Co wiemy o 3 pokoleniach polskich internautów?

Ostatnie 20 lat zaowocowało wydarzeniami, które nieprzesadnie można nazwać internetową rewolucją. Przez ten czas istotnej zmianie uległy nasze przyzwyczajenia i styl życia. Firma Gemius, z okazji 20-lecia swojego istnienia, postanowiła przyjrzeć się, jak wygląda konsumpcja internetu wśród trzech pokoleń Polaków. Gdzie są podobieństwa, a gdzie różnice pomiędzy zachowaniami 20-, 40- i 60-latków?

40-latkowie grupą, która spędza w sieci najwięcej czasu

W sieci finanse przyciągają najstarszych, komunikatory – najmłodszych

Mapy i lokalizatory to domena młodszych

mat. prasowe Popularność internetowych map i lokalizatorów Z danych z badania Gemius/PBI wynika, że z aplikacji i witryn w kategorii „Mapy i lokalizatory" najczęściej korzysta pokolenie 20-29.

Kwietniowe badanie Gemius/PBI dowiodło, że wśród trzech pokoleń użytkowników internetu (20+, 40+ oraz 60+) najsilniejszą reprezentację posiadają osoby w wieku 40-49 lat. Nie tylko stanowią oni najpokaźniejszą część wszystkich internautów (18,5%), ale również odpowiadają za wygenerowanie największej ilości odsłon (19,8%) oraz spędzają online najwięcej czasu (20,2%). Na drugiej pod względem aktywności pozycji uplasowało się pokolenie 20-latków, którzy z kolei stanowią około 17% internetowej braci, generują 17,3% odsłon i spędzają online 17,5% czasu. Ostatnie miejsce podium przypadło w udziale seniorom. Najstarsi użytkownicy stanowią 10,7% internautów, generują 11% wszystkich odsłon i spędzają w sieci prawie dwa razy mniej czasu niż 40-latkowie – 10,7%.Wspólnym mianownikiem dla wszystkich trzech analizowanych pokoleń jest sposób spędzania czasu w internecie. W TOP 3 znajdziemy kolejno wyszukiwarki stron (98%), serwisy społecznościowe (90-93%) i serwisy pocztowe (84-85%). Co ciekawe, strony i aplikacje banków mają największy zasięg w grupie 60-69 – aż 81% internautów w tym wieku korzysta z bankowości internetowej . Im młodsza grupa, tym zasięg ten jest mniejszy: dla 40-49 jest to 78%, a w grupie 20-29 już tylko 73% internautów korzysta z bankowości online – ta różnica względem najstarszych wynosi ponad 7 punktów procentowych.Między pokoleniami polskich internautów wyraźnie kształtują się również różnice dotyczące korzystania z komunikatorów. Jest to w większym stopniu domena młodszych – zasięg komunikatorów online w grupie 20-29 sięga 76%, a potem kolejno maleje: 74% w grupie 40-49 i 71% w grupie 60-69.Z danych z badania Gemius/PBI wynika, że z aplikacji i witryn w kategorii „Mapy i lokalizatory” najczęściej korzysta pokolenie 20-29. Wśród 3,7 mln użytkowników w tym przedziale wiekowym średni miesięczny czas korzystania to 24 minuty. Spośród trzech pokoleń, najliczniejszą grupę stanowią użytkownicy w wieku 40-49 (4 mln), którzy na takich stronach i aplikacjach spędzają miesięcznie niewiele mniej czasu – średnio 22 minuty. Z kolei w najstarszym pokoleniu liczba użytkowników jest najmniejsza – 2,2 mln, a z map i lokalizatorów korzystają w miesiącu średnio o 8 minut krócej niż grupa 40-49 – 16 min. Użytkownicy w wieku 60-69 lat spędzają też jednorazowo mniej czasu w tego rodzaju aplikacjach: 1,23 min, podczas gdy młodsze pokolenia średnio o 20 sekund więcej: w grupie 40-49 jest to 1 min 43 s., a 20-29 – 1 min 41 s.