Motorola Moto G8 Plus już dostępna w ofercie Plusa

Smartfon Motorola Moto G8 Plus jest już dostępny na wyłączność w ofercie Plusa. Smartfon ma 6,3 calowy ekran Max Vision FHD+, 8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 665 oraz trzy aparaty fotograficzne.

Motorola Moto G8 Plus ma ekran od krawędzi do krawędzi. Dźwięk wydobywa się z dwóch głośników stereo wspieranych technologią Dolby Audio. Smartfon jest wyposażony w system trzech aparatów fotograficznych z technologią Quad Pixel i 4-krotnie większą wrażliwością na słabe światło oraz 25 Mpx aparat do selfie.Moto G8 Plus wyposażona jest w 8-rdzeniowy procesor Qualcomm® Snapdragon™ 665 i posiada 4 GB pamięci DDR RAM. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 9 Pie. Posiada baterię o pojemności 4000 mAh, a ultraszybkie ładowanie TurboPower™ pozwala po 15 minutach naładować go na 8 godzin pracy.Motorola Moto G8 Plus jest dostępna w Polsce wyłącznie w ofercie sieci Plus. Można ją dostać w sprzedaży ratalnej na 24, 36 lub nawet 48 miesięcy. W ofercie dla nowych klientów Plus Abonament jego cena wynosi 1 zł opłaty początkowej i raty 50 zł przez dwa lata, 33 zł przez trzy lata i 25 zł przez cztery lata. W ofercie dla klientów przedłużających umowę Moto G8 Plus jest dostępna bez opłaty początkowej w 24 ratach po 49,96 zł lub 36 ratach po 33,31 zł. Można ją też otrzymać w ofercie zakupu telefonu bez kosztów abonamentu (na raty 0%) oraz ofercie MIX.