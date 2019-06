Czterodniowy tydzień pracy? Pracownicy na "tak"

Ze zrealizowanego przez ADP badania „The Workforce View 2019” wynika, że przeszło połowa europejskich pracowników (56 proc.) chętnie przystałaby na czterodniowy tydzień pracy. Największymi entuzjastami tej idei okazują się Hiszpanie, Brytyjczycy, Holendrzy i Francuzi, choć i w Polsce nie brakuje zwolenników tego pomysłu. Pomimo że w naszym kraju nie odbyła się jeszcze żadna debata na ten temat, taki czas pracy preferowałoby 37 proc. pracowników.

– W sytuacji, gdy produktywność, równowaga pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym i różnorodność miejsc pracy plasują się wysoko na liście kluczowych kwestii dla firm w Europie, krótszy tydzień pracy mógłby być odpowiednim rozwiązaniem. Badania wykazały, że w wielu przypadkach pracownicy, pracując w ten sposób, mogą uzyskać takie same osiągnięcia, jednocześnie ciesząc się lepszą równowagą między życiem prywatnym a zawodowym. Jest to więc koncepcja, na której korzystają wszyscy, zarówno pracownicy, jak i pracodawcy – mówi o wynikach badań Anna Barbachowska, Country HR Business Partner ADP Polska.



Kliknij, aby powiekszyć fot. peshkova - Fotolia.com Czterodniowy tydzień pracy? 56 proc. europejskich pracowników chętnie przystałoby na czterodniowy tydzień pracy.

– Istnieją przesłanki świadczące o tym, że czterodniowy tydzień pracy mógłby pomóc wspierać funkcjonowanie obu płci w miejscu pracy – dzięki takiemu rozwiązaniu pary mogłyby łatwiej zarządzać obowiązkami rodzinnymi i więcej kobiet mogłoby w pełni korzystać z możliwości zawodowych. Wreszcie – jest to pozytywne rozwiązanie dla dobrostanu i zaangażowania pracowników, które stanowią bardzo istotne czynniki dla prowadzenia firm – komentuje Anna Barbachowska, Country HR Business Partner ADP Polska.



Wprawdzie w Polsce ciągle jest o tym cicho, ale w Europie temat czterodniowego tygodnia pracy poruszany jest coraz częściej. Takie rozwiązanie miałoby zrewolucjonizować produktywność, przyczynić się do poprawy work-life balance oraz zredukować poziom stresu . Badanie ADP wyraźnie pokazuje, że tego rodzaju zmiany budzą duże zainteresowanie wśród pracowników. Z tego też powodu poważnie do tej koncepcji powinni zacząć podchodzić również pracodawcy.Pośród Polaków entuzjastami czterodniowego tygodnia pracy są przede wszystkim osoby znajdujące się na półmetku swojej kariery zawodowej – za takim rozwiązaniem opowiada się 41 proc. respondentów pomiędzy 35. a 44. rokiem życia. Może być to spowodowane wyzwaniami związanymi z łączeniem życia zawodowego z życiem rodzinnym oraz z innymi obowiązkami. Są oni jednocześnie grupą, która najchętniej zdecydowałaby się na obniżkę płac w zamian za mniejszą liczbę godzin pracy (11 proc.).Koncepcja czterodniowego tygodnia pracy jest najbardziej popularna wśród pracowników w Hiszpanii (62,6 proc.), Wielkiej Brytanii (61,2 proc.), Holandii (60,4 proc.) i Francji (60,4 proc.). Mieszkańcy Wielkiej Brytanii najchętniej wybraliby czterodniowy tydzień pracy ze zmniejszonym wynagrodzeniem (16,3 proc.).