Za drogo na Oktoberfest? Wybierz się na inne festiwal piwa

Miłośnicy piwa czekają na to święto cały rok - tegoroczny Oktoberfest rozpoczął się 21 września i potrwa aż do 6 października. Na odwiedzenie Monachium zostało nam zatem jeszcze trochę czasu. Warto być jednak przygotowanym na dość wysokie koszty. Ci, dla których stolica Bawarii w okresie najsłynniejszego festiwalu piwoszy okaże się za droga, mogą wybrać się na podobne wydarzenia w innych częściach Europy i w bardziej przystępnej cenie.

Miliony turystów, hektolitry piwa, tysiące kiełbasek… oraz setki wydanych złotych

Tańsze alternatywy

„Festiwale piwa są popularne nie tylko w Niemczech, a próby odtworzenia tego najpopularniejszego monachijskiego święta podejmowane są zarówno w krajach europejskich, jak i w najdalszych zakątkach świata, takich jak Los Angeles w USA, brazylijskie Blumenau czy kanadyjskie Kitchener Waterloo. Jak pokazuje nasze zestawienie, odkrywając nowe miejsca, koneserzy piwa mogą sporo zaoszczędzić. Większość z imprez przebiega bardzo podobnie – na uczestników czeka szeroki wybór piw, kolorowe ludowe stroje, sycąca bawarska kuchnia oraz gry, zabawa i bawarskie melodie”.



Od 21 września do 6 października Monachium zamienia się nie tylko w raj dla piwoszy, ale również idealne miejsce dla smakoszy bawarskiej kuchni czy słodyczy. Nie jest zatem żadnym zaskoczeniem, że ceny przelotów i zakwaterowania w tym terminie mogą dość mocno piąć się w górę. Za podróż w obie strony klasą ekonomiczną trzeba zapłacić w czasie Oktoberfest przeciętnie 684 zł. Dla porównania, dwa tygodnie później ceny spadają do 460 zł.Dość wygórowane mogą być również koszty zakwaterowania – za dwuosobowy pokój w obiekcie 3- lub 4-gwiazdkowym przyjdzie zapłacić aż 985 zł, czyli o 110% więcej niż dwa tygodnie po Oktoberfest i 133% więcej niż w analogicznym okresie przed festiwalem, kiedy taki sam pokój kosztuje 422 zł. Piwo to jeden z ulubionych trunków nie tylko Polaków. Jego smak doceniają również mieszkańcy wielu innych krajów. Eksperci KAYAK.pl sprawdzili, gdzie w Europie odbywają się lokalne wersje popularnego Oktoberfestu. Osoby dysponujące mniejszym budżetem powinny rozważyć festiwal piwa odbywający się na ulicach Edynburga. Za dobę i lot w stolicy Szkocji turyści zapłacą odpowiednio średnio 432 zł i 315 zł. Nieco więcej zapłacą uczestnicy paryskiego Oktoberfestu, gdzie średni koszt noclegu to wydatek rzędu 627 zł, a bilet lotniczy kosztuje około 403 zł. Na huczne celebracje można liczyć także odwiedzając wybrzeże Katalonii, stolicę Wielkiej Brytanii i niemiecki Stuttgart.Aleksandra Sowa-Frąckowiak, rzecznik prasowy KAYAK.pl, komentuje: