Nie jest ważne skąd pochodzi kapitał pracodawcy?

Praca u polskiego przedsiębiorcy nie ma najlepszych opinii. Wystarczy poszperać w internecie, zajrzeć na fora czy przejrzeć media społecznościowe, aby bez trudu znaleźć niepochlebne oceny polskich firm i panującego w nich stylu zarządzania. I wprawdzie co piąty Polak wskazuje na atrakcyjność zagranicznych pracodawców, to jednocześnie okazuje się, że dla 2/3 z nas pochodzenie kapitału przedsiębiorstwa nie ma większego znaczenia.

Czy pociąga nas american dream?

"Januszom biznesu” już dziękujemy

To bardzo dobry sygnał, że dla relatywnie dużego grona osób, praca w firmie z polskim kapitałem nie jest powodem do wstydu. Świadczy to o drodze jaką przeszliśmy jako przedsiębiorcy. Warto spojrzeć na przykłady polskich firm nowego pokolenia, takich jak: Booksy, LiveChat czy CD Projekt Red, które są globalnymi liderami w swoich branżach i inspirują kolejnych polskich przedsiębiorców do działania. Sam jestem przykładem przejścia drogi od zarządzania polskim oddziałem międzynarodowej korporacji, do prowadzenia rodzimej firmy jaką jest Devire. Na rynku jest wielu świetnych menedżerów z solidnym doświadczeniem w budowaniu firm zachodniego pochodzenia, którzy mogliby z powodzeniem rozwijać polskie przedsiębiorstwa - innowacyjne i czerpiące z najlepszych międzynarodowych praktyk – mówi Michał Młynarczyk, dyrektor zarządzający firmą rekrutacyjną i outsourcingową Devire.

Równe szanse

Przedstawione we wstępie wnioski pochodzą z badania zrealizowanego przez Devire. Wskazują one jednocześnie, że 12% ankietowanych wręcz życzyłoby sobie pracować w firmie bazującej na kapitale pochodzącym z naszego kraju.Warto jednak podkreślić, że to, skąd pochodzi firmowy kapitał, jest rzeczywiście czynnikiem, który w istotnym stopniu może przesądzać o kulturze organizacji , jej strukturze czy kształcie przeprowadzanych procesów biznesowych. Wymienione elementy mogą z kolei decydować o tym, jak postrzegają firmę kandydaci do pracy i – w efekcie – czy chcą w niej pracować, czy też nie.I choć kultura organizacji nie ma rodowodu, a postrzeganie firmy przez przyjęte stereotypy może być mylące, to jednak ciągle są to istotne czynniki wpływające na decyzje o współpracy z danym pracodawcą.Uczestnicy badania Devire zostali poproszeni o wskazanie pochodzenia kapitału, który byłby dla nich najbardziej atrakcyjny. Aż 37% ankietowanych zadeklarowało, że amerykańskie organizacje to firmy, z którymi najchętniej podjęliby współpracę. Może to świadczyć o wciąż żyjącej wizji „amerykańskiego snu”, w którym światowe korporacje zapewniają warunki nieporównywalne do innych graczy na rynku pracy Wysoką pozycję Stanów Zjednoczonych, jako wymarzonego pracodawcy, może podtrzymywać rosnąca liczba miejsc pracy – amerykańskie firmy należą do ścisłej czołówki zagranicznych inwestorów w Polsce. Według Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce firmy ze Stanów Zjednoczonych zatrudniają obecnie 220 tys. pracowników. Z raportu KPMG – „Inwestycje amerykańskie w Polsce” dowiadujemy się, że całkowita kwota wynagrodzeń wypłaconych przez amerykańskie przedsiębiorstwa w I kwartale 2018 roku wyniosła blisko 19,5 mld zł (5 mld dol.). To oznacza, że pracownicy zarabiali średnio około 7,8 tys. zł miesięcznie.Na współpracę z amerykańską firmą najchętniej zdecydowaliby się młodzi pracownicy z niewielkim stażem pracy (0 do 5 lat) – aż 53% respondentów z tej grupy wybrałoby pracodawcę rodem z USA. Blisko połowa respondentów ze stażem pracy w przedziale 6-10 lat (43% osób z tej grupy), chciałoby pracować w firmach zza Atlantyku. Zdecydowanie mniejsze zainteresowanie wykazują pracownicy ze stażem 11-20 lat (36% respondentów) oraz powyżej 21 lat (24% wskazań).Drugim wyborem kandydatów są Niemcy – 20% wskazań. Następnie ex aequo Wielka Brytania i Szwajcaria – po 8% wskazań.Choć dotychczas zagraniczne firmy w dużej mierze kształtowały rozwój polskich przedsiębiorstw, wyznaczając trendy i pokazując dobre (ale też złe) praktyki, to jak potwierdza badanie – dziś różnice zaczynają się zacierać. Okryty złą sławą polski przedsiębiorca przestaje być ostateczną opcją dla kandydatów. Polskie organizacje, coraz lepiej zarządzane, innowacyjne i coraz częściej rozwijające się także poza granicami kraju stają się pożądanym miejscem pracy.Polskie firmy są w lepszej kondycji finansowej i systematycznie zwiększają swoje przychody. Jak podaje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – nieprzerwanie od 2014 roku rośnie liczba pracujących w polskich przedsiębiorstwach (wzrost o 7,8%). Na koniec 2017 roku pracowało tu blisko 9,9 mln osób. Są również coraz lepiej zarządzane, innowacyjne i rozwijają się także poza granicami kraju stają się pożądanym miejscem pracy.Potencjał ten dostrzegają przede wszystkim osoby młode w wieku 18-25 lat (pokolenie Z). Aż 20% z nich deklaruje, że wybrałoby firmę z polskim kapitałem. Do takiej współpracy entuzjastycznie podchodzą również Millenialsi – 13% z nich zdecydowałoby się na rodzimą organizację. Z kolei starsze pokolenia nadal pesymistycznie postrzegają polskie firmy – tylko 6% przedstawicieli pokolenia Baby Boomers chciałoby „pracować u Polaka”.Dla 67% respondentów badania, pochodzenie kapitału nie ma znaczenia. Powodem jest reorientacja kandydata na realizację własnych celów, takich jak: rozwój zawodowy czy wynagrodzenie. Pracownicy są świadomi, że pochodzenie kapitału nie gwarantuje lub nie blokuje nikogo przed realizacja tych celów. To dobra wiadomość dla pracodawców, ponieważ stwarza większe pole do negocjacji z kandydatem i rywalizacji z konkurencyjnymi firmami.