Uwaga na niebezpieczny fake news o śmierci Muńka Staszczyka!

Analitycy z krakowskiego laboratorium ESET ostrzegają - użytkownicy Facebooka znowu na celowniku cyberoszustów. Ci ostatni uciekli się tym razem do wykorzystania godnego potępienia fake newsa o śmierci Muńka Staszczyka. Złośliwy link kieruje nas do zdawkowej informacji odnośnie rzekomej śmierci muzyka, a następnie do ankiety, w której można wygrać smartfona. Oczywiście zarówno wiadomość o odejściu lidera T. Love, jak i rzekoma nagroda, są wyłącznie zastawioną przez oszustów pułapką.

Śmierć artysty to pułapka!

- Nieprawdziwa informacja o śmierci artysty jest wabikiem, który ma sprawić, że wiadomość w sposób wirusowy dotrze do jak największej liczby osób. Udostępniając takie informacje, nie tylko przyczyniamy się do szerzenia błędnych wiadomości, ale również możemy sami paść ofiarą ankiety wyłudzającej od nas dane karty płatniczej. Taki mechanizm pozyskiwania informacji płatniczych jest często wykorzystywany przez cyberprzestępców. Ostatnio taka sytuacja miała miejsce np. miesiąc temu, kiedy użytkownicy byli przekonywani do wypełnienia fałszywej ankiety Lidla, która bazowała na tym samym mechanizmie kradzieży danych – komentuje Sadkowski.

Zrzut ekranu wiadomości dotyczącej rzekomej śmierci Muńka Staszczyka Cyberoszuści uciekli się tym razem do wykorzystania wyjątkowo podłego fake newsa

Złośliwa kampania wycelowana jest przede wszystkim w mobilnych użytkowników Facebooka. Wyświetlający się im link odnośnie rzekomej śmierci frontmana T. Love jest przekierowaniem do udającego portal informacyjny serwisu WWW „Warszawa24-PIS”. Na stronie widnieje skrót artykułu, z którego dowiadujemy się, że Muniek Staszczyk nie żyje i „zmarł w jednym z londyńskich szpitali”. Jeżeli zdecydujemy się na kliknięcie przycisku „Pokaż więcej”, zostaniemy przekierowani do ankiety, której wypełnienie ma być szansą na wygranie Samsunga S10. Obietnica jest oczywiście nieprawdziwa i ma służyć jedynie wyłudzeniu danych karty płatniczej, które potrzebne są rzekomo do uiszczenia opłaty za przesyłkę wygranej.Jak ostrzega Kamil Sadkowski, starszy analityk zagrożeń w ESET, ta niesmaczna pułapka żeruje na tzw. fake newsie Ekspert z ESET informuje, że linki kierujące do artykułu o rzekomej śmierci Muńka Staszczyka oraz do wspomnianej ankiety są, ze względów bezpieczeństwa użytkowników, blokowane przez rozwiązania antywirusowe tego producenta.