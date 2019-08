O wolne biura w Warszawie trzeba walczyć

Najnowsze doniesienia Walter Herz wskazują, że w zakresie popytu na warszawskim rynku biurowym nie ma dziś mowy o marazmie. W pierwszej połowie br. do najemców trafiło przeszło 400 tys. mkw. biur. To nieco mniej niż przed rokiem, kiedy to chłonność rynku w pierwszych sześciu miesiącach sięgnęła historycznie wysokiego poziomu 440 tys. mkw. Na podstawie bieżących wyników analitycy przewidują, że i w tym roku wolumen transakcji na warszawskim rynku biurowym okaże się rekordowy.

Rekordowe transakcje najmu

Centrum miasta w budowie

- Rynek biurowy w Warszawie przeżywa swój najlepszy czas. Zgłaszane przez firmy zainteresowanie wynajmem dużych powierzchni przełożyło się na bardzo dobre wyniki pierwszego półrocza. Szczególnie dużą popularnością cieszą się biura zlokalizowane w ścisłym centrum miasta i jego sąsiedztwie, gdzie w ostatnich miesiącach wynajęte zostało najwięcej powierzchni. Co ciekawe, dostęp do wolnych biur w stołecznym śródmieściu jest najmniejszy w całej Warszawie. W centrum miasta współczynnik pustostanów przekracza zaledwie 5 proc. – mówi Bartłomiej Zagrodnik, Partner Zarządzający w Walter Herz. - Jednocześnie to obszar, który dziś najsilniej się rozbudowuje. Oferuje duży wybór najwyższej klasy powierzchni w budynkach pozostających w trakcie realizacji. Wysoka absorpcja notowana na warszawskim rynku sprawia, że w inwestycjach z terminem oddania do końca przyszłego roku połowa biur została już wynajęta – informuje Bartłomiej Zagrodnik.

Aż 1/4 zakontraktowanych w I połowie br. biur w Warszawie jest zlokalizowana w jeszcze nieukończonych obiektach. Nie inaczej jest w przypadku rekordowej umowy na 45,6 tys. mkw., dotyczącej powierzchni znajdującej się w kompleksie Mennica Legacy Tower, którego oddanie do użytkowania nastąpić na dopiero jesienią br.Od stycznia do czerwca br. zasób biur w Warszawie powiększył się o zaledwie o 80 tys. mkw. Stołeczna oferta powiększyła się m.in. budynek Spark B (niemal 16 tys. mkw.), Moje Miejsce B1 (prawie 19 tys. mkw.), Vector+ ( niespełna 14 tys. mkw.), czy The Park 6 (ponad 11 tys. mkw.). Jeśli spojrzeć na bieżące zapotrzebowanie na powierzchnię biurową, jest to zaledwie kropla w morzu potrzeb. I wprawdzie biur będzie zdecydowanie więcej, ale na niektóre przyjdzie nam jeszcze poczekać.Z informacji udostępnionych przez Walter Herz wynika, że w Warszawie buduje się obecnie około 840 tys. mkw. biur w ponad czterdziestu projektach. Większość tej powierzchni wejdzie na rynek, którego zasoby obliczane są na 5,65 mln mkw. biur, dopiero w 2021 roku.Aktywność deweloperów ogniskuje się aktualnie przede wszystkim w rejonie ronda Daszyńskiego i okolicy Dworca Centralnego, gdzie możemy obserwować największe realizacje w mieście. Wśród biurowców w budowie, często spektakularnych obiektów, które wpłyną na nowy wizerunek warszawskiego centrum wymienić można Varso, SkySawa, Warsaw Unit, Warsaw Hub, Skyliner, Generation Park, czy Mennicę Legacy Tower.Wolnej powierzchni biurowej w stolicy jest coraz mniej. Współczynnik pustostanów stale się obniża. Aktualnie jego wartość jest najniższa od siedmiu lat. Przekracza nieznacznie 8 procent., licząc średnio dla całej Warszawy. Z największym deficytem wolnych biur mamy do czynienia w centrum miasta, gdzie praktycznie nie ma dużych powierzchni gotowych do wynajęcia. Największa ilość biur oczekujących na najemców znajduje się natomiast w zagłębiu biurowym na Mokotowie, gdzie pustostanów jest ponad 18 proc.