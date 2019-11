Zniesienie wiz do USA. Jak reaguje internet?

Wprowadzenie ruchu bezwizowego dla Polski rozgrzało internet. Instytut Monitorowania Mediów podsumował wszystkie wzmianki na temat zniesienia wiz do USA. Okazało się, że od 5 listopada do 14 listopada na portalach internetowych i w mediach społecznościowych pojawiło się łącznie ponad 17,8 tys. wzmianek dotyczących tego wydarzenia.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ruch bezwizowy dla Polski Według danych Instytutu Monitorowania Mediów w ciągu minionego tygodnia wzmianki o zniesieniu wiz dla Polski pojawiły się w polskim internecie ponad 17,8 tys. razy. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba publikacji na przestrzeni czasu 5 listopada informacji o wizach w polskim internecie było jedynie 74. Ta liczba skoczyła do poziomu 3 931 wzmianek dzień później. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

56,9 mln wyniosło dotarcie publikacji na temat zniesienia wiz dla Polski - wyliczył Instytut Monitorowania Mediów. Łączny ekwiwalent reklamowy wygenerowany przez wszystkie wpisy i artykuły wyniósł natomiast 13,8 mln zł.Pierwsza informacja w mediach na temat ruchu bezwizowego ukazała się 6 listopada po ogłoszeniu przez Kevina K. McAleenana włączenia Polski do Visa Waiwer Program.Obserwując liczbę publikacji na przestrzeni czasu 5 listopada 2019 roku mieliśmy 74 publikacje na temat zniesienia wiz, a dzień później, 6 listopada, było ich już 3 931. Niemal tyle samo publikacji odnotowano w okolicy 13 listopada.89,4 proc. pojawiło się w mediach społecznościowych, wśród których przodował Twitter, z którego pochodzi ponad 12,2 tys. postów. 2,7 tys. wzmianek pojawiło się na Facebooku.O czym pisały media? Najczęściej o włączeniu Polski do Visa Waiwer Program . Podkreślano symboliczny wymiar zniesienia wiz do USA dokładnie 11 listopada. W mediach pojawiły się także poradniki dotyczące podróży do Stanów Zjednoczonych - jakie warunki trzeba spełnić czy też o nowych i tańszych połączeniach do USA.