Jak aplikacje lojalnościowe wpływają na zachowania klientów?

Firma Selectivv zgromadziła dane rzucające światło na wpływ, jaki aplikacje lojalnościowe wywierają na zachowania klientów. Okazuje się m.in., że Polacy posiadający takie aplikacje częściej zwykli odwiedzać sklepy stacjonarne. Interesujących wniosków i obserwacji jest jednak znacznie więcej.

U schyłku maja miały miejsce dwa, istotne dla branży handlowej, wydarzenia. Mowa tu o organizowanych przez Polską Radę Centrów Handlowych Targach ReDI oraz Kongresie Rynku FMCG. W każdym z nich uczestniczyli przedstawiciele firmy Selectivv - autorzy badania na temat aplikacji mobilnych danych sklepów i ich wpływu na lojalność zakupową klientów. Do jakich wniosków prowadzą zgromadzone przez nich dane?Badanie objęło swoim zasięgiem klientów dyskontów spożywczych, DIY i drogerii. W przypadku tych pierwszych aplikacje lojalnościowe nieco częściej wybierają mężczyźni (51,23%). Struktura wiekowa użytkowników prezentuje się dość równomiernie w przypadku kategorii wiekowych: 25-35, 36-45, 46-55 - od 21,20% do 22,30%. Wyjątkiem są osoby starsze, powyżej 55 roku życia, którzy w badanej grupie stanowią 8,64%. Najliczniej z aplikacji lojalnościowych korzystają rodzice dzieci w wieku 5-10 lat - 10,42% analizowanych klientów. Kolejne miejsce zajęły osoby korzystające z aplikacji randkowych 4,52% oraz rodzice dzieci w wieku 1-4 i kobiety starające się o dziecko – po 3,42%.Największe różnice można jednak zauważyć w analizie średniej liczby wizyt w wybranych sklepach w miesiącu. Osoby, które nie korzystają na co dzień z aplikacji lojalnościowych odwiedzają sklepy dyskontowe blisko 3 razy w miesiącu (średnio 2,98). W przypadku osób używających tych aplikacji liczba odwiedzin jest dwukrotnie większa ( średnio 6,20).Również w przypadku sklepów DIY (Castorama, Leroy Merlin) większą grupę osób korzystających z aplikacji lojalnościowych stanowią mężczyźni – 58,98% w stosunku do 41,02% kobiet.Najliczniejszą grupę kupujących z aplikacjami stanowią osoby w wieku 25-35 lat oraz starsze. Po raz kolejny dominującą grupą klientów korzystających z programów lojalnościowych są rodzicie dzieci w wieku 5-10 lat, którzy są jednocześnie najbardziej liczną grupą odwiedzającą tego typu sklepy. Jeśli chodzi o częstotliwość wizyt – osoby z aplikacjami lojalnościowymi odwiedzają sklepy typu DIY średnio 1,20 razy w miesiącu, a osoby bez 4 razy mniej (średnio 0,32).Ostatnią analizowaną grupą sklepów były drogerie. W tym przypadku to zdecydowanie kobiety częściej korzystają z aplikacji lojalnościowych i stanowią 67,68% badanych klientów. W podziale na grupy wiekowe najbardziej liczną grupą były osoby w wieku 25-35 lat (28,52%), kolejną - klienci w wieku 36-45 (26,24%) oraz 46-55 (24,50 %). Najmniejszą liczną grupą były osoby w wieku powyżej 55 lat (jedyne 5,50%). Dominującą grupą wśród klientów drogerii, którzy korzystają z aplikacji udostępnianych przez sklepy po raz kolejny są rodzice. Osoby posiadające dzieci w wieku 5-10 lat stanowią 19,25% badanych, a rodzicie dzieci w wieku 1-4 - 10,24%. Liczną reprezentację mają również osoby spędzające wakacje za granicą – 7,92% oraz osoby korzystające z aplikacji randkowych – 7,24%. Ciekawie wygląda również średnia liczba wizyt w drogeriach. Osoby bez aplikacji lojalnościowych odwiedzają je blisko 2 razy w miesiącu (średnio 1,98), a użytkownicy aplikacji lojalnościowych prawie 2 razy częściej(3,92).W ramach badania Selectivv sprawdził również zwyczaje zakupowe konsumentów w zależności od odległości danego typu sklepów od miejsca zamieszkania lub miejsca pracy. Z przeprowadzonej analizy wynika, że zakupy spożywcze w sklepach typu Lidl lub Biedronka częściej robimy bliżej domu natomiast po zakupy związane z tekstyliami częściej udajemy się do sklepów zlokalizowanych bliżej naszej pracy.Z przeprowadzonej analizy wynika, że osoby posiadające aplikacje wybranych sklepów częściej odwiedzają sklepy stacjonarne. Z aplikacji sklepów typu DIY częściej korzystają mężczyźni, a z aplikacji drogerii częściej kobiety. Udział rodziców dzieci w wieku 1 - 4 lata i 5 - 10 lat jest większy wśród osób posiadających aplikacje wszystkich analizowanych typów sklepów niż wśród osób, które takich aplikacji nie posiadają.Autorskie narzędzia i dane gromadzone przez Selectivv mogą być wykorzystywane zarówno przez podmioty związane z branżą handlową do analiz użytkowników oraz realizacji kampanii marketingowych, jak i przez podmioty ze sfery publicznej – urzędy, organizacje turystyczne, stowarzyszenia branżowe, etc. do prowadzenia badań z obszaru big data np. do mierzenia ruchu turystycznego czy zarządzania zasobami energetycznymi.