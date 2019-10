Rekordowa podaż biur w Poznaniu

Poznański rynek biurowy może mieć powody do zadowolenia. 75 000 mkw. oddanych do użytkowania u schyłku I połowy bieżącego roku pozwoliło stolicy Wielkopolski wyprzedzić Katowice i uplasować się na 5. miejscu listy największych rynków biurowych naszego kraju. Analitycy firmy doradczej Cushman & Wakefield zwracają również uwagę na rekordowy poziom współczynnika absorpcji netto (w I poł. br sięgnął 42 700 mkw.), co było efektem oddania do użytkowania budynków, w których na przestrzeni ostatnich lat zawarto wiele umów dotyczących przednajmu.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Gina Sanders - Fotolia.com Biurowiec Oddanie prawie 75 000 mkw. nowej powierzchni na koniec czerwca br. pozwoliło Poznaniowi wyprzedzić Katowice i zająć piąte miejsce pod względem wielkości rynku biurowego w Polsce.

- Współpraca oraz zaangażowanie instytucjonalnych deweloperów wraz z lokalnymi podmiotami spowodowało, że Poznań przekroczył próg 0,5 mln mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Na rynku pojawiły się duże projekty, takie jak Nowy Rynek oraz kompleks Business Garden, co świadczy o tym, że miasto potrzebuje nowych i dobrze skomunikowanych obiektów. Centrum Poznania – pomimo ograniczonej ilości nowoczesnej powierzchni biurowej oraz kilku starszych budynków, których właściciele muszą w najbliższych miesiącach podjąć decyzję o ewentualnej modernizacji, aby dostosować je do obecnych standardów – to wciąż atrakcyjna lokalizacja dla inwestorów, przede wszystkim ze względów kadrowych. Miasto gwarantuje firmom dostęp do kapitału ludzkiego. Co roku mury lokalnych uczelni opuszcza duża liczba gotowych do pracy studentów, a dodatkowo Poznań został doceniony tytułem Bussines Friendly City, czym z pewnością umacnia, z roku na rok, swoją pozycję na rynku – podsumowuje Grzegorz Bobrowski, Negocjator w dziale powierzchni biurowych, Cushman & Wakefield.

Z danych opublikowanych przez Cushman & Wakefield wynika, że w pierwszych sześciu miesiącach tego roku rynek biurowy Poznania powiększył się o kolejne osiem obiektów, których łączna powierzchnia sięgnęła 74 900 mkw. Największym oddanym do użytkowania w tym okresie projektem okazał się Poznań Business Garden (pięć budynków o łącznej powierzchni 46 100 mkw.). Kolejne to druga faza realizacji Nowy Rynek (21 000 mkw.), Castor (5 000 mkw.) oraz Mercator II (2 800 mkw.).Tak pokaźny poziom nowej podaży sprawił, że łączne zasoby nowoczesnych powierzchni biurowych w Poznaniu osiągnęły 554 000 mkw., dzięki czemu udało mu się nieco wyprzedzić Katowice (527 100 mkw. biur) i wskoczyć na piąte miejsce zestawienia największych rynków biurowych naszego kraju. Rekordowa podaż nie pozostało bez wpływu na wskaźnik pustostanów, który u schyłku czerwca br. wzrósł do 12,1% (66 900 mkw.).Od stycznia do czerwca br. na poznańskim rynku biurowym najemcy podpisali umowy na 17 100 mkw. łącznie (-50% r/r). Wśród największych transakcji można wymienić: renegocjacje Arvato (2 800 mkw.) i DFDS (2 300 mkw.) w Centrum Biurowym Globis oraz nową umowę firmy z branży IT w budynku Nowe Garbary (2 300 mkw.). Analitycy Cushman & Wakefield spodziewają się zamknięcia kolejnych transakcji w drugiej połowie roku, co pozwoli na obniżenie poziomu pustostanów. Nowa podaż oraz zmniejszenie popytu na poznańskim rynku biurowym nie wpłynęły na średnie stawki czynszu za powierzchnie biurowe w centrum miasta. Utrzymały się one na poziomie 14,75 EUR/mkw. miesięcznie.