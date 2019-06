5G jeszcze szybsze niż myśleliśmy

Najświeższa edycja raportu Ericsson Mobility Report z czerwca 2019 r. wskazuje, że intensywny rozwój oraz entuzjazm wobec sieci 5G mogą do do końca 2024 r. zaowocować dodatkowymi 400 milionami subskrypcji mobilnych usług szerokopasmowych.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Natalia Merzlyakova - Fotolia.com 5G Rozwój sieci 5G szybszy niż przewidywano.

„5G rozwija się w szybkim tempie. Odzwierciedla to entuzjazm dostawców usług i konsumentów dla tej technologii. Sieć 5G wywrze pozytywny wpływ na życie ludzi i firm, a jej korzyści wykraczają poza internet rzeczy (IoT) i przemysł 4.0. Wymierne korzyści płynące z sieci 5G można osiągnąć tylko dzięki utworzeniu solidnego ekosystemu, w którym wszyscy partnerzy zarówno technologiczni, regulacyjni, ds. bezpieczeństwa, jak i przemysłowi mają do odegrania swoja rolę”.

Ubiegłoroczny Ericsson Mobility Report dowodził, że do 2024 roku zasięg 5G obejmie około 40 procent światowej populacji. Dziś (czerwiec 2019) mówi się już o 45 procentach, a jeszcześmielsze przewidywania - ze względu na możliwość wdrażania 5G w pasmach częstotliwości LTE - wskazują nawet na 65 procent. Wzrosły również (z 1,5 do 1,9 miliarda) prognozy odnośnie przewidywanej ilości subskrypcji 5G.Pojawieniu się smartfonów wykorzystujących 5G towarzyszyło uruchomienie sieci 5G na kilku rynkach. Na niektórych z nich dostawcy usług wyznaczyli sobie bardzo ambitne cele, zmierzające do objęcia zasięgiem 5G nawet 90 procent populacji i to na przestrzeni pierwszego roku.Silne zaangażowanie dostawców chipsetów i urządzeń jest również kluczem do przyspieszenia wdrożenia sieci 5G. W bieżącym roku na rynek mają trafić smartfony dla wszystkich głównych pasm częstotliwości. Urządzenia 5G stają się coraz bardziej dostępne, działa także coraz więcej sieci 5G , zatem do końca 2019 r. na całym świecie prognozowanych jest ponad 10 milionów subskrypcji 5G.Oczekuje się, że rozwój subskrypcji 5G będzie najszybszy w Ameryce Północnej, gdzie przewiduje się, że odsetek abonentów 5G w 2024 r. wyniesie 63%. Na drugim miejscu plasuje się Azja Północno-Wschodnia (47 procent), a Europa jest trzecia (40 procent).Fredrik Jejdling, Executive Vice President and Head of Networks, zauważa:Łączny globalny ruch danych w telefonii komórkowej w I kwartale 2019 r. nadal rósł, zwiększając się o 82 procent rok do roku. Przewiduje się, że do końca 2024 r. osiągnie poziom 131 eksabajtów (EB) miesięcznie, a 35% tego ruchu będą obsługiwały sieci 5G. Na świecie istnieje 1 miliard komórkowych połączeń IoT, do końca 2024 r. liczba ta ma wzrosnąć do 4,1 miliarda. Z czego 45% stanowi Massive IoT. Do branż korzystających z Massive IoT należy branża narzędzi do inteligentnych pomiarów, opieka zdrowotna w postaci medycznych urządzeń do noszenia na ciele oraz transport z czujnikami do śledzenia.