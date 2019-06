Cyfrowa rewolucja skróci tydzień pracy?

Wprawdzie o czterodniowym tygodniu pracy mówi się na razie głównie na zachodzie Europy, to jednak zainteresowanie tym rozwiązaniem zaznacza się w coraz większym stopniu także poza wspomnianym regionem. Już 57% europejskich pracowników jest przekonanych, że za sprawą nowoczesnych technologii cztery dni pracy w tygodniu już niedługo mogą stać się nie opcją, lecz nowym standardem.

“Wyniki naszych badań są bardzo optymistyczne dla zarządzających firmami. Pracownicy deklarują bardzo duży entuzjazm i chęć rozwoju. Drogą do zwiększenia wydajności jest mądre wykorzystane możliwości oferowanych przez nowoczesne technologie, a nie zwiększanie liczby przepracowanych godzin. Ogromne znaczenie w tym procesie ma zwiększanie kompetencji technologicznych pracowników. Tylko od pracodawcy będzie zależało, czy wywiąże się ze swojej roli i będzie w stanie w pełni zagospodarować ten zapal do zdobywania nowej wiedzy.”

Badanie, które zrealizowano na zlecenie firmy Ricoh objęło swoim zasięgiem 4580 respondentów reprezentujących Austrię, Belgię, Luksemburg, Czechy, Danię, Finlandię, Francję, Niemcy, Węgry, Włochy, Holandię, Norwegię, Polskę, Portugalię, Rosję, Słowację, RPA, Hiszpanię, Szwecję, Szwajcarię, Turcję, Wielką Brytanię i Irlandię. Grono ankietowanych obejmowało zarówno osoby z pokolenia Baby Boomers (1946 - 1964), jak i reprezentantów generacji X (1965 - 1980), Milennialsów (1981 - 1995) oraz Zetki (1996 - dziś). Czterodniowy tydzień pracy jest wprowadzany coraz chętniej i przez coraz większą liczbę firm. Co przemawia za tym rozwiązaniem? Daje ono szansę na lepsze pogodzenie życia prywatnego i zawodowego. Szacuje się również, że w długofalowej perspektywie pozytywnie wpływa na efektywność w pracy. Liczba godzin spędzonych w pracy nie przekłada się bezpośrednio na jej wydajność, a kluczem do osiągnięcia coraz lepszych wskaźników będzie umiejętne wykorzystanie nowych technologii. Pracownicy chcą pracować wydajniej (72%) i nie boją się zmian. Potrzebują jednak dostępu do odpowiednich narzędzi i wsparcia pracodawcy. Chcą rozwijać swoją wiedzę i zdobywać nowe kwalifikacje. W związku z tym nie dziwi fakt, że inwestycje w szkolenia i nowoczesne technologie w dużym stopniu budują pozytywny wizerunek firmy. Aż 69% badanych wysoko ceni takie przedsiębiorstwa. Pracownicy chcą wykonywać swoje obowiązki na najwyższym poziomie i są największym sprzymierzeńcem firmy na drodze do zwiększenia efektywności. 63% badanych uważa, że technologia powinna odegrać kluczową rolę w tym procesie. Za ważne instrumenty, które pozytywnie wpłyną na poziom i wydajność pracy, uznawane są automatyzacja (44%) i sztuczna inteligencja (39%).Nie zauważono znacznych różnic pokoleniowych w podejściu do roli, jaką odgrywa i będzie odgrywać cyfrowa rewolucja w naszej pracy.David Mills, CEO w Ricoh Europe powiedział :