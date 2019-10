Reklama online w Polsce: viewability w III kw. 2019

Przed nami najnowsza z kwartalnych analiz Meetrics - "Viewability Benchmark Report". Czego dowodzi tym razem? Okazuje się, że w III kw. 2019 roku minimalne wytyczne dotyczące widoczności spełniało 56% reklam displayowych, co względem poprzedniego kwartału oznacza spadek o 2 p.p. Znacznie lepszy wynik dotyczył reklamy wideo, której udało się podwyższyć swoją widoczność o pokaźne 9 p.p.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mindscanner - Fotolia.com Reklama online W trzecim kwartale 2019 r. Polska pozostała w środku europejskiej stawki w zakresie reklamy display.

„Z przyjemnością informujemy o rosnących w Polsce wskaźnikach widoczności reklam wideo w czterech kolejnych kwartałach. Średnie wskaźniki widoczności na innych rynkach europejskich są nadal znacznie wyższe, ale trend jest obiecujący. Chcemy zachęcić naszą branżę do ciągłej poprawy jakości powierzchni reklamowych, z korzyścią dla całego rynku” - mówi Hubert Świtalski, Country Manager w Meetrics Poland.

W trzecim kwartale 2019 r. występują znaczne różnice w widoczności reklam między reklamami wideo, display i reklamami mobilnymi na różnych rynkach. Takie wnioski wynikają z najnowszego raportu opublikowanego przez Meetrics, wiodącego europejskiego dostawcę danych i technologii pomiarowych. Raport zawiera także szczegółowe zestawienie widoczności poszczególnych formatów reklam i porównanie widoczności reklam na różnych europejskich rynkach. Raport pokazuje również najczęstsze przyczyny braku widoczności według ich procentowego rozkładu. Najczęstsze przyczyny słabej widoczności reklam to nieoptymalne pozycje reklamy displayowych oraz zbyt szybkie przełączanie na inne strony.Według raportu średni wskaźnik widoczności reklam displayowych w Polsce wynosi 56 procent, czyli o dwa punkty procentowe mniej w porównaniu do wskaźnika widoczności w drugim kwartale bieżącego roku. Liderem rynku w Europie pozostaje Austria ze wskaźnikiem widoczności na poziomie 68 procent. Trzeci kwartał w Polsce wygląda znacznie lepiej w kategorii wideo, gdzie widoczność wzrosła o 9 punktów procentowych, z 60 procent w drugim kwartale 2019 r. do 69 procent w trzecim kwartale.