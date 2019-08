Nowoczesna Gospodarka: zatrudnienie w II kw. 2019

Z najnowszego raportu ADP Polska wynika, że odnotowany w II kwartale bieżącego roku wzrost zatrudnienia w firmach innowacyjnych sięgnął 5,34 procent. I wprawdzie w ujęciu kwartalnym widoczne staje się wyhamowanie dynamiki (- 0,34 p.p.), to jednocześnie rezultaty wypracowane przez awangardę biznesu ciągle są lepsze od osiąganych przez ogół rynku (wg GUS 2,7 proc., spadek o 0,4 p.p. vs I kw. 2019 r.). W rezultacie tego Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki zwiększył się i wyniósł 105,4.

– Zarówno firmy Nowoczesnej Gospodarki, jak i ogół rynku od kilku kwartałów zatrudniają z coraz mniejszą dynamiką wzrostu. Może to wynikać z wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się polscy pracodawcy. A tych na rynku pracy z kwartału na kwartał jest coraz więcej, np. rosnące koszty prowadzenia biznesu, regulacje dot. zezwolenia na pracę cudzoziemców, większe wymagania kandydatów. Szczególnie niepokojący dla pracodawców jest najniższy od 1990 r. poziom bezrobocia, wynoszący w czerwcu rekordowe 5,3 proc. Jest to efekt zarówno początku sezonu prac tymczasowych, jak i aktywizacji permanentnie bezrobotnych przez urzędy powiatowe. Możemy się jednak spodziewać, że taka sytuacja będzie utrzymywała się przez najbliższe miesiące. Jak pokazuje raport ADP Polska, innowacyjne firmy są lepiej przygotowane na taką ewentualność – mówi Anna Barbachowska, Szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

Małe firmy zatrudniają najwięcej

Maleje znaczenie produkcji

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Nowoczesna Gospodarka - wzrost zatrudnienia Z trudnościami na rynku pracy radzą sobie innowacyjne przedsiębiorstwa, które w II kw. 2019 r. zatrudniły o 5,43 proc. więcej pracowników niż w analogicznym okresie ubiegłego roku Kliknij, aby przejść do galerii (3)

– Jak wynika z najnowszych badań GUS, produkcja przemysłowa w czerwcu spadła aż w 20 branżach, m.in. w produkcji odzieży i metali. Wpływ na to mogła mieć sytuacja w najpotężniejszej europejskiej gospodarce, czyli w Niemczech, gdzie obecnie recesja jest największa od sierpnia 2012 r. Mamy zatem pierwsze symptomy, że obserwowana od wielu miesięcy odporność polskiej gospodarki na sytuację u zachodniego sąsiada prawdopodobnie dobiega końca. Zweryfikują to ostatecznie najbliższe dwa kwartały – mówi Anna Barbachowska. – Dla polskich pracodawców najważniejsze są jednak prognozy dotyczące rosnącego bezrobocia w Niemczech i trudniejsze niż się spodziewano wymagania dotyczące zezwolenia na pracę cudzoziemców. Dzięki tym czynnikom naszym firmom nie grozi odpływ Ukraińskich i Białoruskich pracowników na Zachód – dodaje Barbachowska.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Nowoczesna Gospodarka - zatrudnienie wg sektora W II kw. 2019 r. to firmy usługowe, po dominacji produkcji nad usługami w I kw. 2019 r., odnotowały o 0,64 p.p. większą dynamikę wzrostu zatrudnienia niż przedsiębiorstwa przemysłowe Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki

Na odnotowany w Nowoczesnej Gospodarce wzrost zatrudnienia zapracowały przede wszystkim firmy zatrudniające poniżej 500 osób, które w II kwartale zwiększyły swój personel o 7,74 proc. rdr. Jeżeli przyjrzeć się danym historycznym, to lepsze wyniki w tym zakresie udało im się osiągnąć tylko dwukrotnie - w II kw. 2018 r. (+7,82 proc. vs II kw. 2017 r.) i IV kw. 2018 r. (+7,62 proc. vs IV kw. 2017 r.). Jednocześnie wyraźnie dostrzegalne stało się wyhamowanie wzrostu zatrudnienia w dużych firmach (+4,69 proc. vs II kw. 2018 r.). W rezultacie tego różnica pomiędzy małymi a dużymi przedsiębiorstwami osiągnęła rekordowy poziom 3,05 p.p.Dane GUS i Eurostatu pokazują, że w ciągu ostatnich dwóch lat sukcesywnie spada udział przemysłu w PKB (z 23,4 proc. w 2016 r. do 22,4 proc. w 2018 r.). Malejące znaczenie produkcji widać również w raporcie ADP, z którego wynika, że w II kw. 2019 r. firmy usługowe odnotowały o 0,65 p.p. większą dynamikę wzrostu zatrudnienia niż przedsiębiorstwa przemysłowe. Największy udział we wzroście sektora usług miały firmy zatrudniające poniżej 500 pracowników (+8,3 proc. vs II kw. 2018 r.).O tym, że innowacyjne przedsiębiorstwa lepiej radzą sobie z wyzwaniami rynku świadczy również rosnący Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki, który został wprowadzony przez firmę ADP w ubiegłym kwartale i bazuje on na analizie różnicy w poziomie zatrudnienia w przedsiębiorstwach Nowoczesnej Gospodarki i ogółu rynku. W I kw. 2019 r. awangarda biznesu zatrudniła o 5,77 proc. więcej pracowników niż w analogicznym okresie 2018 r., z kolei ogół rynku o 3,1 proc. W wyniku tego Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki wyniósł 102,67 (+2,67 pkt). W II kw. firmy Nowoczesnej Gospodarki również lepiej radziły sobie z wyzwaniami, o czym świadczy kolejny wzrost wskaźnika, który w II kw. 2019 r. wyniósł 105,4 (+2,73 pkt).