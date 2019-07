OPPO Reno Z wchodzi na polski rynek

OPPO wprowadził właśnie na polski rynek najnowszy smartfon Reno Z z 6.4-calowym wyświetlaczem, podwójnym aparatem głównym 48 Mpix+5 Mpix, aparatem do selfie o rozdzielczości 32 Mpix oraz ukrytym pod ekranem czytnikiem linii papilarnych.

OPPO Reno Z wyposażony został w 6.4-calowy wyświetlacz full HD+ AMOLED z wcięciem w kształcie kropli wody o proporcjach 19.5:9. Wbudowana w ekran technologia odpowiedzialna za przenoszenie dotyku – Hidden Fingerprint Unlock – z nowym układem oświetlenia i wykorzystującym sztuczną inteligencję algorytmem rozpoznawania linii papilarnych zwiększa skuteczność czytnika odcisków palców.Smartfon posiada ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio P90 wykonany w technologii 12 nm, 4 GB pamięci RAM LPDDR4x i 128GB pamięci Flash UFS 2.1. Nowy smartfon OPPO został wyposażony w baterię o pojemności 4,035 mAh z technologią VOOC 3.0 oraz nowy algorytm, który skraca czas ładowania. Dodatkowo, technologia VOOC 3.0 to także doskonały system kontroli temperatury smartfona, który ma istotne znaczenie przy jednoczesnym ładowaniu i użytkowaniu.Wysokiej jakości komponenty w najnowszym smartfonie OPPO gwarantują płynne działanie gier mobilnych dzięki zastosowaniu moduł optymalizujący GameBoost 2.0 z funkcjami FrameBoost i TouchBoost. FrameBoost predykcyjnie pozwala na redukcję klatek zapobiegając ewentualnym opóźnieniom w grze, a także zapewnia wysoką jakość rozgrywki, podczas, gdy TouchBoost znacznie zwiększa szybkość reakcji ekranu dotykowego. Reno Z wyposażony został także w funkcje Game Space, Gaming Assistant i inne rozwiązania, które z jednej strony sprawiają, że inne aplikacje nie przeszkadzają graczom w korzystaniu z telefonu, a z drugiej dostarczają im bardziej immersyjnych wrażeń.Reno Z wyposażony jest w podwójny tylny aparat z głównym sensorem o rozdzielczości 48 Mpix oraz 5 Mpix czujnikiem głębi. Główny moduł fotograficzny to 1/2-calowy sensor Sony IMX586 o przysłonie F1.7 i soczewce 6P pozwalający z łatwością wykonywać każdemu zdjęcia niemal profesjonalnej jakości zarówno w dzień jak i w nocy. Nowy tryb nocny Ultra Night Mode 2.0 wykorzystujący złożoną wieloklatkową redukcję szumów oraz wieloklatkowy HDR, co zapewnia znakomitą wyrazistość i wysoką jasność obrazu, a jednocześnie umożliwia oddzielne przetwarzanie tła i twarzy fotografowanych postaci, zapewniając lepsze odwzorowanie koloru skóry i większy realizm obrazu.Reno Z pozwala na wykonywanie zdjęć portretowych zarówno aparatem głównym jak i przednim aparatem selfie, który dzięki czujnikowi o rozdzielczości 32 Mpix, przysłonie F2.0 oraz soczewce 5P uchwyci nawet najdrobniejsze detale. Ponadto, specjalny, opracowany przez OPPO tryb portretowy Portrait Mode 2.0 zapewnia wysoką jakość zdjęć typu selfie, żywe kolory i naturalne odcienie skóry, a szerokokątny obiektyw o kącie widzenia 80-stopni umożliwia robienie zdjęć typu selfie o większej szerokości.Smartfon Reno Z działa na nowej wersji ColorOS 6, która wykorzystuje bezramkowy design, a dzięki zoptymalizowanemu układowi interfejsu użytkownika i usunięciu zbędnych linii oddzielających poszczególne obszary daje wrażenie większej przestrzeni. Nowoczesna paleta lekkich i eleganckich barw nadaje cieniowaniu większej naturalności, a nowe czcionki i animacje w systemie ColorOS gwarantują większą immersję podczas użytkowania.Reno Z dostępny jest z pamięcią 4GB RAM+128 ROM, w dwóch wersjach kolorystycznych: fioletowym i czarnym. Urządzenie w cenie 1499 zł już dostępne w sklepach MediaMarkt, RTV Euro AGD i Media Expert (kanały online i wybrane punkty fizyczne) oraz w Strefie Marki OPPO na Allegro i w x-kom.