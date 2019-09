Chętnie sięgamy po programy lojalnościowe

Czy Polacy chętnie korzystają z programów lojalnościowych? Odpowiedzi na to pytanie po raz kolejny już poszukiwał ARC Rynek i Opinia. Z jego Monitora Programów Lojalnościowych wynika, że odsetek zainteresowanych nimi osób z roku na rok jest większy - obecnie uczestniczy w nich 59% Polaków, a ponad 40% z nich to osoby bardzo aktywne. Największą popularnością wśród konsumentów cieszą się: Moja Biedronka, Payback i Club Vitay.

Postrzeganie korzyści z programów lojalnościowych przez uczestników Polscy konsumenci częściej niż jeszcze rok temu dostrzegają korzyści dla siebie płynące z uczestnictwa w programach lojalnościowych.

Jak już wspomniano we wstępie, Polacy najchętniej korzystają z trzech programów lojalnościowych . Są to Moja Biedronka, Payback i Club Vitay. Warto przy tym wspomnieć o programie Lidl Plus, który funkcjonuje na rynku od zaledwie kilku miesięcy, a już zdołał zaskarbić sobie sympatię uczestników, plasując się na wysokiej siódmej pozycji. Najlepiej ocenianymi programami lojalnościowymi są z kolei Rossnę! (85%) oraz Club Rossmann (82%)Analogicznie jak miało to miejsce w minionych latach, korzyścią najczęściej uzyskiwaną z uczestnictwa w programach lojalnościowych są zniżki lub rabaty na zakup określonych produktów lub usług. Widać jednak, że Polacy coraz chętniej korzystają z nich, aby wesprzeć cel charytatywny (wzrost z 4% do 10%).Uczestnicy programów lojalnościowych wykazują też coraz większą aktywność w programach. Aktualnie ponad 40% z nich to osoby bardzo aktywne, co oznacza, że są one na bieżąco, jeśli chodzi o status w programie, starają się zawsze korzystać z dostępnych zniżek/nagród. Wskaźnik ten wzrósł w porównaniu do poprzedniej edycji o 10 p.p. Największą grupę nadal stanowią uczestnicy aktywni (od czasu do czasu sprawdzają swój status, okazują kartę programu, gdy przypomni im o tym sprzedawca).Warto zauważyć, że w porównaniu z ubiegłym rokiem o 12 p.p. wzrósł odsetek osób korzystających z aplikacji mobilnych programów lojalnościowych (z 60% do 72%). Z aplikacji mobilnych programów lojalnościowych korzystają najczęściej osoby do 35-tego roku życia, przy czym wyższy odsetek stanowią kobiety.Uczestnicy najczęściej korzystają z aplikacji Klubu Rossmann, choć łącznie to programy hipermarketów i dyskontów stanowią największy udział wśród korzystających z aplikacji mobilnych . Duże znaczenie miało tu z pewnością pojawienie się aplikacji programu Lidl Plus.Polscy konsumenci częściej niż jeszcze rok temu dostrzegają korzyści dla siebie płynące z uczestnictwa w programach lojalnościowych. O 8 p.p. wzrósł odsetek osób twierdzących, że programy lojalnościowe są tak samo korzystne dla firm jak i klientów.Programy lojalnościowe mają się bardzo dobrze mimo, że pojawiały się głosy na rynku, że Polacy być może są nimi zmęczeni i coraz mniej chętni do aktywności. Od kilku lat odsetek Polaków korzystających z programów się w zasadzie nie zmienia i oscyluje wokół 60%. Z naszego najnowszego badania jednak wyraźnie widać, że rośnie grupa osób bardzo aktywnych w programach. Jest to niewątpliwie zasługa programów sieci spożywczych i drogeryjnych, gdyż właśnie tam robimy najczęściej zakupy i tam też najłatwiej jest nam zdobyć w miarę szybko odpowiednią liczbę punktów, za którą należy nam się jakiś benefit. To zdecydowanie przywraca wiarę w programy lojalnościowe oraz przekłada się na wzrost przywiązania do danej marki – komentuje Agnieszka Doktorska, kierownik projektu z ARC Rynek i Opinia.