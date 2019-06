Bilety lotnicze poniżej 100 zł. Sprawdź ranking najtańszych połączeń

Latanie może być rzeczywiście tanie. W ofercie przewoźników nie brakuje biletów lotniczych za mniej niż 100 złotych. Gdzie możemy polecieć za przysłowiowe grosze? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwała porównywarka rankomat.pl. Oto ranking 10 najtańszych połączeń lotniczych w Europie oraz kilka podpowiedzi odnośnie ubezpieczenia, jakie warto wykupić na taką podróż.

Warszawa-Oslo - 59 zł (Wizz Air)

Warszawa-Bazylea - 59 zł (Wizz Air)

Katowice-Sztokholm - 39 zł (Wizz Air)

Gdańsk-Londyn - 39 zł (Wizz Air)

Gdańsk-Turku - 39 zł (Wizz Air)

Wrocław-Eindhoven - 65 zł (Wizz Air)

Kraków-Wiedeń - 39 zł (Ryanair)

Kraków-Berlin - 56 zł (Ryanair)

Katowice-Mediolan - 39 zł (Ryanair)

Berlin-Palma de Mallorca - 86 zł (Ryanair)

City break – co z ubezpieczeniem?

koszty leczenia (suma gwarantowana min. 20 000-30 000 euro),

następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW),

odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (OC),

ubezpieczenie bagażu.

W przypadku niektórych europejskich miast za bilety lotnicze zapłacimy zaledwie 39 zł. Skąd tak niska cena? To przede wszystkim efekt polityki prowadzonej przez przewoźników. Tanie linie lotnicze dokładają starań, aby wszystkie loty miały maksymalne obłożenie, ograniczając jednocześnie liczebność personelu pokładowego. Ponadto pasażerowie tanich kierunków mogą liczyć jedynie na podstawowe warunki przelotu, a za dodatkowe usługi muszą zapłacić dodatkowo. Gdzie obecnie możemy polecieć za mniej niż 100 zł?Warto pamiętać, że na wyjazd za granicę, niezależnie od jego celu czy okresu trwania, warto się ubezpieczyć. W razie potrzeby polisa turystyczna zagwarantuje ubezpieczonemu możliwość skorzystania z kompleksowej pomocy medycznej, rekompensaty finansowej, czy np. ochrony assistance. Najtańsze ubezpieczenie można kupić już od 2,5 zł za dzień ochrony.Ubezpieczenie na europejski wyjazd powinno zawierać:Dodatkowo, istnieje możliwości zabezpieczenia się przed opóźnieniem lotu oraz opóźnieniem bagażu. Jeżeli lot zostanie odwołany lub samolot przyleci z opóźnieniem (z reguły co najmniej 5-godzinnym), towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci stosowną rekompensatę finansową. Do uzyskania zwrotu środków niezbędne są rachunki i dowody zapłaty (najczęściej za artykuły pierwszej potrzeby, jedzenie lub nocleg) oraz pisemne potwierdzenie opóźnienia od linii lotniczych.Jeżeli bagaż zostanie zagubiony w czasie transportu, ubezpieczony ma prawo zwrócić się do ubezpieczyciela z wnioskiem o zwrot kwoty, która została określona Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) za zakup niezbędnych przedmiotów (kosmetyków czy ubrań) na czas oczekiwania na bagaż.