Co zmieni nowa dzielnica biznesowa wokół Ronda Daszyńskiego?

Warszawa. Zbieg ulic Prostej i Towarowej. To właśnie pod tym adresem obserwatorowi ukaże się coś, co z powodzeniem można nazwać lasem żurawi. Co więcej, plac budowy rozciąga się znacznie dalej niż tylko w sąsiedztwie ronda Daszyńskiego. Można nie mieć złudzeń - to właśnie tu pnie się w górę nowe centrum biurowe naszej stolicy.

Największa transakcja w historii

Kliknij, aby powiekszyć fot. filipw - Fotolia.com Warszawa Rondo Daszyńskiego pnie się w górę i przyciąga dużych najemców.

Co ciekawe wspomniane firmy, które zdecydowały się na relokację, już wcześniej zajmowały budynki w Centrum. Motywacją do wyboru nowej powierzchni była m.in. chęć konsolidacji różnych oddziałów korporacji w jednym miejscu oraz kreowanie wizerunku firmy poprzez wybór najbardziej prestiżowych lokalizacji – zwraca uwagę Michael Richardson z Działu Powierzchni Biurowych BNP Paribas Real Estate Poland.

Przewaga popytu nad nową podażą

Wysoki popyt w kontekście ograniczonego wolumenu nowej podaży spowodował znaczące obniżenie stopy pustostanów, zarówno w centrum, jak i poza nim. W dodatku, zmniejszenie udziału dostępnej powierzchni dotyczyło niemal wszystkich stref biurowych. Jedynie mniej wykształcone klastry takie jak Północ i Ursynów/Wilanów odnotowały nieznaczne wzrosty stopy pustostanów – komentuje Szymon Dołęga, Konsultant, Dział Badań Rynkowych i Analiz, BNP Paribas Real Estate Poland.

Mokotów stara się zatrzymać najemców

Otwiera to możliwość wynegocjowania atrakcyjnych warunków najmu. Wielu najemców chętnie korzysta z sytuacji przedłużając tam dotychczasowe umowy. W rezultacie, w strefie Mokotów za ponad połowę całkowitego popytu w pierwszym półroczu odpowiadały odnowienia dotychczasowych umów - mówi Monika Wakulska, Zastępca Dyrektora Działu Powierzchni Biurowych, BNP Paribas Real Estate Poland.

Jeszcze przed końcem 2021 roku górująca nad wspomnianym we wstępie skrzyżowaniem wieża Warsaw Spire zyska sąsiedztwo w postaci takich projektów jak Skyliner, the Warsaw Hub, Generation Park Y czy Warsaw Unit. Na tym jednak nie koniec - w niedalekiej przyszłości dołączą do nich Spark A, kolejne etapy inwestycji Browary Warszawskie, ArtN, Mennica Legacy Tower, Lixa czy Chmielna 89. Nie można również nie wspomnieć o wznoszącej się w pobliżu Dworca Centralnego inwestycji Varso Place, której najwyższy budynek, Varso Tower, górować będzie nie tylko nad stolicą, ale będzie również najokazalszą wieżą na terenie całej Unii Europejskiej. Wraz z mniejszymi obiektami będzie to jeden z największych kompleksów biurowych w naszym kraju.Jaki wpływ nowa dzielnica biznesowa wywrze na warszawski rynek biurowy ? Odpowiedzi na to pytanie udziela zespół specjalistów firmy doradczej BNP Paribas Real Estate Poland w swoim raporcie "At a Glance".Wraz z budową wymienionych wieżowców postępuje intensywny proces komercjalizacji, któremu towarzyszą spektakularne transakcje. Od początku 2019 r. zdecydowanie najbardziej aktywne są firmy z sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Zaraz na początku lipca tego roku została potwierdzona największa, dotycząca 45 600 m kw., transakcja najmu w historii polskiego rynku biurowego – w ten sposób mBank zajął prawie całą powierzchnię biurową wieżowca Mennica Legacy Tower. Biorąc jednak pod uwagę jedynie pierwsze półrocze tego roku, największą umową może pochwalić się Getin Noble Bank. Firma ta przeniesie się w przyszłości do budynku C kompleksu The Warsaw Hub. Z kolei do budowanego po drugiej stronie ul. Towarowej wieżowca Warsaw Unit przeprowadzi się jeden z największych ubezpieczycieli w Polsce – firma Warta. Jednak nie tylko ścisłe sąsiedztwo ronda Daszyńskiego może pochwalić się dużymi transakcjami. AXA przedłużyła najem w Warsaw Trade Tower, a Bank Gospodarstwa Krajowego wynajął znaczną powierzchnię w jednym z niższych budynków kompleksu Varso Place.Do końca czerwca br. sfinalizowano podpisanie siedmiu umów najmu na powierzchnie przekraczające 10 000 m kw., co przełożyło się na wielkość popytu brutto niemalże dorównującą wolumenowi uzyskanemu w I połowie bardzo dobrego ubiegłego roku. Tymczasem, w całym pierwszym półroczu 2019 r. do użytku oddano 10 obiektów oferujących łącznie 80 500 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, dzięki czemu całkowite zasoby Warszawy przekroczyły 5,5 mln m kw. Jednak w porównaniu z ilością dostarczoną na rynek w I poł. 2018 r., tegoroczny wynik jest aż o 54% niższy.Obszar Centrum charakteryzuje się dużo niższym współczynnikiem niewynajętej powierzchni niż pozostała część Warszawy. Na koniec czerwca stopa pustostanów w strefach centralnych wyniosła średnio 5,6%, tymczasem dla pozostałych stref, było to już 10,4%. Najwięcej dostępnej powierzchni znajduje się obecnie w strefie Mokotów, gdzie niewynajęte pozostaje prawie dwa razy więcej metrów kwadratowych niż w dużo większej strefie Centrum. Najtrudniejsza sytuacja dotyczy podstrefy Służewiec, gdzie umowy najmu nie obejmują 18,3% istniejącej powierzchni.