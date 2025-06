Uważaj na fałszywe bilety! Letni sezon imprez to żniwa dla cyberprzestępców

Lato to czas festiwali, koncertów i innych wydarzeń, które przyciągają nie tylko rzesze fanów, ale także cyberprzestępców. Kuszą oni atrakcyjnymi cenowo biletami na wydarzenia, po to, aby wyłudzić dane i pieniądze. Jak kupować bilety online bezpiecznie? Oto porady analityków ESET.

Skala oszustw na fałszywe bilety rośnie w określonych momentach. Sezon wakacyjny to zdecydowanie taka chwila. Cyberprzestępcy intensyfikują swoje działania również przed wydarzeniami o dużej skali, takimi jak np. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Można też przypuszczać, że rzeczywista skala oszustw tego typu jest większa niż oficjalne dane np. policji, bo wiele osób wstydzi się przyznać, że padło ofiarą oszustwa. Cyberprzestępcy stosują różnorodne metody, ale wszystkie doskonale wykorzystują niestety mechanizmy socjotechniczne – m.in. ludzką chęć szybkiego skorzystania z atrakcyjnej oferty, presję czasu czy strach przed utratą okazji, co sprawia, że ofiary często działają impulsywnie, nie sprawdzając wiarygodności sprzedawcy – mówi Beniamin Szczepankiewicz, analityk laboratorium antywirusowego ESET.

Jak kupować bilety online bezpiecznie? Rady analityków ESET

Kupuj bilety wyłącznie na oficjalnych stronach internetowych promowanych przez organizatorów, wykonawców, zespoły czy drużyny lub na renomowanych, powszechnie znanych serwisach biletowych.

Ostrożnie podchodź do ofert na grupach w social mediach czy na stronach ogłoszeniowych takich jak Facebook Marketplace czy inne darmowe portale ogłoszeniowe.

Nie ufaj nieznanym serwisom ogłoszeniowym, które pojawiają się w wynikach wyszukiwania, gdy szukasz biletów na konkretne wydarzenie. Mogą to być strony stworzone przez oszustów.

Używaj metod płatności zapewniających ochronę przed oszustwami, np. karty kredytowej, która oferuje możliwość chargebacku w przypadku problemów.

Kupuj bilety, które można przesłać cyfrowo i które zostały zweryfikowane przez platformę, na której są sprzedawane. Największe platformy zajmujące się sprzedażą biletów aktywnie udoskonalają swoje technologie aby uniemożliwić oszustom kopiowanie i sprzedawanie tego samego biletu wielu osobom.

Korzystaj z oficjalnych opcji odsprzedaży. Duże platformy biletowe często umożliwiają bezpieczną odsprzedaż biletów za ich pośrednictwem, co utrzymuje je w pierwotnym obiegu i minimalizuje ryzyko nadużyć. Pozwalają również na kontrolowane przekazywanie biletów rodzinie i przyjaciołom.

Pamiętaj, że zasady prawne dotyczące obrotu biletami różnią się w zależności od kraju. Planując udział w wydarzeniu za granicą, zawsze sprawdź lokalne regulacje.

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa podkreślają, że skala oszustw tego typu rośnie okresowo, zwłaszcza w szczycie sezonu. Wiedzą o tym doskonale oszuści, którzy bacznie śledzą trendy, najbardziej oblegane imprezy i wykorzystują je w scenariuszach kolejnych ataków. Ich celem padają najczęściej osoby, które chcą szybko i tanio kupić bilety na popularne i oblegane wydarzenia – koncerty zagranicznych gwiazd, znane festiwale czy szeroko reklamowane imprezy sportowe.W ostatnich latach w Polsce media regularnie donosiły o tego typu incydentach. Na przykład, w sezonie letnim 2024 w Przemyślu aresztowany został mężczyzna, który sprzedawał w internecie fałszywe bilety na koncert Dawida Podsiadło oraz bilety na mecz UEFA Super Cup 2024. Oszukał wiele osób z całego kraju, a tego rodzaju przestępstwa były dla niego stałym źródłem dochodu. Z kolei w Grodzisku Mazowieckim w 2025 roku zatrzymano kobietę która oszukała ponad 60 osób oferując w sieci m.in. fałszywe bilety na koncert Taylor Swift. Podobne przypadki miały miejsce także w innych miastach, gdzie cyberprzestępcy wykorzystywali rosnące zainteresowanie imprezami sportowymi czy występami zagranicznych artystów, oferując nieistniejące wejściówki.Scenariusze oszustw są bardzo różnorodne, a cyberprzestępcy nieustannie udoskonalają swoje techniki. Najczęściej spotykane metody to sprzedaż fałszywych biletów lub wielokrotne odsprzedawanie tego samego biletu. Oszuści mogą np. tworzyć i rozpowszechniać za pośrednictwem social mediów fałszywe reklamy, które kierują na strony wyłudzające dane kart płatniczych. Kuszącym kanałem rozpowszechniania oszustw są dla nich także różnorakie grupy dyskusyjne np. te zrzeszające fanów danego artysty czy drużyny, a także poświęcone lokalnym wydarzeniom. Nie każdy oferujący w takim miejscu odsprzedaż biletu jest oszustem, ale należy zachować szczególną czujność m.in. w przypadku nowych kont, które dopiero co powstały, mają mało znajomych, wcześniej się nie udzielały i dopiero dołączyły do dyskusji. Podejrzane mogą być również oferty których autorzy, szybko po pojawieniu się, blokują możliwość komentowania posta, aby inni np. już oszukani użytkownicy nie mogli ich zdemaskować i ostrzec potencjalnych ofiar.Podstępną strategią cyberprzestępców jest także szybkie przekierowywanie dyskusji z oficjalnych grup i forów do wiadomości prywatnych, tak aby inni, czujniejsi uczestnicy grupy nie mogli przestrzec atakowanych ofiar. Oszuści często śledzą także posty osób szukających biletów i sami piszą do nich, w komentarzach lub prywatnych wiadomościach, oferując wejściówki, często po zaniżonej cenie. W takich korespondencjach mogą wysyłać fałszywe potwierdzenia przekazania biletów z żądaniem szybkiej płatności BLIK-iem. Należy uważać również na osoby oferujące bilety w wersji papierowej. Pamiętajmy że bardzo wiele wydarzeń korzysta już z cyfrowych systemów biletowych, więc propozycja spotkania i przekazania drukowanego biletu bez kodu QR czy innego unikalnego sposobu jego weryfikacji, także powinna wzbudzić czujność.