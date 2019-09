Innowacyjni inwestują w kapitał ludzki

Z badania "Bilans Kapitału Ludzkiego", które Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zrealizowała we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, wynika, że polscy pracodawcy najczęściej poszukują specjalistów, operatorów maszyn i urządzeń, wykwalifikowanych robotników oraz sprzedawców. Najmilej widziane są osoby samodzielne, dobrze zorganizowane oraz otwarte na naukę. Okazuje się również, że firmy, które wprowadzają innowacje i zwiększają zatrudnienie, są tymi, którym najlepiej wychodzi podnoszenie kompetencji kadr.

Kompetentny, czyli jaki?

Najlepsi podnoszą kompetencje swoich kadr

Pracownicy chcą się rozwijać

Sytuacja panująca obecnie na rynku pracy nie daje powodów do większych narzekań. Od 2010 do 2018 roku wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku produkcyjnym podskoczył z 65 do 74%, a stopa bezrobocia spadła jednocześnie z 9,8 do 4%. W efekcie tego coraz częściej mówi się o rynku pracownika oraz zataczających coraz to szersze kręgi problemach z pozyskiwaniem pracowników. W III kwartale 2018 roku o potrzebach rekrutacyjnych mówiło 35% średnich i dużych firm. Dla porównania, w 2014 roku odsetek ten sięgał 27%. Najbardziej poszukiwanymi kandydatami są niezmiennie wykwalifikowani robotnicy, operatorzy maszyn i urządzeń oraz sprzedawcy i pracownicy branży usługowej.Rezultaty najświeższej odsłony Bilansu Kapitału Ludzkiego (BKL) wskazują, że pracodawcy ze średnich i dużych firm w największej mierze cenią sobie pracowników gotowych do odpowiedzialności, potrafiących zarządzać czasem, terminowych, samodzielnych oraz odpornych na stres.Nie mniej ważne są dla nich zdolności interpersonalne, tj. komunikatywność i jasne przekazywanie myśli, łatwe nawiązywanie kontaktów z ludźmi, praca w grupie, biegłe posługiwanie się językiem polskim. Pracodawcy zwrócili uwagę na kompetencje kognitywne, czyli uczenie się nowych rzeczy, pomysłowość, kreatywność, analiza informacji i umiejętność wyciągania wniosków. Wspomniane cechy i umiejętności są cenione bez względu na zawód.Rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników przy niskim poziomie bezrobocia może być bodźcem do większego zaangażowania przedsiębiorstw w rozwój kompetencji swoich kadr.Badania Bilansu Kapitału Ludzkiego potwierdzają występowanie w Polsce silnej zależności pomiędzy inwestycjami w kompetencje zasobów ludzkich a potencjałem innowacyjnym i wzrostem firmy. Przedsiębiorstwa, które intensywnie się rozwijają (czyli takie, które wdrażały innowacje, planują kolejne wdrożenia oraz zwiększają zatrudnienie), to także podmioty najbardziej aktywne w dziedzinie podnoszenia kompetencji swoich pracowników (97% średnich i dużych firm).Wyniki badań przeprowadzonych w 2017 i 2018 r. potwierdzają jednocześnie, że aktywność zawodowa, a przede wszystkim zatrudnienie, są głównymi czynnikami stymulującymi pracowników do rozwijania swoich kompetencji.Swoje kompetencje zawodowe i niezwiązane bezpośrednio z wykonywaną pracą w jakikolwiek sposób (formalnie, pozaformalnie lub nieformalnie) w 2018 r. rozwijało 91% zatrudnionych, co można uznać za bardzo pozytywny rezultat.Osoby pracujące uczą się przede wszystkim w sposób nieformalny (72% według Bilansu Kapitału Ludzkiego 2017) oraz korzystają z różnych form rozwoju kompetencji w miejscu pracy (42%). Uczenie się w sposób formalny jest wśród pracujących bardzo rzadkie, co z jednej strony może wskazywać na niskie zapotrzebowanie na kwalifikacje zdobywane w ramach systemu edukacji formalnej, z drugiej zaś może być traktowane jako wskaźnik słabego dopasowania tego systemu do potrzeb osób pracujących.