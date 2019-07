Trojany kradną hasła dostępu

Z obserwacji badaczy firmy Kaspersky wynika, że w minionym roku znacznie wzrosło wykorzystywanie złośliwych programów służących przechwytywaniu cyfrowych haseł dostępu. Statystyki dowodzą, że w pierwszym półroczu br. liczba ofiar tego rodzaju incydentów przekroczyła 940 000. Dla porównania, w analogiczny okresie minionego roku było ich niespełna 600 000.



Współcześni konsumenci wykazują coraz większą aktywność online, wykorzystując internet w celu wykonywania wielu codziennych zadań. W ten sposób ich profile cyfrowe wypełniają się coraz większą ilością danych, a sami stają się lukratywnym celem przestępców, którzy mogą w różny sposób zarobić na nich pieniądze. Jednak bezpieczne przechowywanie haseł i danych uwierzytelniających pozwala korzystać z ulubionych serwisów online bez obaw o prywatne informacje. Ponieważ ostrożności nigdy za wiele, warto dodatkowo zainstalować skuteczne rozwiązanie zabezpieczające — powiedział Aleksander Jeremin, badacz ds. cyberbezpieczeństwa w firmie Kaspersky.

mat. prasowe Hasła Z danych firmy Kaspersky wynika, że liczba użytkowników stanowiących cel programów wykradających hasła w 2019 r. wzrosła o 60%

Porady bezpieczeństwa

Nie ujawniaj znajomym ani rodzinie swoich haseł oraz informacji osobistych, ponieważ w ten sposób mogą stać się podatne na szkodliwe oprogramowanie. Nie udostępniaj ich ponadto na forach ani w kanałach mediów społecznościowych.

Zawsze instaluj aktualizacje oraz łaty bezpieczeństwa dla posiadanych produktów w celu zapewnienia ochrony przed najnowszym szkodliwym oprogramowaniem oraz zagrożeniami.

Zacznij korzystać z niezawodnego rozwiązania zabezpieczającego, takiego jak Kaspersky Password Manager, które umożliwia bezpieczne przechowywanie haseł oraz informacji osobistych, w tym paszportu, prawa jazdy oraz kart bankowych.

Złośliwe oprogramowanie do kradzieży haseł dostępu to jedno z ulubionych oręży cyberprzestępczego półświatka. Tego rodzaju szkodniki uciekają się do wykorzystywania najróżniejszych metod umożliwiających im przechwytywanie danych wprost z przeglądarek internetowych użytkowników. Jak się łatwo domyślić, często są to bardzo wrażliwe dane, w tym np. zapisane hasła, dane autouzupełniania oraz zapisane dane dot. kart płatniczych.Jakby tego nie było dość, niektóre ze złośliwych programów potrafią również dokonać kradzieży ciasteczek przeglądarki, plików użytkownika z określonej lokalizacji, w tym również z pulpitu, a także plików pochodzących z komunikatorów internetowych W ciągu minionych sześciu miesięcy badacze z firmy Kaspersky wykryli wysoki poziom aktywności programów wykradających dane w Europie oraz Azji. Ich celem byli najczęściej użytkownicy w Rosji, Indiach, Brazylii, Niemczech oraz Stanach Zjednoczonych.Jednym z najszerzej rozprzestrzenionych trojanów wykradających hasła był wielofunkcyjny program Azorult, wykryty na komputerach ponad 25% wszystkich użytkowników, którzy w analizowanym okresie zetknęli się trojanami kradnącymi hasła.Eksperci z firmy Kaspersky sugerują stosowanie się do poniższych zaleceń w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoim hasłom oraz innym danym uwierzytelniającym: