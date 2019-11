Praca za granicą. Dlaczego Holandia?

Sytuacja na polskim rynku pracy nie była lepsza już od wielu lat. Portale ogłoszeń pełne są ofert pracodawców, wynagrodzenia rosną, a stopa bezrobocia osiąga najniższe od ponad ćwierćwiecza poziomy. Wydawać by się mogło, że w takich warunkach emigracja zarobkowa jest czymś, czego właściwie nie rozważamy. Tymczasem jest inaczej – praca za granicą ciągle cieszy się popularnością, a jednym z krajów, do którego wyjeżdżamy nader chętnie, jest Holandia. Co przesądza o atrakcyjności tego kraju?

Kogo przyciąga Holandia?

Holandia jest obecnie jednym, obok Wielkiej Brytanii i Niemiec, z najczęściej wybieranych kierunków wyjazdu w celach zarobkowych. Aktualnie rekrutujemy ok. 500 osób tygodniowo, a to o 10% więcej niż w roku ubiegłym. Holenderscy pracodawcy oferują przede wszystkim pracę w branży logistycznej i produkcyjnej – mówi Patrycja Liniewicz, Managing Director International Recruitment w OTTO Work Force.

Praca za granicą atrakcyjna finansowo, Holandia nie jest wyjątkiem

Holandia jest niezmiennie uważana za bardzo atrakcyjne oraz przyjazne miejsce do pracy i życia dla Polaków. Bardzo niskie bezrobocie powoduje, że Polacy są mile widziani w tym kraju i bardzo cenieni za pracowitość. Na rynku holenderskim, ze względu na rosnące niedobory kadrowe, pojawia się coraz więcej ofert dla osób, które nie komunikują się w języku obcym. Na ten moment, aż 60% naszych ogłoszeń nie zawiera kryterium językowego, jest więc to szansa dla osób, które nie mogły skorzystać z szansy wyjazdu ze względu na brak kompetencji językowych – wyjaśnia Patrycja Liniewicz, Managing Director International Recruitment w OTTO Work Force.

Szacuje się, że na terenie Holandii przebywa obecnie około 250 tys. Polaków, w tym 160 tys. osób zarejestrowanych oficjalnie. Jeszcze przed kilkunastu laty statystyki te były pięciokrotnie niższe. Ci z nas, którym choć raz zdarzyło się pracować „u Holendra”, w większości deklarują (84%), że ponownie również zdecydowaliby się na taki krok. Motywacją do wyjazdu byłyby przede wszystkim wyższe niż nad Wisłą wynagrodzenia. Pracy w Holandii też nie powinni zabraknąć – przewidywania ekonomistów wskazują, że w najbliższych latach tamtejszy rynek pracy zdoła przyjąć 80 tys. zagranicznych pracowników. Praca za granicą najczęściej kusi młodych Polaków. Nie inaczej jest w przypadku Holandii. Badanie zrealizowane dla OTTO Work Force potwierdza, że ponad 2/3 pracowników, którzy w bieżącym roku wyjechali do tego kraju, to reprezentanci grupy wiekowej 20 do 30 lat. Drugą najsilniej reprezentowaną grupą naszych rodaków są osoby po 41. roku życia (14,5 proc.).Jak dowodzi badanie, na pracę w Holandii najczęściej decydują się mężczyźni (62,5%) o stażu zawodowym do 10 lat. Statystyczny Polak pracujący w kraju tulipanów przeważnie ma wykształcenie średnie (54,4%), jest stanu wolnego (76,5%) i nie ma dzieci (78,9%0), a do pracy wyjeżdża z partnerem lub znajomymi (62,0%). Z raportu OTTO Work Force wynika, że aż 92,5% badanych zna przynajmniej jeden język obcy, głównie angielski. Polacy chętnie decydują się na pracę tymczasową w Holandii i aż 84,2% badanych jest zadowolonych z tego wyboru, a 53% planuje zostać w Holandii na stałe lub regularnie tam jeździć.Praca za granicą cieszy się powodzeniem przede wszystkim ze względu na wysokość zarobków. Tak też jest w przypadku Holandii - główną motywacją dla Polaków wyjeżdżających tam do pracy są właśnie uwarunkowania ekonomiczne. Blisko 60% badanych podaje, że wyjechali do Holandii motywowani perspektywą zdecydowanie wyższej pensji niż w ojczyźnie. Identyczna grupa ankietowanych uzasadnia wyjazd chęcią poprawy sytuacji finansowej oraz zgromadzenia oszczędności na przyszłość. Obok zdecydowanie wyższych dochodów, znalazły się zbyt wysokie koszty utrzymania w Polsce.Spora grupa wyjeżdżających przekonuje, że polski rynek pracy i polityka płacowa są niekorzystne, dlatego preferowaną przez nich opcją jest praca za granicą. Blisko 32% ankietowanych wskazuje, że warunki oferowane przez polskich pracodawców z ich perspektywy są mało atrakcyjne. Można zatem wnioskować, że decyzja o wyjeździe do pracy w Holandii wynika przede wszystkim z chęci poprawy swojej sytuacji, nie zaś z przymusu spowodowanego trudnościami w znalezieniu pracy w kraju.A jakie są osobiste motywy wyjazdu do Holandii? Najczęściej wymieniane są: chęć poprawienia sytuacji finansowej, zgromadzenie oszczędności na przyszłość oraz podniesienie standardu życia. Dla 29,2 proc. badanych najistotniejszym motywem wyjazdu jest chęć zdobycia doświadczenia zawodowego, a co czwarty pracujący w Holandii deklaruje, że głównym impulsem jest chęć poszerzenia kompetencji językowych. Oznacza to, że główną oś motywacji wyjeżdżających stanowi szeroko pojęte dążenie do poprawy własnej sytuacji, która w tym wypadku jest ściśle skorelowana z finansami, a nie tak bardzo z inwestycją w siebie czy z samorozwojem.