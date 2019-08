Firma Samsung przedstawia swój najnowszy smartwatch - Galaxy Watch Active2. Urządzenie wyposażone jest w łączność LTE i umożliwia swobodne odbieranie i wykonywanie połączeń z poziomu zegarka. Nowością jest cyfrowy pierścień obrotowy oraz ulepszony interfejs.

Wzornictwo dostosowane do stylu życia

Towarzysz w osiąganiu celów związanych ze zdrowiem

Integralna część ekosystemu Galaxy

„Rynek smartwatchy szybko się rozwija. Jako firma jesteśmy podekscytowani, że wspieramy ten rozwój dzięki naszym nowym, innowacyjnym rozwiązaniom. Galaxy Watch Active2 to urządzenie, które ułatwi użytkownikom życie i poprawi jego jakość, pozwalając na przejęcie kontroli nad swoim zdrowiem i dobrym samopoczuciem, płynne przechodzenie z jednego urządzenia na inne oraz łączenie się w ramach ekosystemu Samsung Galaxy” — powiedział DJ Koh, President and CEO of IT & Mobile Communications Division, Samsung Electronics.

Galaxy Watch Active2 został przeprojektowany, w efekcie czego użytkownik otrzymuje nowe wzornictwo oraz możliwości personalizacji. Koperta ma 44 albo 40 mm oraz dwa style wykonania - z lekkiego aluminium z paskiem z fluoroelastomeru (FKM) lub ze stali nierdzewnej ze skórzanym paskiem. Użytkownik ma możliwość personalizacji zegarka za pomocą opcjonalnych pasków i tarcz.Galaxy Watch Active2 został wyposażony w nowy cyfrowy pierścień obrotowy, który daje możliwość przełączania się między kolejnymi ekranami i aplikacjami. Ulepszony interfejs One UI ma być z kolei gwarancją przejrzystej nawigacji.Tarczę Galaxy Watch Active2 można dostosować do ubioru za pomocą algorytmu ekstrakcji kolorów My Style. Funkcja ta jest dostępna w aplikacji Galaxy Wearable — wystarczy zrobić zdjęcie swojego stroju i wybrać jeden z pięciu schematów kolorystycznych, a tarcza zegarka zmieni się w ciągu kilku sekund. Kolorystykę można dopasowywać codziennie albo zapisać ulubiony styl na później.Galaxy Watch Active2 służy również jako cyfrowy trener, pomagający zadbać o zdrowie i dobre samopoczucie . Urządzenie prezentuje użytkownikom praktyczne i pomocne informacje, które można wykorzystać przy podejmowaniu decyzji w zakresie diety, ćwiczeń, kondycji psychicznej, snu i w wielu innych obszarach.Smartwatch umożliwia ręczne śledzenie ponad 39 rodzajów aktywności, z których siedem — bieganie, chodzenie, jazda na rowerze, pływanie, wiosłowanie, ćwiczenia na orbitreku i ćwiczenia dynamiczne — aktywowanych jest automatycznie. Dzięki zaktualizowanej funkcji Running Coach można monitorować tempo biegu w czasie rzeczywistym i korzystać z siedmiu programów pomocnych przy osiąganiu wyznaczonych celów. Na spodniej części Galaxy Watch Active2 umieszczono również innowacyjne czujniki, które jeszcze szybciej dokonują odczytów. Dzięki temu można zapoznać się z wynikami pomiarów w jeszcze krótszym czasie i zmaksymalizować swoją sprawność fizyczną i osiąganie zamierzonych efektów.Galaxy Watch Active2 pomaga także śledzić poziom stresu w czasie rzeczywistym i zapewnia dostęp do programów medytacji. Natomiast ulepszone algorytmy analizy snu pomagają zoptymalizować odpoczynek.Galaxy Watch Active2 z łącznością LTE umożliwia swobodne odbieranie i wykonywanie połączeń z poziomu zegarka, za jednym dotknięciem zapewnia też dostęp do przeglądarek mediów społecznościowych i oferuje większą interakcję z treściami. Teraz na smartwatchu można polubić post, a nawet obejrzeć krótki klip wideo. Co więcej, można też podróżować po całym świecie z większą pewnością siebie, ponieważ Galaxy Watch Active2 oferuje wygodne tłumaczenie głosu i tekstu w czasie rzeczywistym, obsługując 16 języków.Urządzenie zapewnia też jeszcze prostszy dostęp do muzyki, podcastów i multimediów. Przykładowo, w wyniku współpracy ze Spotify, jednorazowe zalogowanie do konta Samsung na smartfonie lub Galaxy Watch Active2, pozwala przeglądać i słuchać muzykę i podcasty w serwisie Spotify.Jako część rodziny, nowy smartwatch doskonale współpracuje z innymi urządzeniami Galaxy. Na przykład po sparowaniu Galaxy Watch Active2 z smartfonem Galaxy kontroler aparatu Watch Camera Controller na smartwatchu umożliwia robienie zdjęć, rozpoczęcie nagrywania wideo, podgląd materiału filmowego, przełączanie pomiędzy przednimi i tylnymi obiektywami, ustawienie samowyzwalacza, a nawet sprawdzenie ostatecznej wersji zdjęcia lub wideo — wszystko to na zegarku. Można również użyć bezprzewodowego PowerShare na swoim smartfonie Galaxy, aby naładować zegarek w łatwy i intuicyjny sposób.Ponadto wszystkie usługi firmy Samsung dostępne w ekosystemie Galaxy, w tym Samsung Health i SmartThings, są zintegrowane ze smartwatchem oraz innymi urządzeniami, a wszystkie dane zgromadzone na Galaxy Watch Active2 są chronione przez technologię Samsung Knox.