jak pokaźne były powierzchnie magazynowe dostarczone na rynek w ostatnich latach, to poziom wciąż relatywnie niski. Dodatkowo, całkowity wolumen powierzchni w budowie, mimo że wciąż wygląda imponująco (1,8 mln m kw.), jest najmniejszy od początku 2018 r. Czy oznacza to, że magazyn do wynajęcia szczyt koniunktury ma już za sobą? A może raczej są to jedynie tymczasowe wahania, spowodowane kumulacją nowej podaży - pokażą kolejne miesiące.Pomimo postępującej automatyzacji procesów magazynowych i logistycznych, integralną cechą sektora przemysłowo-logistycznego jest nieustannie wysokie zapotrzebowanie na siłę roboczą. Tymczasem w Polsce mamy do czynienia z najniższym bezrobociem od kilkudziesięciu lat. Coraz atrakcyjniejsze stają się lokalizacje wciąż oferujące większy dostęp do kapitału ludzkiego, zapewniające jednocześnie bliskość tras szybkiego ruchu. W konsekwencji, stajemy się świadkami „otwierania nowych obszarów” poprzez rozwój dróg ekspresowych i autostrad.