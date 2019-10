Tworzywa sztuczne groźniejsze niż zmiany klimatu?

GfK przedstawia wyniki międzynarodowego raportu "Who cares? Who does?" - opracowania poświęconego opiniom i postawom konsumentów wobec bieżących problemów ekologicznych. Okazuje się, że we wszystkich 11 krajach objętych badaniem najważniejszym wyzwaniem w kontekście ochrony środowiska jest odpowiedzialne użytkowanie i wykorzystywanie opakowań z tworzyw sztucznych oraz zarządzanie pochodzącymi z nich odpadami.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe TOP3 globalnych wyzwań środowiskowych 70 proc. badanych traktuje odpady z tworzyw sztucznych jako najważniejsze z 5 największych światowych wyzwań środowiskowych. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Na kim spoczywa odpowiedzialność za ograniczenie zużycia plastiku Polacy uważają, że odpowiedzialność za ograniczenie zużycia plastiku w równym stopniu spoczywa na rządzących i producentach. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

„Polscy nabywcy mają dość podstawową wiedzę na temat dbania o środowisko i ograniczania zakupu produktów w jednorazowych opakowaniach z plastiku. Jednak poziom świadomości społecznej rośnie i coraz więcej klientów jest zainteresowanych tymi zagadnieniami. Nadal konieczne jest zwiększenie świadomości społecznej poprzez kampanie informacyjne i wywieranie nacisku na producentów, aby zmniejszyli ilość produkowanego i marnowanego tworzywa sztucznego”.



Jak wynika z badania, aż 70 proc. konsumentów z Europy uważa odpady z tworzyw sztucznych za jedno z pięciu najważniejszych wyzwań środowiskowych całego świata. Problem ten najczęściej wskazują Niemcy (75 proc. wskazań), a najrzadziej Węgrzy (55 proc.). Polsce bliżej do tych ostatnich (58 proc.). W naszej opinii plastikowe odpady są dopiero trzecim, największym zagrożeniem dla środowiska. Wyżej plasujemy zanieczyszczenie powietrza i wody.Generalnie zaś respondenci uważają, że w obecnym czasie najistotniejszymi kwestiami w zakresie ochrony środowiska są właśnie odpady z tworzyw sztucznych oraz zmiany klimatu.W prawie wszystkich krajach objętych badaniem (z wyjątkiem Rosji) konsumenci uważają producentów za najbardziej odpowiedzialnych za kontrolowanie i ograniczanie odpadów z tworzyw sztucznych. Warto także podkreślić, że zaskakująco rzadko w tej roli widziany jest przez konsumentów handel/ sieci detaliczne. W Polsce nabywcy obarczyliby równie dużą dozą odpowiedzialności co producentów, także administrację państwową.Polscy nabywcy, jako populacja, nadal mają dość podstawową wiedzę na temat dbania o środowisko , unikania plastiku i ograniczania produkcji opakowań z tworzyw sztucznych. Jednak poziom świadomości społecznej rośnie i coraz więcej z nich jest zainteresowanych tymi zagadnieniami. Responsibility Index ilustrujący poziom świadomości i zestaw zachowań konsumenckich związanych z odpowiedzialnym postępowaniem z tworzywami sztucznymi jest dla Polski na poziomie 81 punktów (przy średniej dla 11 badanych krajów na poziomie 100 punktów). Dla porównania najniższą wartość wskaźnik przyjmuje w Rosji (41 punktów), a najwyższą w Austrii (137 punktów).Izabela Jagodzińska, ekspert w zespole Consumer Panels & Services GfK komentuje: