Notebooki Acer Nitro 5 i Swift 3

Acer zaprezentował nowe notebooki Nitro 5 i Swift 3 z mobilnymi procesorami AMD Ryzen drugiej generacji oraz kartami graficznymi Radeon Vega.

Nitro 5 z procesorem Ryzen dla graczy

Swift 3 z Ryzen dla większej wydajności

Ceny i dostępność

Notebook Nitro 5 ma ekran 15,6-calowy Full HD IPS lub 15,6 FHD IPS 144 Hz ze współczynnikiem proporcji ekranu do obudowy wynoszącym 80%. Został wyposażony w procesor AMD Ryzen 7 3750H 2. generacji i kartę graficzną Radeon RX 560X.Nitro 5 zapewnia ma kartę Gigabit Wi-Fi 5 z technologią 2x2 MU-MIMO oraz porty: HDMI 2.0 i USB Type-C 3.1 Gen1 (do 5 Gb/s).Nitro 5 wyposażony jest w dwa wentylatory i technologię Acer CoolBoost, które zapewnią chłodzenie podczas długich sesji gier. CoolBoost zwiększa prędkość obrotową wentylatora o 10 procent, a chłodzenie procesora i karty graficznej o 9% w porównaniu do trybu automatycznego.Ponadto notebook dla graczy został wyposażony w Network Optimizer od Acer, który optymalizuje gry w trybie online i zapewnia szybkie przesyłanie danych. Łatwy w użyciu interfejs graficzny pomaga użytkownikom zarządzać przepustowością zarówno w trybie automatycznym - kategoryzując i ustalając priorytety programów w celu wyeliminowania problemów z siecią - lub ręcznie, umożliwiając użytkownikom ich dostosowywanie.Notebook Swift 3 ma 14-calowy wyświetlacz Full HD IPS z wąskimi ramkami, w eleganckiej aluminiowej konstrukcji. Zawias notebooka pozwala rozłożyć go na płasko, czyli do 180 stopni. Całość zamknięto w lekkiej obudowie o wadze 1,45 kg i grubości 17,95 mm.Notebook Swift 3 został wyposażony w procesor AMD Ryzen 7 3700U 2. generacji z kartą graficzną Radeon Vega. Dzięki opcjonalnej karcie graficznej Radeon 540X użytkownicy otrzymują wydajność, której potrzebują do wykonywania bardziej wymagających zadań, takich jak edycja wideo czy swobodna gra.Nitro 5 z 15-calowym wyświetlaczem Full HD IPS będzie dostępny w Polsce od września w cenie od 3 999 zł.Acer Swift 3 z 14-calowym wyświetlaczem Full HD IPS będzie dostępny Polsce na przełomie lipca i sierpnia w cenie 3 399 zł.