Sieć 5G. O takiej popularności LTE mogło pomarzyć?

Sieć 5G zaczyna się upowszechniać, a prognozy dotyczące jej wykorzystania prezentują się dość imponująco. Za sprawą zakrojonej na szeroką skalę rozbudowy tego ekosystemu rzesza abonentów 5G już w 2025 roku ma liczyć sobie ponad 2,6 mld osób. Inne statystyki są równie pokaźne.

sieć 5G obejmie 2/3 globalnej populacji i odpowiadać będzie za niemal połowę (45%) mobilnego transferu danych na świecie;

użytkownicy smartfonów będą przesyłali miesięcznie ponad trzykrotnie więcej danych niż obecnie (wzrost z 7,2 GB do 24 GB); osiągnięcie takiego wyniku ma być możliwe m.in. za sprawą nowych usług i rozpowszechnienia się serwisów wideo;

ilość połączeń komórkowych w ramach Internetu Rzeczy wzrośnie niemal 4 razy (z 1,3 mld na koniec 2019 roku do 5 mld);

52% połączeń IoT będzie realizowanych za pośrednictwem technologii NB-IoT oraz Cat-M.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixelkorn - Fotolia.com Sieć 5G Do końca 2025 roku liczba abonentów 5G przekroczy 2,6 mld.

„Cieszymy się, że sieć 5G budzi tak duże zainteresowanie niemal wśród wszystkich producentów sprzętu. W roku 2020 urządzenia kompatybilne z 5G wejdą na rynek masowy, co jeszcze bardziej zwiększy popularność nowego standardu komunikacji. Pytanie nie brzmi już czy, lecz jak szybko będziemy w stanie wykorzystać jego możliwości, zaspokajając tym samym konkretne potrzeby konsumentów indywidualnych i biznesowych. Standard 4G jest ważnym rozwiązaniem zapewniającym możliwość komunikowania się w wielu rejonach świata. Modernizacja sieci również odgrywa istotną rolę w transformacji technologicznej, której doświadczamy” - mówi Fredrik Jejdling, Wiceprezes firmy Ericsson i Dyrektor ds. Sieci.

7,2 GB to ilość wystarczająca do przesłania codziennie 21 minut filmu w jakości HD (1280 x 720). 24 GB pozwalają już przesłać codziennie 30 minut materiału wideo HD oraz sześć minut treści związanych z technologią wirtualnej rzeczywistości.

Prognozy odnośnie dynamiki, z jaką ma rozwijać się technologia 5G , stanowią część najnowszej edycji „Ericsson Mobility Report”. Listopadowe opracowanie wskazuje, że do końca 2025 roku:Wiodący operatorzy telekomunikacyjni w Azji, Australii, Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w Ameryce Północnej uruchomili swoje sieci 5G w roku 2019. W Korei Południowej, w której sieć 5G działa już od kwietnia 2019 roku, odnotowywany jest znaczny wzrost zainteresowania tym nowoczesnym rozwiązaniem. Do końca września 2019 roku wszyscy lokalni operatorzy komórkowi pozyskali już ponad 3 miliony abonentów korzystających z technologii 5G.W Chinach sieć 5G ruszyła u schyłku października br. To wydarzenie spowodowało konieczność zaktualizowania prognoz dotyczących liczby abonentów, którzy wykupią usługi 5G do końca 2019 roku - z 10 na 13 milionów.Jak czytamy w raporcie, popularność, jaką cieszy się już teraz sieć 5G, pozwala zakładać, że liczba abonentów korzystających z tego rozwiązania będzie rosła znacznie szybciej niż w przypadku LTE. Nowa technologia będzie zyskiwać na popularności najszybciej w Ameryce Północnej - zgodnie z przewidywaniami, do końca 2025 roku z 5G korzystać będzie aż 74% abonentów. Kolejne miejsca w rankingu zajmą: Azja Północno-Wschodnia (56%) oraz Europa (55%).W III kwartale 2019 roku odnotowano znaczący, bo aż 68% wzrost ilości przesyłanych danych (liczony rok do roku). Wynika on z większej liczby posiadaczy smartfonów w Indiach, z rosnącego miesięcznego transferu danych na użytkownika odnotowanego w Chinach, a także z rosnących możliwości samych urządzeń, rosnącej objętości przesyłanych treści oraz przystępnych cen taryf.