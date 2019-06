Podróbka, czyli o stratach na 261 mld złotych

O podróbkę na rynku nie jest trudno. Skala procederu jest niemała. Jak dowodzą najnowsze szacunki Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), bezpośrednie, roczne straty z podrabiania towarów i piractwa w 11 kluczowych sektorach unijnej gospodarki sięgają aż 261 mld złotych.

Polska:

Sektor odzieży, obuwia i akcesoriów:

Sektor produktów kosmetycznych i higieny osobistej:

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Szkody gospodarcze wyrządzone podrabianiem produktów w 11 sektorach Całkowita wartość sprzedaży utraconej w Polsce odpowiada kwocie 58 euro na obywatela polskiego rocznie. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

„W Europie wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy są uzależnione od sektorów przemysłu, takich jak 11, które zbadaliśmy. Nasze badania pokazują jednak, jak podrabianie towarów i piractwo mogą zagrażać wzrostowi i zatrudnieniu. Przeprowadziliśmy tę analizę i szeroko zakrojone badanie, aby wesprzeć decydentów w opracowywaniu rozwiązań tego problemu oraz aby pomóc w uświadamianiu unijnych konsumentów na temat gospodarczych skutków podrabiania i piractwa w szerszym zakresie”.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Szkody gospodarcze wyrządzone podrabianiem produktów (Polska) Utrata zysków ze sprzedaży bezpośrednio związana z podrabianiem produktów w 11 sektorach sięgnęła 9 538 mln zł. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Jak dowodzi zaktualizowana analiza, całkowite straty w 11 sektorach (kosmetyki i higiena osobista, odzież, obuwie i akcesoria, artykuły sportowe, zabawki i gry, biżuteria i zegarki, torebki i bagaż, nagrania muzyczne, napoje spirytusowe i wina, produkty farmaceutyczne, pestycydy i smartfony) wynoszą aż 7,4% sprzedaży. Jeżeli wziąć pod uwagę, że legalnie działający producenci produkują mniej, aniżeli miałoby to miejsce w przypadku nieistnienia podróbek, zatrudniając w efekcie tego mniejszą liczbę pracowników, to szacuje się, że w całej UE tracimy nawet 468 000 miejsc pracy W naszym kraju szacowana wartość rocznych strat z tytułu podróbek i piractwa to 9,5 mld złotych, a więc 10% sprzedaży w wymienionych powyżej 11 sektorach. W ujęciu ogólnym całkowita wartość sprzedaży utraconej w Polsce odpowiada kwocie 252 złotych na obywatela polskiego rocznie.Jest to druga sektorowa ocena skutków gospodarczych zjawiska podrabiania i piractwa w kluczowych sektorach gospodarki, o których wiadomo, że są narażone na naruszenie praw własności intelektualnej, przeprowadzona przez EUIPO.W badaniu oszacowano, że od czasu pierwszej analizy z 2018 r. wielkość utraconej sprzedaży spadła na poziomie UE we wszystkich badanych sektorach, z wyjątkiem dwóch: odzieży, akcesoriów i obuwia oraz kosmetyków i higieny osobistej.Sektor odzieży, obuwia i akcesoriów jest największy spośród wszystkich analizowanych sektorów pod względem wielkości sprzedaży i zatrudnienia.Według danych szacunkowych w całej UE w sektorze tym odnotowano straty w sprzedaży wynoszące około 123 mld złotych rocznie, czyli 9,7% całkowitej sprzedaży.W Polsce straty w sprzedaży z powodu podrabiania w sektorze odzieżowym, obuwniczym i akcesoriów szacuje się na około 2,5 mld złotych rocznie, czyli około 10,6% całego sektora.Według raportu obecność podróbek na rynku prowadzi do strat sięgających około 30 mld złotych rocznie w sektorze produktów kosmetycznych i higieny osobistej w UE. Stanowi to 10,6% całkowitej sprzedaży w tym sektorze.W Polsce szacowane straty w sektorze produktów kosmetycznych i higieny osobistej to 1,4 mld złotych, co stanowi 14,1% całkowitej sprzedaży w tym sektorze.Christian Archambeau, dyrektor wykonawczy EUIPO, powiedział: