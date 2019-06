Plany na wakacje 2019: dokąd jadą Europejczycy?

Europ Assistance po raz kolejny już wziął pod lupę plany wakacyjne Europejczyków. Badanie zrealizowane pośród mieszkańców m.in. Szwajcarii, Austrii, Niemiec, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Portugalii oraz Polski pokazuje, że w tym roku Europejczycy będą wypoczywać średnio 1,8 tygodnia. Polacy wydadzą przeciętnie 4 341 zł i najtłumniej udadzą się nad morze. W tym roku zamiar odcięcia się choć na chwilę od pracy i codzienności ma 61% z nas.

Prawie dwa tygodnie, najchętniej tam gdzie jest dużo słońca i morze

Co decyduje o wyborze miejsca wypoczynku

Pracować czy nie pracować na urlopie – oto jest pytanie (?)

Okazje i atrakcyjne oferty mają znaczenie

Absolutne must-see

Przed nami najnowsza odsłona Holiday Barometer. Jego wyniki pokazują, że na wakacje 2019 zamierzamy w tym roku przeznaczyć podobną kwotę jak rok wcześniej. Na tle innych zbadanych krajów Europy (Szwajcarii, Austrii, Niemiec, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Portugalii) nasz budżet prezentuje się jednak najskromniej.Mieszkańcy 5 z 10 zbadanych krajów wydadzą poniżej 2 tys. EUR (Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Portugalia i Polska). Między 2 a 4 tys. EUR przeznaczą na tegoroczne wakacje Austriacy, Niemcy, Belgowie oraz Francuzi. Ponad 3 tys. EUR na wypoczynek przeznaczą jedynie Szwajcarzy.Średni czas odpoczynku Polaków wyniesie około dwóch tygodni – dokładnie 1,8 tygodnia i jest to tyle samo co średnia dla wszystkich badanych krajów europejskich. Dla porównania – Europejczycy będą odpoczywali dłużej niż Amerykanie, których średnia wynosi 1,4 tyg., ale krócej niż Brazylijczycy – 2,2 tyg.Połowa Polaków – 52%, którzy mają już plany wakacyjne – zamierza spędzić je w kraju. Jest to zarazem jeden z najwyższych wskaźników na tle innych badanych krajów europejskich. Także Francuzi deklarują chęć spędzenia nadchodzących wakacji w swoim kraju – 56% oraz Hiszpanie – 51%. Jeśli już urlop granicą , to Polacy najchętniej w poszukiwaniu relaksu i słońca wybierają się na południe Europy – a tegoroczne top 3 wybieranych destynacji to Włochy/Grecja, Hiszpania i Chorwacja. Warto również dodać, że Chorwację oprócz Polaków wskazali w badaniu tylko jeszcze Czesi. Europejczycy w badaniu jednoznacznie też rozstrzygnęli „dylemat”: wakacje 2019 nad morzem czy w górach? Większość z badanych – 62% wybrało morze (taki sam wynik w Polsce).Jako kluczowy element decydujący o miejscu wakacji, badani we wszystkich krajach objętych ankietą wskazali budżet – czyli kwota jaką dysponują i są w stanie przeznaczyć na urlop. Na kolejnych miejscach Europejczycy wymienili klimat/warunki pogodowe oraz oferta – atrakcje jakie ich czekają w danym miejscu. Ważne choć niekluczowe były także zagadnienia związane z bezpieczeństwem - możliwość wystąpienia ataków terrorystycznych oraz z ryzyko narażenia na szwank zdrowia. Okazuje się także, że coraz większe znaczenie odgrywają kwestie ekologiczne – środowiskowe. Z badania wynika, że w przypadku 26% Polaków tzw. ślad ekologiczny ma kluczowe znaczenie na wybór miejsca w którym będą odpoczywali.Europejczycy wakacje 2019 spędzą w gronie najbliższych: partnerem - 71% (mąż, żona, partner/partnerka życiowa) i z dziećmi – 34%. Same plany wakacyjne nie są skomplikowane – chodzi po prostu o wypoczynek i relax – 54%, radość wynikającą z czasu spędzonego w gronie najbliższych/rodziny – 45%, a także poznawanie nowych kultur i możliwość zupełnej zmiany otoczenia – 42%.Polacy chętnie odcinają się od pracy w czasie wakacji – a przynajmniej tak deklaruje 67% z nich. Tym samym nie odbiegają znacząco od średniej europejskiej, która wynosi 69%.Wśród Europejczyków, którzy zadeklarowali, że będą aktywni zawodowo w trakcie wakacji, najwięcej, bo 46% potwierdziło, że będzie to nie mniej niż 30 min, ale też nie więcej niż 2 godziny w ciągu tygodnia.Okazuje się, że dominującym typem podróżnika-turysty jest internauta. Europejczycy najchętniej kupują urlop w sieci. Co ważne, podchodzą do zakupu urlopu selektywnie tzn. nim zrealizują transakcję, surfują po internecie szukając najlepszych dla siebie ofert – działa tak 34% Europejczyków, a w przypadku osób do 35 r.ż. ten wskaźnik jest wyższy i wynosi 39%. Jeśli chodzi o moment zakupu wyjazdu, to zdecydowana większość Europejczyków – 74% finalizuje transakcję miesiąc przed wyjazdem lub jeszcze wcześniej. W przypadku Polski ten wskaźnik jest najniższy i wynosi 59%. Polacy najczęściej finalizują zakup w terminie poniżej miesiąca przed rozpoczęciem urlopu – działa w ten sposób 41% badanych i jest to zarazem najwyższy odsetek w Europie.Respondenci we wszystkich krajach zostali również zapytani o obiekty, które najbardziej chcieliby zobaczyć lub miejsca które chcieliby odwiedzić. W przypadku Polaków, top 3 najczęstszych odpowiedzi to: Wieża Eiffla – 12%, Piramidy – 9%, Wielki Mur Chiński – 9%. Wśród innych miejsc wskazanych przez Polaków, które nie znalazły się w pierwszej 10 podawanej przez Europejczyków są także: Watykan, Luwr i Wawel.