Monitory BenQ RM5501K, RM6501K, RM7501K i RM8601K

BenQ prezentuje cztery nowe, 20-punktowe ekrany dotykowe 4K - BenQ RM5501K, RM6501K, RM7501K i RM8601K - o przekątnych odpowiednio 55, 65, 75 i 86”. Monitory są dedykowane dla edukacji i biznesu.

55 calowy model RM5501K i 75 calowy RM7501K mają jasność 350 nitów (cd/m2), 65 calowy model RMP6501K ma jasność 450 nitów, a 86 calowy RM8601K - 400 nitów. Wszystkie monitory mają rozdzielczość 3840x2160 i rozpoznają do 20 punktów jednoczesnego dotyku. Umieszczone z przodu dwa 20W głośniki oraz gniazdo mikrofonowe ułatwiają pracę z aplikacjami multimedialnymi i eliminują konieczność podłączania dodatkowych urządzeń audio. Ekrany są pokryte 4 mm hartowanym szkłem odpornym na zadrapania i stłuczenie (twardość 7H) i są pokryte powłoką antyodblaskową.Ekrany są kompatybilne z Windows, Mac OS X, Linux, Chrome OS (bez konieczności instalowania sterowników). Mają wbudowany system Android OS, który zapewnia dostęp do WPS Office, EZWrite 4.1, Media Player czy przeglądarki internetowej. Pakiet EZWrite 4.1 Lite to zestaw interaktywnych narzędzi do prowadzenia kreatywnych zajęć z uczniami. Przykładowo Cooperation Tools to zestaw narzędzi (stoper, alarmy, tablica wyników) ułatwiający prowadzenie zajęć wymagających rywalizacji indywidualnej i zespołowej – quizów, testów, konkursów czy nawet gier. Ruchomy pasek narzędzi EZWrite 4.1 Lite umożliwia natychmiastowy dostęp m.in. do zrzutu ekranu, pióra i tablicy.Monitory wyposażone są w dwa pisaki, które pozwalają na jednoczesne pisanie w dwóch różnych kolorach.W zakładce BenQ Suggest nowe monitory mają zainstalowanych kilka aplikacji dla Systemu Android, które zwiększają potencjał monitora, upraszczając aktualizację aplikacji czy pobieranie ich w przyszłości.Ekrany mają wiele portów, w tym 4 porty USB, port OPS, 4xHDMI 2.0 i wyjście HDMI out, audio line In (3,5 mm) Line Out (Audio Out 3,5 mm), mic (3,5 mm).RM8601K udostępnia funkcję podwójnego wyświetlania „loopowanie przez HDMI”, która przez gniazdo HDMI umożliwia wyświetlanie - z jednego źródła - obrazu na kilku ekranach. Sygnał np. z komputera podajemy kablem HDMI do pierwszego monitora, do kolejnego przekazujemy ten sam obraz wykorzystując gniazdo HDMI out pierwszego.W trosce o wzrok uczniów i nauczycieli nowe ekrany wyposażono w pakiet rozwiązań Eye-Care wpływający na zmniejszenie zmęczenia wzroku przy długotrwałej pracy. Najważniejsze z nich to nowa technika podświetlania ekranu - Flicker-free –eliminująca efekt migotania przy dowolnie ustawionym poziomie jasności oraz zmniejszony poziom emisji niebieskiej składowej widma – Low Blue Light – co także zmniejsza zmęczenie wzroku. Kolejnym elementem jest antyodblaskowa powłoka ekranu zwiększająca m.in. kontrast obrazu.Monitory zaprojektowano tak by bez konieczności instalowania sterowników w pełni obsługiwały Plug&Play systemu, z którym się komunikuje i dawał dostęp do wszystkich jego zasobów. Systemy obsługiwane przez panel to: Windows, Mac OS X, Linux i Chrome OS.Panel współpracuje z wieloma systemami operacyjnymi: Windows XP/7/8/10/WinCE/Vista, Linux, Mac, Android i Chrome.