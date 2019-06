Dzieci ruszyły do sklepów. Zakupy online robi już 9% z nich

Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy rzesza dzieci kupujących w sieci powiększyła się przeszło trzykrotnie - z 2% do 9% - wynika z rocznego raportu Kaspersky na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Źródłem danych są statystyki pochodzące z wyposażonych w funkcję kontroli rodzicielskiej produktów Kaspersky.



Internet oferuje wiele możliwości dzieciom, które w wielu przypadkach zaczynają stanowić główną grupę docelową sklepów online. Niezależnie od tego, czy wydają pieniądze, czy nie, potrzebują ze strony dorosłych pomocy i wskazówek, które uchronią je przed nieodpowiednimi treściami, utratą pieniędzy czy przekazaniem swoich danych osobowych nieodpowiednim osobom. Oprócz ochrony zapewnianej przez oprogramowanie kontroli rodzicielskiej rodzice powinni być świadomi, co robią ich dzieci online, i dopilnować, aby wiedziały, jak zachować bezpieczeństwo podczas takiej aktywności. Może to być doskonałą okazją dla rodziców, aby spędzić czas ze swoimi dziećmi, tworząc i udostępniając listy życzeń, a jednocześnie nauczyć je kilku istotnych rzeczy na temat tego, jak działa internet – powiedziała Anna Larkina, specjalistka ds. analizy zawartości online, Kaspersky.



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dzieci w internecie Zainteresowanie sklepami internetowymi wśród dzieci rośnie trzykrotnie wraz ze zmianą sposobu wyszukiwania towarów

Porady bezpieczeństwa dla rodziców

Ostrzeż swoje dziecko przed dokonywaniem płatności online przez publiczne sieci Wi-Fi. Hotspoty można łatwo zhakować w celu przechwycenia ruchu użytkownika oraz kradzieży poufnych informacji.

Ustal z dzieckiem, że ma Cię informować o wszelkich planowanych płatnościach lub – najlepiej – wykonywać je z Twoją pomocą do czasu, aż nabędzie wystarczającego doświadczenia, aby robić to samodzielnie. Nigdy nie pozwalaj mu podawać danych dotyczących karty kredytowej na nieznanych lub podejrzanych stronach, aby nie wpadły w ręce cyberprzestępców.

Poinstruuj dziecko, by nie przekazywało żadnych danych osobowych pracownikom sklepów, telefonicznie ani online. Ważne, aby nie wahało się prosić o pomoc, gdy pojawi się jakiś problem lub nie będzie pewne, jak należy postąpić.

Wytłumacz dziecku, by nie przekazywało danych płatniczych (np. numer karty kredytowej, data wygaśnięcia, PIN, kod zabezpieczający z karty płatniczej CVV/CVC) osobom spoza rodziny, w tym swoim znajomym lub innym dorosłym. Upewnij się, że zdaje sobie sprawę, że nikt nie ma prawa żądać od niego takich informacji.

Ogranicz zapisywanie informacji płatniczych na urządzeniach swojego dziecka, tak aby w przypadku kradzieży lub zgubienia nie wpadły w niepowołane ręce.

Włącz funkcję kontroli rodzicielskiej w rozwiązaniu bezpieczeństwa (np. Kaspersky Total Security) lub korzystaj z wyspecjalizowanego oprogramowania, takiego jak Kaspersky Safe Kids, dzięki któremu możesz monitorować, co robią, widzą lub wyszukują online dzieci na wszystkich urządzeniach, w tym przenośnych. Oprogramowanie to zapewnia również przydatne wskazówki dotyczące bezpiecznego zachowania dzieci online. Wyjaśnij dziecku korzyści, jakie daje takie oprogramowanie, aby czuło się komfortowo w związku z niezbędną kontrolą oraz ingerencją ze strony rodziców.

Raport Kaspersky wyraźnie potwierdza, że dzieci, na wzór dorosłych, doceniają atuty zakupów online , oglądają i czasem również kupują towary w sposób, który najprawdopodobniej stanie się jedynym zasadniczym sposobem robienia zakupów. Z tego też względu już teraz potrzebują dawki wiedzy i wsparcia ze strony rodziców tak, aby ich aktywność zakupowa w sieci mogła być bezpieczna, czyli pozbawiona ryzyka przekazania wrażliwych danych oszustom, nabrania się na sztuczki socjotechniczne czy straty pieniędzy. Niezwykle ważne jest zatem bieżące śledzenie aktywności internetowej najmłodszych Statystyki dowodzą, że rosnące zainteresowanie zasobami sieci wśród najmłodszych użytkowników to trend o zasięgu globalnym, a jego zakres uzależniony jest w dużej mierze od lokalizacji. Z danych zawartych w raporcie wynika, że największy udział (a także największy wzrost) w wyszukiwaniach dotyczących zakupów online został odnotowany w Rosji oraz Wspólnocie Niepodległych Państw (23%). W Ameryce Północnej wynosił 15%, w Europie i na Bliskim Wschodzie 11%, natomiast w Azji i w Ameryce Łacińskiej 9%.Pomijając pewne różnice regionalne, AliExpress, Amazon oraz eBay to sklepy, które dzieci przeglądają najczęściej. Z roku na rok stale rośnie korzystanie przez dzieci z chińskich gigantów internetowych. Najczęściej wyszukiwane strony przez młodych konsumentów dotyczą marek związanych z odzieżą sportową (Nike, Adidas), elektroniką (Apple, Samsung) oraz modą (Gucci, Vans, Supreme, Zara, Bershka).Trzeba zaznaczyć, że wyszukiwanie towarów online, jak również odwiedzanie stron określonych sprzedawców internetowych niekoniecznie oznacza wydawanie pieniędzy. Dzieci mogą po prostu oglądać produkty, które chciałyby mieć, lub tworzyć „listy życzeń”, aby udostępnić je znajomym oraz rodzinie. Zwiększone zainteresowanie zakupami internetowymi wśród dzieci nie musi oznaczać konieczności zakazania im takich aktywności – jest to raczej sygnał, że rodzice powinni przyjrzeć się nawykom online swoich dzieci i porozmawiać z nimi o potencjalnych zagrożeniach oraz środkach ostrożności, ustanawiając przy tym jasne zasady.Eksperci z Kaspersky przygotowali dla rodziców kilka porad pozwalających zwiększyć bezpieczeństwo dzieci online: