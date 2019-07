Jak technologia 5G zmieni świat rozrywki?

Jak wynika z doniesień zawartych w najnowszym raporcie Ericsson Consumer Lab, technologia 5G pozwoli, aby z internetem połączyło się nawet 100 urządzeń na metr kwadratowy. W praktyce będzie to oznaczać, że do smartfonów i komputerów dołączą miliardy innych, połączonych z siecią urządzeń, w tym autonomiczne pojazdy, smart AGD czy czujniki kontrolujące nasz organizm w czasie treningu. Troska o kondycję jest oczywiście ważna, ale nie można zapominać również o relaksie, jaki dają nam filmy i gry. Oto 5 przykładów zmian, które ma wnieść do świata rozrywki technologia 5G.

Uruchomienie 5G sprawi, że do lamusa odejdzie konieczność instalowania na smartfonach niezliczonej liczby aplikacji. Poziom prędkości i wysoka przepustowości transmisji danych sprawi, że będziemy mogli korzystać z nich w chmurze. Analogicznie będzie się tak działo z wszystkimi naszymi danymi, które automatycznie zostaną tam zapisane. Spowalniające systemy apki i alerty dotyczące braku wystarczającej pamięci przejdą do przeszłości. Możliwości sieci 5G jeśli nie wyeliminują zupełnie opóźnień, to na pewno sprawią, że będą one niedostrzegalne - dostęp do sieci będzie odbywał się w czasie rzeczywistym. Wysoki ping w grach sieciowych, który jest zmorą wielu graczy i dotyczy szczególnie osób korzystających z dostępu bezprzewodowego, zniknie. Nigdy więcej lagów! Wykorzystanie rozszerzonej czy wirtualnej rzeczywistości zyska nowy wymiar. Możliwe będzie nie tylko podróżowanie bez fizycznego przemieszczania się, oglądanie meczu z wrażeniem przebywania na stadionie, ale też przeniesienie się w centrum wydarzeń ulubionej gry, która nigdy wcześniej nie była tak angażująca. Wyobraźcie to sobie przy kolejnej rozgrywce Call of Duty! Jednak nie samymi grami żyje człowiek. Transmisja meczu w jakości 4K, a nawet 8K? Bez problemu! Do tego dochodzi możliwość samodzielnego wyboru kamery, z której obraz chcemy mieć akurat na ekranie. Wygląda na to środowe wieczory już na zawsze będą zarezerwowane na spotkania z kumplami. 5G ułatwi popularyzację filmów w formatach 4K, 8K czy 360°, które w ramach streamingu będą dostępne na wszystkich urządzeniach mobilnych. Oglądanie materiałów wideo wysokiej jakości nie będzie już wymagało siedzenia w domu przed telewizorem lub komputerem podpiętym do stałego łącza. Jak wynika z raportu Ericsson ConsumerLab*, w ciągu najbliższych 5 lat na oglądanie wideo na urządzeniach mobilnych poświęcimy 3 godziny tygodniowo więcej, z czego godzinę przy wykorzystaniu okularów AR/ VR.

Sieć 5G w Polsce – kiedy możemy się jej spodziewać?

Sama technologia jest już w Polsce dostępna, ale konieczne jest jeszcze przydzielenie odpowiednich pasm i częstotliwości. Komisja Europejska oczekuje, że do 2025 r. kraje członkowskie będą posiadać szerokie pokrycie siecią 5G, a w Polsce pierwszym miastem z niej korzystającym będzie Łódź. Jeżeli plany wprowadzenia nowej technologii powiodą się, to sieć komercyjna 5G zacznie działać nad Wisłą około 2022 roku. Początkowo będzie dostępna w dużych miastach, na wszystkich autostradach i na najważniejszych drogach ekspresowych Od 2015 roku Ericsson zainstalował juz ponad 3 mln stacji bazowych gotowych obsłużyć 5G. Instalacja stacji nowej generacji dotyczy takze Polski, czekaja na zdalne uruchomienie.Technologia jest gotowa, ograniczenia wypływaja z uwarunkowań prawnych.Wokół korzyści jakie przyniesie nam technologia 5G narosło wiele mitów, które obala najnowszy raport Ericsson ConsumerLab. Publikacja opiera się na wynikach jednego z największych w historii badań konsumenckich, a zebrane opinie są reprezentatywne dla niemal miliarda ludzi na świecie. Z raportu wynika między innymi, że użytkownicy smartfonów oczekują powszechnej dostępności aplikacji i usług 5G w ciągu 2-3 lat od uruchomienia sieci nowej generacji. Co więcej, 43 proc. respondentów liczy na to, że 5G przyczyni się do rozwoju nowych aplikacji i usług. Pozostaje nam zatem czekać na to, co przyniesie przyszłość.