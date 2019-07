5 rzeczy, które sztuczna inteligencja może zmienić w bankach

Rozwój sztucznej inteligencji nabrał tempa i dziś oparte na niej rozwiązania znajdują zastosowanie na bardzo różnorodnych polach, nie wyłączając tu sektora finansowego. Eksperci Deutsche Bank Research są przekonani, że coraz szersze wdrożenie AI w bankowości zaowocuje poprawą wydajności, spadkiem kosztów oraz możliwością zaproponowania klientom nowych, bardziej atrakcyjnych produktów. I wprawdzie wykorzystanie sztucznej inteligencji w bankach to w dużej mierze jeszcze eksperymenty , to jednak już teraz poważnie analizowana jest możliwość jej zastosowania w kilku obszarach.

1. Sztuczna inteligencja pomoże w walce z oszustami

2. AI sprawdzi naszą tożsamość

3. Boty zastąpią konsultantów?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay Sztuczna inteligencja Deutsche Bank Research wskazuje na obszary działalności sektora finansowego, w których powinny sprawdzić się rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji

4. Sztuczna inteligencja sprawdzi za nas poprawność dokumentów

5. Sztuczna inteligencja będzie przewidywać wydarzenia geopolityczne

Sztuczna inteligencja testowana jest w głównej mierze pod kątem możliwości identyfikacji klienta w czasie rzeczywistym i zapobiegania oszustwom, które mają miejsce w bankowości elektronicznej . I nie ma w tym zupełnie nic zaskakującego – ostatnie lata przyniosły dynamiczny wzrost liczby płatności internetowych i mobilnych, co natychmiast skierowało uwagę cyberprzestępców m.in. na oszustwa związane z kartami kredytowymi.W czym dokładnie może pomóc sztuczna inteligencja ? Aby zidentyfikować podejrzaną aktywność, algorytmy AI przyglądają się w czasie rzeczywistym transakcjom dokonywanym przez klientów za pomocą kart i porównują je z poprzednimi kwotami oraz lokalizacjami, z których były wykonywane. System blokuje transakcje, jeśli tylko widzi potencjalne ryzyko.Sztuczna inteligencja jest również testowana w procesach KYC (Know Your Customer), w celu weryfikacji tożsamości klientów. Algorytmy sztucznej inteligencji skanują dokumenty i oceniają wiarygodność dostarczonych przez klientów informacji, porównując je z danymi dostępnymi w Internecie. Jeśli algorytmy sztucznej inteligencji identyfikują niespójności, podnoszą czerwoną flagę i przeprowadzane jest bardziej szczegółowa analiza – z manualną ingerencją pracowników danego banku.Innym obszarem, w którym banki eksperymentują z technologiami sztucznej inteligencji, są chatboty , czyli asystenci cyfrowi, którzy kontaktują się z klientami za pomocą wiadomości tekstowych lub głosowo i starają się odpowiedzieć na ich prośby bez udziału pracownika banku.Dobrym przykładem podawanym przez autorów raportu są też robo-doradcy, którzy umożliwiają pełną automatyzację niektórych usług zarządzania aktywami i narzędzia planowania finansowego online. Analizując szereg danych historycznych są w stanie dokonywać lepszych predykcji dotyczących zachowań portfeli inwestycyjnych. Równocześnie na podstawie analizy zachowań pomagają klientom podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące wydatków i oszczędzania.Banki badają również sztuczną inteligencję, aby wizualizować informacje z dokumentów prawnych lub raportów rocznych, a także wyodrębnić ważne klauzule. Narzędzia te tworzą modele autonomicznie, będące wynikiem analizy danych i testów wstecznych, aby wyciągnąć wnioski z ewentualnych wcześniejszych błędów. Dzięki czemu są w stanie same sprawdzać poprawność dokumentów.Sztuczna inteligencja i narzędzia do samouczenia się maszyn (machine learning) umożliwiają również określanie ryzyka geopolitycznego i przewidzenie jego wpływu na rynki finansowe. Przykładem takiego rozwiązania jest platforma Alpha-Dig, wykorzystywana przez Deutsche Bank. Alpha-Dig analizując w czasie rzeczywistym dane pochodzące z mediów informacyjnych, społecznościowych i innych źródeł, tworzy obraz profilu ryzyka politycznego dla danego kraju.Narzędzie wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego i techniki systemów uczących się, aby wywnioskować kontekst np. w danym artykule prasowym, wyciągając pozytywne i negatywne wskaźniki. W drugim kroku Alpha-Dig wykorzystuje wpisy z Wikipedii, gdzie teksty są łatwe do odczytania dla maszyn. Platforma analizuje też te tematy, które są popularne i istotne w danym momencie. Badana jest średnia liczba codziennych wiadomości geopolitycznych dla danego tematu w niedawnej przeszłości.Oczywiście żaden system nie jest w stanie przewidzieć konsekwencji wydarzeń geopolitycznych ze stuprocentową pewnością. Ale dzięki narzędziom takim jak Alpha-Dig które opierają swoją analizę na ogromnej ilości danych statystycznych, można stworzyć obiektywne mierniki, które mogą pomóc inwestorom podejmować decyzje, ograniczając ryzyko w trudniejszych obszarach.