Millennialsi na wakacjach

Dlaczego Millennialsi i Zetki jeżdżą na wakacje? Przede wszystkim kierują się ciekawością. Z badań zrealizowanych przez PayPal wynika, że chcą poznać nowe miejsca i poszerzyć wiedzę na ich temat. Innym zależy na poznaniu samych siebie, ale równie ważna jest także potrzeba relaksu i redukcji stresu (47 proc.).

­Widzę zdjęcie znajomego z uroczego miejsca? Klik! – lot zarezerwowany. Kolejny klik – nocleg również gotowy. Kolejny – to już odgłos migawki robiącej zdjęcie, które zaraz opublikuję na Instagramie. Internet pokazał nam, konsumentom, że wystarczy kilka kliknięć i można mieć świat na wyciągnięcie ręki – niezależnie czy mówimy o zakupach online z małego sklepiku na przedmieściach Marakeszu czy szybkim wypadzie ze znajomymi do Mediolanu. Teraz chcemy równie szybko i bezstresowo podróżować, kupować i doświadczać, a do tego nieustannie dzielić się tym ze znajomymi. Rozwój narzędzi płatniczych online umożliwia nie tylko szybkie opłacenie noclegu lub lotu, ale również odzyskanie pieniędzy w razie, gdyby coś poszło nie tak – mówi Giela Abdelwahab, Consumer Development Manager PayPal w Europie Środkowo- Wschodniej.

Łatwe zakupy, łatwe łupy (dla oszustów)

Wspólne wyjazdy i wieczne długi

Już niemal 90 proc. amerykańskich Zetek przyznaje, że o ich planach wakacyjnych w znacznym stopniu decydują social media. W ujęciu globalnym 60 proc. Millennialsów bierze pod uwagę, czy cel podróży jest na tyle atrakcyjny, że pozwoli im zaistnieć na Instagramie. To nierzadko oznacza, że rezerwacja lotów czy noclegu jest spontaniczna, a towarzysząca jej płatność jest tylko dodatkiem, od którego wymaga się przede wszystkim szybkości. Potwierdzają to badania PayPal, które wskazują, że aplikacji mobilnych w celu realizacji szybszych transakcji używa już ponad 30 proc. respondentów pomiędzy 16 a 35 rokiem życia.Mimo rosnącej świadomości konsumentów odnośnie własnego bezpieczeństwa, na wakacjach wciąż nie brakuje sytuacji, w których mniej lub bardziej świadomie narażamy się na niebezpieczeństwo. Aż 65 proc. pasażerów linii lotniczych chętnie udzieli dodatkowych informacji o sobie (podając np. adres docelowy, cel podróży, czy udostępni zdjęcia)[8], aby ułatwić sobie podróż, np. przyśpieszając proces odprawy i późniejszego wejścia na pokład samolotu. Co więcej, 67 proc. hoteli na całym świecie ma problemy z ochroną danych osobistych klientów, zarówno w kontekście informacji o szczegółach noclegu, jak i o numerach kart płatniczych. Rezerwując więc nocleg czy transport w trakcie wakacji, warto pamiętać o rozwiązaniach oferujących ochronę kupujących, zwłaszcza w sytuacji szybkiego przelewu.Szybkie decyzje o wspólnym wyjeździe choć często dają niesamowite przygody i wspomnienia, równie często mogą stać się powodem niejednego konfliktu. Rezerwacja noclegu czy kupienie biletów lotniczych dla całej grupy zwykle nie jest kłopotem, ale odzyskanie długu – już tak. Jak wynika z raportu PayPal, 15,3 proc. Polaków ma problem z odzyskaniem pieniędzy po pożyczeniu ich znajomym lub rodzinie. Brak możliwości oddania pieniędzy w łatwy i prosty sposób, bez konieczności szukania bankomatu czy numeru konta bankowego w historii konwersacji grupowej, są najczęstszymi powodami niezwracania pieniędzy.Aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, warto nie tylko korzystać z zaufanych form płatności, ale również należy pamiętać, aby przejrzeć opinie o hotelu czy lotnisku. Warto także pamiętać, że przygotowanie do podróży to nie tylko wykupienie biletów na przejazd i noclegu.