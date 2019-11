Jedzenie w pracy. Jakie mamy zwyczaje?

Co liczy się w pracy? Jeżeli chodzi o zupełnie przyziemne kwestie, to z pewnością atrakcyjne wynagrodzenie. Idąc dalej, istotna jest niewątpliwie dobra atmosfera, koleżeńskie stosunki i wspierający szef. Co jeszcze? Pewnym zaskoczeniem może okazać się, że jednym z istotniejszych aspektów okazuje się również jedzenie. Jeśli jednak przyjrzeć się temu wnikliwiej, to zdziwienie powinno ustąpić zrozumieniu – chociażby ze względu na to, że wspólne posiłki pracowników to również czas sprzyjający ich integracji.

Kiedy zaczynałam zawodową karierę w międzynarodowej korporacji ponad 25 lat temu, jedzenie do pracy oznaczało zazwyczaj standardowy pakiet składający się z kanapki z wędliną i jabłka. Potem coraz bardziej powszechne stawały się lunche w firmowej stołówce lub na mieście, także łączone ze spotkaniami biznesowymi. Najbardziej wytrwałym nieobcy był zestaw składający się z białej bułki i „energetyka”. Takie osoby można znaleźć oczywiście i dzisiaj, jednak ogólnie obecnie przywiązujemy zdecydowanie większą wagę do prawidłowego i zdrowego odżywiania w pracy. Można to dostrzec zarówno zaglądając do firmowej lodówki, jak i przyglądając się opiniom Polaków o jedzeniu w pracy – mówi Monika Ruszkowska Dyrektorka Biura Reklamy w Grupie Na:Temat, a po godzinach autorka bloga eKuchareczka.pl.

Wspólne jedzenie integruje

Wyniki pokazują wyraźnie, że stworzenie dobrych zasad i odpowiedniej przestrzeni zachęcającej do wspólnego jedzenia może pozytywnie wpływać na integrację zespołu. Skoro i tak obiady czy lunche są nieodłączną częścią naszego życia, warto je wykorzystać jako element bardziej przyjaznego środowiska pracy. Firmy dbające o posiłki kreują pozytywny wizerunek nowoczesnego pracodawcy i zwiększają swoją konkurencyjność w wyścigu o talenty – komentuje Konstancja Zyzik, Talent Acquisition & Capabilities Development Manager w Grupie Pracuj.

Jedzenie nakręca wydajność

Codzienne życie pracowników potwierdza, że firmowa kuchnia to pomieszczenie, które nie bez kozery można nazwać centrum dowodzenia. To tam przygotowujemy sobie poranną kawę, zyskując przy okazji wiedzę o nowinkach z życia firmy. To również tam zasiadamy do przygotowanych sobie w domu posiłków, relaksując się i ucinając sobie small talk’i. Nie ulega zatem wątpliwości, że kuchnia, jedzenie i związane z tym zwyczaje mogą wywierać dość istotny wpływ na funkcjonowanie zespołów.Jak jemy w pracy? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza kolejny materiał z realizowanej przez Pracuj.pl serii „Zawodowy styl życia”.Raport Pracuj.pl dowodzi, że aż 62% badanych Polaków deklaruje, że jedzenie do pracy najczęściej przygotowują w domu. Tylko 24% korzysta z gotowych dań i kupuje je przed pracą lub korzysta z diety pudełkowej. W miarę możliwości Polacy nie chcą być także zmuszani do pospiesznej konsumpcji np. przy komputerze, w niekomfortowych warunkach. Aż 6 na 10 badanych przez Pracuj.pl oczekuje, że pracodawca zapewni im obowiązkową przerwę na jedzenie wliczaną w czas pracy. Wyraźnie również widać, że zwyczaje kulinarne polskich pracowników ewoluują:Badanie Pracuj.pl dowodzi jednak, że większość pracowników wolałaby mieć wybór i nie być zmuszonymi do przygotowywania sobie posiłków, jeśli tego nie chcą. 55% pracowników chciałoby otrzymywać dofinansowanie do obiadów w pracy, dla 32% jest to obojętne, a tylko 12% nie potrzebuje takiego benefitu. 87% badanych chciałoby mieć dostęp do taniej stołówki lub restauracji w miejscu pracy. Polacy chcieliby mieć także dostęp w pracy do dobrze wyposażonej kuchni (88%), mieć szeroki wybór kawy i herbaty (87%), czy darmowe owoce i warzywa (81%).Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy pracownik, którego czas pracy wynosi minimum 6 godzin, ma prawo do 15-minutowej, wliczanej do czasu pracy przerwy. Nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca pozwalał zatrudnionym na dłuższy odpoczynek, ale wówczas nie jest on wliczany do czasu pracy i w efekcie rzadko wykorzystywany. Niewątpliwie firmy, które wprowadzą pod tym względem przyjaźniejsze rozwiązania, mogą sporo zyskać. Tym bardziej, że aż 56% respondentów uważa obiady za dobrą okazję do poznania nowych osób. 53% dodaje także, że wspólne jedzenie to szansa do zacieśnienia prywatnej relacji z innymi pracownikami Regularne spożywanie posiłków to wydajność pracowników większa o 20% - tak wskazuje badanie przeprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia. Z kolei według raportu Health Enhancement Research Organization (HERO) osoby, które jedzą zdrowe obiady w pracy, są nawet o 25% bardziej efektywne. Dlatego ważne jest, żeby posiłki jedzone w biurze dawały energię do realizacji obowiązków.