Nowe Chromebooki Acer

Na IFA w Berlinie Acer zaprezentował cztery nowe Chromebooki. To 15,6 calowy Chromebook 315, 14-calowy Chromebook 314, 11,6-calowy Chromebook Spin 311 oraz Chromebook 311. Są dedykowane dla rodzin, studentów i właścicieli małych firm.

Ceny i dostępność w Polsce

Acer Chromebook - CB315

CB315-3H - Sugerowana cena detaliczna (SRP) - 1 300 zł

CB315-3HT (dotyk) - Sugerowana cena detaliczna (SRP) - 1 520 zł

Acer Chromebook - CB314

CB314-1H - Sugerowana cena detaliczna (SRP) - 1 250 zł

CB314-1HT (dotyk) - Sugerowana cena detaliczna (SRP) - 1 380 zł

Acer Chromebook - CB311

CB311-9H - Sugerowana cena detaliczna (SRP) - 1 190 zł

CB311-9HT (dotyk) - Sugerowana cena detaliczna (SRP) - 1 340 zł

(CB315-3H/3HT) i(CB314-1H/1HT) mają ekrany z powłoką przeciwodblaskową (anti-glare), dzięki którym tekst jest ostry i czytelny, a filmy i zdjęcia wyglądają żywo i wyraźnie. Chromebook 315 ma wyświetlacz 15,6 cala, a Chromebook 314 jest 14-calowy. Ekrany w rozdzielczości Full HD (1920 × 1080) z matrycą IPS zapewniają szeroki kąt widzenia, zarówno w wersji dotykowej, jak i bezdotykowej. Chromebooki mają nowo zaprojektowane obudowy ze smukłymi ramkami otaczającymi ich wyświetlacze. Chromebook 315 ma wydzieloną klawiaturę numeryczną.Dla tech, którzy poszukują jeszcze bardziej kompaktowych urządzeń, Acer przygotował dwa nowe Chromebooki z przekątną ekranu 11,6 cala. Oba są mniejsze niż kartka papieru w formacie A4 (210 × 297 mm).(CP311-2H) ma konstrukcję umożliwiającą obracanie wyświetlacza o 360 stopni, jego 11,6-calowy ekran w rozdzielczości HD może być używany w czterech różnych trybach: jako tablet, laptop, monitor i w trybie namiotu.Komputer jest wyposażony w wyświetlacz dotykowy z antybakteryjnego szkła Corning Gorilla, charakteryzujący się dużą odpornością na zarysowania. To czystsze, twardsze szkło wytwarza się przy zastosowaniu specjalnej substancji przeciwbakteryjnej, blokującej rozwój mikroorganizmów, powodujących powstawanie nieprzyjemnych zapachów i przebarwień.Model Acer Chromebook Spin 311 można kupić z opcjonalnym rysikiem Wacom EMR, idealnym do szkicowania i sporządzania notatek bezpośrednio na wyświetlaczu.jest równie mały co jego odpowiednik z obracanym ekranem, ale wygląda jak tradycyjny laptop. Waży zaledwie 1,06 kg, więc łatwo go nosić w torbie z książkami czy plecaku. Wyświetlacz HD wykorzystuje technologię IPS i jest dostępny w wersji dotykowej (CB311-9HT) i bezdotykowej (CB311-9H).Wszystkie cztery nowe Chromebooki Acer mają po dwa porty USB 3.1 typu C 1. generacji (po jednym z każdej strony), można je więc ładować pod najdogodniejszym kątem. Porty mogą też służyć do ładowania innych urządzeń, szybkiego przesyłania danych i podłączania wyświetlacza HD. Ponadto każdy nowy Chromebook ma dwa porty USB typu C, dwa porty USB 3.1 i czytnik kart MicroSD umożliwiający przechowywanie dodatkowych danych.Wszystkie nowe Chromebooki mają przednią kamerę internetową HD przydatną podczas czatów wideo czy korzystania z Google Hangouts. Chromebook Spin 311 z obracanym wyświetlaczem może być też wyposażony w kamerę skierowaną na zewnątrz, umożliwiającą rejestrowanie wideo w jakości 1080p.Użytkownicy mogą łączyć się z siecią, używając gigabitowej karty Wi-Fi marki Intel i anteny bezprzewodowej obsługującej standard 802.11ac z mechanizmem MU-MIMO 2x2, gwarantującym szybkość i niezawodność połączenia bezprzewodowego. Bluetooth 5.0 pozwala wygodnie łączyć się bezprzewodowo z urządzeniami peryferyjnymi.Wszystkie cztery nowe Chromebooki Acer mogą pracować wydajnie przez cały dzień, pozwalając na korzystanie z wielu aplikacji i kart, strumieniowej transmisji wideo i innych funkcji. Dzięki tym urządzeniom, wyposażonym w najnowsze procesory dwu- lub czterordzeniowe (Intel Celeron N4000 albo N4100), można korzystać z mediów społecznościowych, wykonywać zadania związane z nauką lub pracą, a także szybko i bezpiecznie robić zakupy online. Chromebook 315 jest też dostępny w wersji z procesorem Intel Pentium Silver N5000.W Chromebooku Acer 315 można zainstalować do 128 GB pamięci eMMC i do 8 GB dwukanałowej pamięci SDRAM. Chromebooki 314 i Spin 311 można wyposażyć w maksymalnie 64 GB pamięci eMMC i 8 GB dwukanałowej pamięci SDRAM. Chromebook 311 może mieć do 32 GB pamięci eMMC i 4 GB dwukanałowej pamięci SDRAM.Użytkownicy Chromebooków Acer mogą mieć pewność, że ich urządzenia będą działać niezawodnie przez cały dzień, aż do późnego wieczora — bez konieczności ładowania. Zarówno Chromebook 315, jak i Chromebook 314 mogą codziennie pracować na baterii przez nawet 12,5 godziny. Chromebooki Spin 311 i 311 działają na baterii do 10 godzin.Wszystkie nowe Chromebooki Acer mają ciche konstrukcje bez wentylatora, dlatego świetnie nadają się do pracy we współdzielonych przestrzeniach, takich jak rodzinny salon, biblioteka czy kawiarnia. Wyposażono je także w odporne na wilgoć touchpady, chroniące urządzenie przed zalaniem.Chromebooki Acer obsługują funkcję logowania wielu użytkowników, zapewniając im bezpieczeństwo danych. Poszczególni członkowie rodziny mogą współdzielić system i logować się na swoje własne konta — zyskują w ten sposób pewność, że ich projekty, poczta na koncie Gmail i inne informacje będą chronione przed wzrokiem ciekawskich, nawet jeśli Chromebook zostanie uszkodzony lub skradziony.Dysk Google pozwala bezpiecznie przechowywać pliki, dokumenty i zdjęcia w chmurze, gwarantuje też pełną dostępność ich najbardziej aktualnych wersji. System operacyjny Chrome OS szybko się uruchamia (około 8 sekund), a dzięki automatycznym aktualizacjom zapewnia niezawodną ochronę przed ciągle ewoluującymi zagrożeniami pochodzącymi z internetu, takimi jak wirusy i złośliwe oprogramowanie.Nowe Chromebooki Acer już od momentu uruchomienia obsługują sklep z aplikacjami Google Play, dając użytkownikom dostęp do aplikacji na Androida i Chrome służących do rozrywki, zabawy i nauki.