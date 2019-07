Jakie powinny być świadczenia pozapłacowe w małych firmach?

Pakiety medyczne i karty sportowe w wielu firmach stały się standardem. Pracodawcy, którzy chcą wykorzystywać świadczenia pozapłacowe w pozyskiwaniu i utrzymywaniu pracowników, muszą się jednak sporo nagłowić - najważniejsze jest, aby oferowane załodze benefity trafiały w jej potrzeby. Potwierdzeniem tego jest badanie zrealizowane przez MetLife, z którego wynika, że aż 8 na 10 osób zatrudnionych w małych firmach uważa, że bonusy powinny być lepiej dostosowane do ich wymagań.

Zrozumieć indywidualne potrzeby

przyjazną atmosferę w pracy (59 proc.), bliskość miejsca zamieszkania (57 proc.) oraz zrozumienie i indywidualne podejście do potrzeb pracownika (39 proc.).

– Ankietowani pracownicy małych firm zauważają, że dostosowanie świadczeń oferowanych przez pracodawcę do osobistych preferencji i oczekiwań pracownika może zwiększyć zadowolenie z pracy oraz lojalność wobec pracodawcy – wyjaśnia Monika Fedorczuk, ekspert Konfederacji Lewiatan. – Wydaje się, że jest to wskazanie zarówno dla pracodawców, jak i firm oferujących ubezpieczenia, że nie ma jednego uniwersalnego produktu odpowiedniego dla wszystkich, ale konieczne jest takie jego indywidualizowanie, aby trafiały

w potrzeby konkretnych osób.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Jakub Jirsák - Fotolia.com Ubezpieczenie Prawie 90 proc. pracowników małych firm uważa, że ich związek z firmą stanie się znacznie bardziej trwały, jeśli pracodawca dostosuje benefity, na przykład dodatkowe ubezpieczenia, do ich indywidualnych potrzeb.

Pracodawcy mogliby lepiej dostosować korzyści do potrzeb pracowników

Indywidualne ubezpieczenie podnosi atrakcyjność pracy i lojalność pracownika

– Dzięki badaniu wiemy, jak ważnym benefitem jest odpowiednio skonstruowane ubezpieczenie, czyli takie, które uwzględnia różnorodność potrzeb i oczekiwań oraz zapewnia indywidualne parametry dla każdego pracownika. Standardowe grupowe ubezpieczenie na życie i ogólna, prywatna opieka medyczna, zaspokajają tylko podstawowe potrzeby, wspólne dla wszystkich osób zatrudnionych w danej firmie. Dobrze dopasowane ubezpieczenie zwiększa poczucie bezpieczeństwa pracowników i daje im poczucie, że w trudnej sytuacji mogą liczyć na takie wsparcie, jakiego najbardziej potrzebują – mówi Mirosław Kisyk, prezes zarządu i dyrektor generalny MetLife.

Wykształceni pracownicy to większe wymagania

– Pracodawcy, konkurując o pracowników, bardzo dużo zyskać mogą, zwracając uwagę na miękkie aspekty swoich relacji z pracownikami. przez które rozumiemy zarówno tworzenie przyjaznej atmosfery, jak i otwarcie na zindywidualizowane potrzeby. Wnioskując z badania MetLife – kombinacja tych dwóch czynników powinna przynieść dobre efekty dla każdego pracodawcy, któremu zależy na pozyskaniu nowych pracowników, czy też utrzymaniu w firmie dotychczasowej załogi. To dobre wiadomości dla mniejszych pracodawców – podmiotów mikro i małych – ponieważ są one dużo bardziej elastyczne, niż korporacje, a zatem są w stanie znacznie szybciej odpowiedzieć na potrzeby swoich pracowników – podsumowuje Jakub Bińkowski, ekspert ZPP, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Zrealizowane przez SW Research dla MetLife badanie miało na celu przyjrzeć się tym potrzebom i oczekiwaniom pracowników małych firm, które w największym stopniu przekładają się na ich lojalność i przywiązanie do pracodawcy.Odpowiedzi udzielone przez respondentów pokazały m.in., że znakomita większość zatrudnionych w małych firmach (około 80 proc.) oczekuje, że pracodawcy będą zwracali uwagę na różnorodność zgłaszanych przez nich potrzeb. Jeszcze większa grupa badanych (85 proc.) jest zdania, że szyte na miarę ubezpieczenia czy inne, sprofilowane świadczenia pozapłacowe to skuteczny sposób na podwyższenie ich satysfakcji z pracy Respondenci, poproszeni o wskazanie czynników, które w największym stopniu budują ich lojalność wobec pracodawcy wskazali kolejno na:Na liście, z której uczestnicy badania wybierali ważne dla nich pozycje, zostało umieszczone też specjalne ubezpieczenie (np. życiowe, zdrowotne). Okazało się, że taki rodzaj świadczenia jest dla znacznej grupy pracowników (24 proc.) ważniejszy niż np. współfinansowanie zajęć rekreacyjnych i aktywności sportowej poza pracą, dobrze wyposażone biuro, czy rekreacja w miejscu pracy.Z badania MetLife wynika również, że osoby zatrudnione w małych firmach doceniają zaangażowanie pracodawców. Większość, około 70 proc. ankietowanych, uważa, że pracodawca dba o ich potrzeby. Część (ok. 32 proc.) ocenia te starania bardzo wysoko. Jednocześnie ok. 20 proc. osób sądzi, że ich pracodawcy nie starają się odpowiedzieć na ich indywidualne potrzeby. Prawie 80 proc. ankietowanych jest zdania, że dostosowanie benefitów do ich oczekiwań przyczyniłoby się do większego zadowolenia z pracy.W dużych firmach ten odsetek jest większy. W przedsiębiorstwach zatrudniających od 101 do 250 pracowników i w tych, gdzie pracuje ponad 250 pracowników, aż 90 proc. uważa, że pracodawca mógłby bardziej się postarać, oferując korzyści lepiej dostosowane do potrzeb zespołu.Prawie 90 proc. pracowników małych przedsiębiorstw uważa, że ich związek z firmą stanie się znacznie bardziej trwały, jeśli pracodawca dostosuje benefity, na przykład dodatkowe ubezpieczenia, do ich indywidualnych, konkretnych potrzeb. Jednak zdecydowana większość małych firm w ogóle nie oferuje dodatkowych ubezpieczeń swoim pracownikom. Tylko około 32 proc. respondentów twierdząco odpowiedziało na pytanie o dodatkowe ubezpieczenie oferowane przez ich pracodawcę. Jednocześnie w dużych firmach (powyżej 100 osób) to norma dla ponad połowy pracowników. Aż 59 proc. pracowników firm zatrudniających do 20 osób jest pozbawione korzyści tego typu.Pracownicy z wyższym wykształceniem znacznie częściej są zdania, że pracodawca mógłby lepiej dopasować świadczenia pracownicze do ich indywidualnych potrzeb. Wśród badanych osób z najniższym wykształceniem większe wymagania wobec swojej firmy ma tylko 18 proc. Tymczasem wśród pracowników z wykształceniem średnim na mały wysiłek pracodawcy włożony w dopasowanie benefitów do potrzeb zespołu wskazuje już 34 proc. zatrudnionych. Wśród osób z wykształceniem wyższym to już prawie 40 proc.Podobnie rozkładają się opinie pracowników dotyczące związku między indywidualnym podejściem pracodawcy do potrzeb zatrudnionych, a satysfakcją, jaką daje praca w firmie.Im wyższe wykształcenie pracowników, tym większa waga benefitów pozapłacowych i znaczenie dopasowania ich do indywidualnych wymagań.