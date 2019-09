3 bariery hamujące rozwój innowacyjności w Polsce

Brak zaplecza finansowego i merytorycznego, rozbudowana biurokracja i kiepska cyfryzacja urzędów oraz mała nowoczesność szkolnictwa wyższego. To trzy główne bariery, które w skuteczny sposób blokują dziś rozwój innowacyjności w naszym kraju - uważają eksperci Personnel Service. Problem jest tym poważniejszy, że na tym polu Polsce do nadrobienia pozostaje naprawdę sporo - w ostatniej odsłonie Europejskiego Rankingu Innowacyjności uplasowaliśmy się na piątym miejscu od końca. Liderami okazały się kraje skandynawskie oraz Holandia.

- Firmy, które chcą być technologicznie i innowacyjnie rozwinięte, powinny znaleźć w Polsce lepsze wsparcie. Bariery administracyjne, brak dostępu do finansowania czy odpowiedniego doradztwa powodują, że Polska ciągle należy do grona naśladowców, a nie kreatorów innowacyjnych rozwiązań, idei czy wreszcie produktów. Mamy duży potencjał, ale musimy dać mu szansę – mówi Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service.

1. bariera innowacyjności: brak odpowiedniego wsparcia finansowego i doradztwa

- Doradztwo w zakresie możliwych opcji rozwoju projektów innowacyjnych jest kluczowe. Przedsiębiorcy mogą co prawda liczyć na pomoc Agencji Rozwoju Przemysłu, Polskiego Funduszu Rozwoju czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ale możliwości są tak rozproszone, że wielu przedsiębiorcom trudno się w nich zorientować. Dlatego każdy projekt mający na celu wsparcie rozwoju innowacyjności trzeba odpowiednio nagłaśniać – mówi Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service.

2. bariera innowacyjności: nadgorliwość biurokracji i niewystarczająca cyfryzacja administracji

3. bariera innowacyjności: mało nowoczesne uczelnie wyższe

- Uczelnie wyższe kształcą przyszłych pracowników. A to właśnie od nich zależy, w jaki sposób potencjał dostępnych środków, zarówno w postaci innowacyjnych narzędzi, jak i środków finansowych, zostanie wykorzystany i czy zaprocentuje – podsumowuje Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service.

O tym, że innowacyjność kosztuje, nie trzeba przekonywać dziś chyba nikogo. Na projekty pozwalające wdrażać najbardziej nowoczesne rozwiązania mogą pozwolić sobie główne największe firmy. Mniejsze podmioty ciągle bowiem finansują swoją działalność przede wszystkim ze środków własnych. Badania zrealizowane przez Instytut Keralla Research dowodzą, że w minionym roku 7 na 10 przedstawicieli sektora MŚP nie wspierało swojej bieżącej działalności żadnymi produktami finansowymi z zewnątrz. To pokazuje, jak istotne jest zaproponowanie mniejszym przedsiębiorcom rozwiązań szytych na ich miarę, które umożliwiałyby im opłacalne inwestycje w innowacyjność . Należy przy tym podkreślić, że dostarczaniu tego rodzaju rozwiązań musi towarzyszyć odpowiednia komunikacja.W walce o innowacyjność z pewnością nie pomaga rozbuchana ponad miarę biurokracja oraz niewystarczająca cyfryzacja administracji . Europejski Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa (DESI) wskazuje, że Polska administracja cyfrowa nadal ma zaległości wobec średniej w Unii Europejskiej. Na 28 krajów członkowskich, Polska plasuje się na 25. miejscu pod względem cyfryzacji. Jedynie 12% polskich przedsiębiorstw charakteryzuje wysoki stopień cyfryzacji, podczas gdy średnia unijna wynosi 18%. Potrzebujemy bardziej rozwiniętych usług publicznych i większych kompetencji cyfrowych, zwłaszcza, że już wkrótce, jak wynika z analiz Komisji Europejskiej, takich kompetencji będzie wymagało nawet 90% zawodów.Warto też pamiętać, że brak automatyzacji pewnych procesów, to wydłużony okres oczekiwania m.in. na wydanie certyfikacji nowoczesnych technologii. Modernizacja oraz przyspieszenie tego procesu przyczyniłoby się do lepszego funkcjonowania innowacyjnych firm, m.in. w branży medycznej czy farmakologicznej.Każdego roku agencja Reuters publikuje ranking stu najbardziej innowacyjnych uniwersytetów w Europie. Zestawienie identyfikuje i odpowiednio szereguje placówki oświatowe, prowadzące najbardziej zaawansowane badania naukowe, tworzące nowe technologie i przyczyniające się do rozwoju ogólnoświatowej gospodarki. Jedyny polski uniwersytet, który trafił na listę w 2019 roku, to Uniwersytet Jagielloński. Uczelnia zajęła jednak dopiero 90 pozycję. Najbardziej innowacyjnym uniwersytetem w Europie już czwarty rok z rzędu została belgijska uczelnia KU Leuven. Na drugim miejscu uplasował się niemiecki Erlangen Nuremberg, który wyprzedził brytyjskie uczelnie Imperial College London i University of Cambridge (trzecia i czwarta pozycja).