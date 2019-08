Piwowarstwo jednym z filarów polskiej gospodarki

Piwowarstwo wywiera pozytywny wpływ na rozwój lokalnych gospodarek naszego kraju i to zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i społecznym. Za sprawą zakupów dokonywanych u polskich producentów i dostawców, piwowarzy generują około 19 mld zł wartości dodanej rocznie. Ich znaczenie dostrzega również rynek pracy - Deloitte szacuje, że w browarach zatrudnienie znajduje już ponad 9 tys. osób, a doliczyć należy do tego przeszło 150 tys. miejsc pracy w branżach, które są z browarnictwem powiązane. Dziś, 2 sierpnia, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara.

Piwna Rewolucja 2018

Mocna gałąź gospodarki

– To pokazuje, że 90 proc. pieniędzy wydanych na zakup, w tym m.in. opakowań, usług profesjonalnych i marketingowych, surowców z branży rolniczej i przetwórstwa spożywczego zostało nad Wisłą. W sumie piwowarstwo wygenerowała w analizowanym przez nas roku 19,4 mld zł wartości dodanej. Dla zobrazowania – można za to wybudować około 500 km autostrad – mówi Rafał Rudzki, Dyrektor, Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte.

– Tylko do kas samorządów trafiło w 2017 roku ok. 440 mln zł. Ta suma umożliwia na przykład zakup 5 tys. autobusów z napędem elektrycznym. Dokładnie tyle podlega wymianie w całym kraju w ciągu 5 lat. Trzeba pamiętać też o działaniach edukacyjnych, wydatkach największych producentów piwa na kulturę, sport i inne działania z obszaru zaangażowania społecznego. Trzy największe grupy piwowarskie przeznaczyły w jednym roku na te cele prawie 40 mln zł – mówi Rafał Rudzki.

Piwo. Producenci piwa kupują u polskich dostawców aż 90 proc. materiałów i usług potrzebnych do produkcji piwa.

Naprzeciw oczekiwaniom konsumentów

Piwo to trunek, który w naszym kraju nigdy nie narzekał na brak popularności. Co więcej okazuje się, że popyt na nie rośnie z każdym rokiem. Polskie spożycie tego niskoprocentowego alkoholu wynosi 97 litrów na osobę, co daje nam czwarte miejsce w Europie. Ponad 300 działających nad Wisłą browarów czyni z nas jednego z największych producentów UE. Dla porównania, z danych The Brewers of Europe wynika, że na terenie całej Wspólnoty działalność prowadzi około 9500 browarów, a każdego dnia otwiera się około 20 mikro browarów.Jak wskazują wyliczenia GUS, w minionym roku wyprodukowano w naszym kraju 40,93 miliona hektolitrów piwa, a więc o 2,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Wzrostową tendencję widać również w jego sprzedaży. Jak wynika z danych firmy badawczej Nielsen, w ubiegłym roku jej wartość wyniosła 16,8 mld zł, tj. o 7,7 proc. więcej rok do roku. Różnicę widać także w ilości sprzedanego trunku, w ubiegłym roku ze sklepowych półek zniknęło o 4,1 proc. więcej litrów niż 12 miesięcy wcześniej. Miniony rok przyniósł także ciekawą obserwację dotyczącą zmieniających się upodobań Polaków. Segment piw niskoalkoholowych i bezalkoholowych dotknęła prawdziwa rewolucja, a sprzedaż w ujęciu wartościowym wzrosła o prawie 80 proc.Piwowarstwo w Polsce ma ogromny wpływ na otoczenie gospodarcze. Z ostatniej analizy Deloitte na zlecenie ZPPP Browary Polskie wynika, że w 2017 roku piwowarzy wydali na materiały i usługi 6,5 mld zł, z czego 5,8 mld zł zostało u polskich producentów.Tylko w samych browarach zatrudnionych jest ok. 9,3 tys. osób, jeśli jednak dodać do tego miejsca pracy w branżach powiązanych z browarnictwem, przede wszystkim w handlu, rolnictwie i przetwórstwie spożywczym oraz sektorach hotelowym i gastronomicznym całkowita liczba miejsc pracy związanych z piwem sięga 157,5 tys. Jak obliczyli eksperci Deloitte na każde miejsce pracy w browarze przypada niemal 16 stanowisk pracy w gospodarce, a łączny wpływ piwowarstwa na dochody Polaków to 5,6 mld zł.Piwowarstwo jest także istotnym źródłem wpływów do budżetu państwa z tytułu podatków i opłat. Rocznie to ponad 11 mld zł.Wartość inwestycji w branży na przestrzeni dwudziestu dwóch lat wyniosła ok. 13 mld zł. 80 proc. tej kwoty to wydatki związane z zakupem nowych maszyn i urządzeń, 20 proc. to nakłady na modernizację lub budowę budynków i lokali. Trzy największe grupy piwowarskie w Polsce przeznaczyły na inwestycje około 233 mln zł w 2017 roku.Jak wynika z raportu „Health & Wellness Progress Report” (edycja 2018 i 2019), przygotowanego przez Deloitte i globalną organizacja promująca działania prozdrowotne - the Consumer Goods Forum (CGF), w którym wzięli udział także przedstawiciele branży piwowarskiej aż 79 proc. firm deklaruje, że od 81 proc. do nawet 100 proc. ich produktów spożywczych i napojów zawiera na opakowaniach kluczowe informacje o składnikach. Jednocześnie bardzo wyraźnie rysują się nowe preferencje konsumenckie, które ewoluują od tradycyjnych dotyczących ceny, walorów smakowych oraz dostępności, w kierunku tych związanych z różnorodnością wyboru (w tym związanych ze zdrowszymi wyborami), przejrzystością w działaniu, bezpieczeństwem i jakością produktu, wpływem społecznym, dbałością o dobrostan naturalny oraz całościowym doświadczeniem konsumenta.