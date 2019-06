Polacy a sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja to termin, który odmieniany jest ostatnio przez wszystkie przypadki. I nie ma w tym nic zaskakującego - rozwiązania AI nie są już kwestią przyszłości - to teraźniejszość, a ich dalszy rozwój jest nieunikniony. Jednym z praktycznych obszarów wykorzystywania możliwości drzemiących w sztucznej inteligencji jest poprawa jakości obsługi, doświadczeń klienta oraz wyznaczenie zupełnie nowych standardów w relacjach z konsumentem.

Rozwój sztucznej inteligencji niesie za sobą niewątpliwe korzyści, ale coraz częściej pojawiają się również głosy wskazujące na możliwe zagrożenia. Podnoszona jest m.in. kwestia niekontrolowanego gromadzenia danych osobowych, braku wiedzy i poczucia bezpieczeństwa w zakresie ich wykorzystywania czy wyrugowania z rynku pracy ludzkich kompetencji. Wskazuje na to m.in. opracowany przez Consumers International raport "Sztuczna inteligencja: doświadczenia klienta dzięki nowym technologiom" (Artificial Intelligence: consumer experiences in new technology) z kwietnia bieżącego roku.To czas na przygotowanie komunikacji kierowanej do konsumentów na temat korzyści płynących z wykorzystywania sztucznej inteligencji mogących ułatwić codzienne życie i podnieść jego jakość w przyszłości. Ważne też, aby uczciwie informować o ewentualnych zagrożeniach płynących z rozwoju sztucznej inteligencji, abyśmy swoje zdanie opierali na faktach, a nie mitach i domysłach - mówi Agnieszka Plencler, Prezes Forum Konsumentów.