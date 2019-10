EIZO zaprezentowało swój pierwszy monitor OLED - FORIS NOVA. Model o rozdzielczości 4K ma ekran wielkości 21.6” i jest dedykowany do domowej rozrywki, do gier, filmów i multimediów 4K przygotowanych w formacie HDR. FORIS NOVA zostanie wyprodukowany w zaledwie 500 egzemplarzach.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Monitor EIZO FORIS NOVA FORIS NOVA zostanie wyprodukowany w zaledwie 500 egzemplarzach.

2 wejścia HDMI, obsługujące sygnał 4K/60p;

Port USB umożliwiający ładowanie oraz podpięcie cyfrowych odtwarzaczy multimedialnych typu Fire TV Stick;

3 lata gwarancji.

Dostępność

Monitor ma estetyczną ramkę z aluminiowego odlewu i utrzymany jest w szaro-grafitowej kolorystyce.FORIS NOVA ma panel OLED (organic light-emitting diodes) o przekątnej 21.6”, który umożliwia precyzyjne sterowanie podświetleniem każdego piksela. Kontrast 1.000.000:1 sprawia, że wyświetlane czernie są głębokie, a nawet subtelne rozświetlenia i cienie wybijają się spośród tła, co nie jest zazwyczaj dostrzegalne w konwencjonalnych monitorach. Co więcej, monitor wyświetla obrazy w standardzie HDR10 i HLG (hybrid log-gamma).Standard HDR (High Dynamic Range) to rozpiętość tonalna o zakresie zbliżonym do postrzegania kolorów i światła przez ludzkie oko. Monitor z technologią HDR potrafi wiernie odtwarzać zarówno bardzo jasne, jak i bardzo ciemne obszary obrazu, nie pogarszając jakości jednych na rzecz drugich. Te cechy, a dodatkowo możliwość wyświetlania ponad miliarda odcieni i 80% kolorów standardu BT.2020 sprawiają, że użytkownicy mogą dosłownie zagłębić się w wyjątkowym, fascynującym świecie multimediów.Krótki czas reakcji matrycy – poniżej 0.04 ms - zapewni niezwykłe doznania graczom, grając na pełnym ekranie 4K/60p lub full HD (1920 x 1080), input lag nie przekracza 1.67 ms.Dodatkowe cechy:Modele FORIS NOVA znajdą się niebawem w Europie, Stanach Zjednoczonych, Chinach i Japonii. Dostępność różni się w zależności od kraju.