Technologia 5G. Wątpliwe korzyści czy duże szanse?

100 razy w ciągu doby. Tak często sięga po smartfona jego statystyczny użytkownik. To dobitny dowód na to, że nie jesteśmy już w stanie odłączyć się od informacji i internetowej rzeczywistości. Nadchodząca wielkimi krokami technologia 5G, umożliwiająca znacznie szybszy transfer mobilnych danych, stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na ich wymianę. Okazuje się jednak, że wśród zwykłych użytkowników nie wzbudza ona zbyt dużych emocji. W przeciwieństwie do firm, zwłaszcza przemysłowych, które z 5G wiążą spore nadzieje.

Technologia generująca problemy

– Nie mogę wdrożyć takiej technologii, jeśli standardy promieniowania, które mają chronić obywatela, nie są przestrzegane - skomentowała belgijska minister środowiska, Céline Fremault. – Mieszkańcy Brukseli nie są królikami doświadczalnymi, których zdrowie można sprzedać dla zysku. Tu nie ma miejsca na wątpliwości – dodała minister.

Fabryka przyszłości

5G ułatwi poruszanie się po mieście

Jednym z argumentów wysuwanych przez przeciwników technologii 5G, jest brak nowych opcji, uzasadniających jej zakup przez indywidualnego użytkownika. O ile bowiem w przypadku 4G czy 3G oferowano użytkownikom dobrej jakości streaming video czy możliwość dzielenia się zdjęciami, o tyle - jak podnoszą eksperci - 5G nie zmieni doświadczeń przeciętnego użytkownika internetu.Z tego też względu konsumenci, którym już dziś oferuje się dostęp do technologii 5G , nie za bardzo mają ochotę za nią dopłacać. I tak np., z analiz prowadzonych przez Deutsche Bank Research wynika, że w USA zaledwie co dziesiąty klient deklaruje chęć płacenia 6 USD lub więcej miesięcznie za możliwość korzystania z 5G. Wyjątek stanowią Chiny, gdzie 2/3 konsumentów wyraziło chęć inwestycji w tę technologię pod warunkiem, że umożliwi ona szybsze korzystania z mediów społecznościowych czy skróci czas ładowania gier na telefon. Powód tego zapału może być jednak prozaiczny. Mieszkańcy Chin częściej niż w innych krajach mają problemy z jakością sygnału komórkowego na terenach podmiejskich.Kolejnym zarzutem pod adresem technologii 5G jest emisja promieniowania. Głośno stało się o niej m.in. po tym, jak stolica Belgii jakiś czas temu wdrożyła surowe przepisy ochrony przed promieniowaniem z powodów zdrowotnych. Według władz Brukseli, oszacowanie wpływu 5G na skutki zdrowotne dla obywateli jest niemożliwe. I z tego właśnie powodu nie godzą się na jej uruchomienie.Obawy Belgii mogą nie być bezpodstawne. Obecnie eksperci nie są w stanie wykluczyć negatywnego wpływu 5G na organizm człowieka i środowisko naturalne.Obiekcje mają również sami dostawcy usługi, którzy zwracają uwagę na to, że nowa technologia to dla nich większe koszty. W przeciwieństwie do poprzednich sieci, fale wykorzystywane przez 5G są krótsze. Mają więc mniejszy zasięg, co powoduje trudności z przenikaniem obiektów stałych, takich jak np. ściany. Aby wyeliminować ten problem, dostawcy usługi muszą zbudować więcej stacji bazowych, narażając się na dodatkowe wydatki. Biorąc pod uwagę niskie zainteresowanie siecią 5G wśród klientów indywidualnych, dostawcy mogą mieć ograniczoną motywację do ponoszenia ponadplanowych kosztów.Wątpliwości usługodawców może jednak rozwiać zainteresowanie siecią 5G ze strony klientów biznesowych. Mimo, że na zaskarbienie sobie serc prywatnych użytkowników smartfonów liczyć na razie nie można, technologia ta zyskuje popularność wśród przedsiębiorców w branży produkcyjnej. Przykładem może być niemiecka firma Siemens, która planuje wdrożenie 5G w celu stworzenia tzw. inteligentnej fabryki (smart factory). Idea ta polega na samoistnym dostosowaniu się maszyn do warunków panujących w fabryce, co ułatwi wymianę informacji między pracownikami i zwiększy ich efektywność. Wynika to z faktu, że szybkość sieci 5G i niskie opóźnienia w transmisji danych zmniejszają ryzyko popełnienia błędów. Robot będzie w stanie np. samodzielnie przerwać pracę, w chwili gdy kamera wykryje obcy obiekt na taśmie przenośnika. Jednak to nie koniec zalet. Siła 5G umożliwia transmitowanie danych nawet z miliona maszyn na przestrzeni obejmującej jeden kilometr kwadratowy. To da pracownikom fabryk możliwość korzystania z wielu urządzeń jednocześnie. Roboty będą mogły samoistnie przemieszczać się po obszarze fabryki i docierać do miejsc, w których pojawił się problem.Obszarem, w którym drzemie olbrzymi potencjał 5G w zakresie połączenia potrzeb indywidualnych konsumentów i przedsiębiorców z branży przemysłowej, są inteligentne miasta. Smart cities mogłyby stanowić odpowiedź m.in. na problem rosnących cen mieszkań. Dzięki szybszej komunikacji miejskiej ludzie pokonywaliby większe odległości w krótszym czasie. To z kolei wpłynęłoby na to, że częściej wybieraliby mieszkania w tańszych lokalizacjach, znajdujących się poza centrum. W ślad za inteligentnymi miastami mogłyby pójść np. autonomiczne samochody. Do ich działania niezbędna jest sieć o mocy jaką oferuje 5G.Inne projekty, skierowane do klientów indywidualnych i wykorzystujące technologię 5G, zakładają również możliwość przeprowadzania zdalnych operacji i tworzenia filmów VR (wirtualna rzeczywistość). Te przykłady dowodzą, że mimo braku entuzjazmu niektórych środowisk, sieć 5G może nieść wiele korzyści dla ogółu konsumentów. Według analityków Deutsche Raport Research, rewolucja cyfrowa jest potrzebna zwłaszcza Europie, której grozi pozostanie w tyle za USA i Chinami. Dziś, podczas gdy Europejczycy sprzeczają się o zasadność technologii 5G, Chiny wdrażają w życie plan ,,wyprodukowano w Chinach 2025”. Chcą w ten sposób postawić się w roli globalnego lidera w kwestii robotyki, automatyki i innych sektorów.Spory o 5G w Europie mogą sprawić, że nasz kontynent przestanie być konkurencyjny na arenie międzynarodowej, a w konsekwencji atrakcyjny dla inwestorów. By nie dopuścić do ziszczenia się tego czarnego scenariusza, Europa musi posiadać infrastrukturę cyfrową – podkreślają autorzy raportu Deutsche Bank Research. Jak wykazała ankieta przeprowadzona przez German Bitkom Research, 93 proc. firm biorących udział w badaniu oczekuje, że 5G pozwoli na dalszą implementację nowych technologii cyfrowych. Natomiast 84 proc. jest zdania, że wdrożenie sieci 5G pozytywnie wpłynie na produktywność niemieckich firm. Być może jest to zapowiedzią ocieplenia się nastrojów względem tej technologii w Europie.