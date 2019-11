HSBC prezentuje wyniki najnowszego raportu Navigator. Opracowanie dowodzi sporego optymizmu w polskim biznesie. Aż 88 proc. rodzimych przedsiębiorstw pozytywnie ocenia możliwości rozwoju firmy na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy, a 87 proc. wyraża nadzieję, że dobra sytuacja utrzymywać będzie się przez kolejne 5 lat. Co wprawia przedsiebiorców w tak dobry nastrój? Są to zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne, w tym m.in. wprowadzanie nowych produktów i usług, zwiększenie produktywności, ekspansja na nowe rynki oraz inwestycje w rozwój technologiczny.

Europa najważniejszym rynkiem dla polskich firm

–Polskie firmy podkreślają znaczenie handlu międzynarodowego oraz działalności na zagranicznych rynkach w kontekście stymulujacji innowacyjności i bogacenia sie społeczeństwa. Jako globalną instytycję, która m.in. wspiera przedsiębiorstwa w ekspansji, szczególnie cieszy nas fakt, że 43 proc. firm w Polsce, wymienia otwarcie nowych rynków jako czynnik napędowy ich rozwoju – podkreśla Michał H. Mrożek, CEO HSBC Polska.

Wpływ geopolityki i protkecjonizmu

Kliknij, aby powiekszyć fot. Danilo Rizzuti - Fotolia.com Polskie firmy wierzą we wzrost biznesu 9 na 10 polskich firm spodziewa się wzrostu biznesu w najbliższym roku.

Zrównoważony rozwój i nowe technologie

Jakie rynki zamierzają podbijać polscy przedsiębiorcy? Okazuje się, że kluczowa pozostaje Europa, na którą wskazuje 88 proc. badanych. Najważniejszymi z europejskich kierunków okazują się Niemcy, Francja, Rosja, Ukraina, Czechy oraz Słowacja. Plany w zakresie rozwoju relacji handlowych w regionie w ciągu najbliższych 3-5 lat formułuje 66 proc. badanych respondentów.Niemal 6 na 10 polskich firm dostrzega wzrost protekcjonizmu na kluczowych dla swojej działalności rynkach. Jest to wynik przewyższający europejską średnią (55 proc.), ale jednocześniej niższy aniżeli przeciętny wynik dla całego globu (65 proc.).Wśród działań przystosowujących do nowych warunków i umożliwiających konkurencyjność przedsiębiorstwa wymieniają redukcję kosztów (35 proc.), skrócenie łańcucha dostaw (28 proc.) i akceptację niższych marż (27 proc.). Wśród strategii wdrażanych w związku ze zmianami geopolitycznymi, jest również zwiększenie działalności online (26 proc.), inwestycje w cyberbezpieczeństwo (24 proc.), a także zwiększenie rezerw kapitałowych (22 proc.).Wśród kluczowych czynników, motywujących polskie firmy do zrównoważonego rozwoju wymieniane są wzrost sprzedaży (28 proc.), dostosowanie do standardów regulacyjnych (28 proc.), spełnianie oczekiwań nabywców (27 proc.) oraz poprawa wydajności operacyjnej (26 proc.). Z kolei w perspektywie najbliższych pięciu lat badane firmy uważają, że wpływ na odpowiedzialny rozwój biznesu będą mieć przede wszystkim oczekiwania klientów (45 proc.), konkurencji (37 proc.) i inwestorów (33 proc.).Jako innowacje, które będą miały wpływ na rozwój polskich firm w najbliższych latach, badani wskazują na technologie związane z bezpieczeństwem danych (26 proc.), robotykę (26 proc.), druk 3D (20 proc.) oraz technologię 5G i IoT. Polskie firmy oczekują, że nowe rozwiązania wpłyną na poprawę wydajności, pozwolą zmniejszyć koszty i oferować wyższej jakości produkty i usługi, a także zwiększą przejrzystość i jakość obsługi klienta.