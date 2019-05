REACT - nowy biurowiec na mapie Łodzi

Łódź, zbieg ulicy Kilińskiego i alei Piłsudskiego. To właśnie pod tym adresem wzniesie się REACT - biurowiec, który powiększy całkowite zasoby łódzkiego rynku biurowego o kolejne 50 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni. W I etapie zaplanowano powstanie 15 tys. mkw. Prace budowlane właśnie ruszają. Pierwsi pracownicy pojawią się w nowych biurach już w drugiej połowie nadchodzącego roku.

- Rozpoczynamy budowę kompleksu biurowego REACT z silnym przekonaniem, że będzie to doskonałe miejsce dla biznesu oraz pracowników, ze względu na dobrą architekturę i świetną lokalizację w samym centrum miasta. Już na wczesnym etapie realizacji, równolegle z pracami budowlanymi, prowadzimy rozmowy z potencjalnymi najemcami, dla których biurowiec REACT może stać się nową siedzibą wspierającą rozwój ich biznesu. Dzięki temu mamy szansę wspólnie z najemcą tworzyć przestrzeń odpowiednią i dostosowaną do jego potrzeb – mówi Katarzyna Kubicka, dyrektor regionalna w Dziale Biur Echo Investment.

Łódzki pierwiastek w biurowej przestrzeni

Dobra passa Echo Investment w Łodzi

- Echo Investment to inwestor, który zmienia ważne dla Łodzi przestrzenie nie tylko w ścisłym centrum, ale także historycznych obszarach. Niedawno poznaliśmy pomysł Echo na jeden z zespołów fabrycznego imperium Karola Scheiblera, którego sercem jest wyjątkowy zabytek - piękna, secesyjna elektrownia. Dzisiaj premierę ma kolejna ważna inwestycja. Echo Investment wraca na trasę WZ z najnowszym projektem. Firma zmieni oblicze skrzyżowania al. Piłsudskiego z ul. Kilińskiego. Miejsce to potrzebuje nowej oprawy, wymaga przekształcenia i wprowadzenia tu miejskiej zabudowy. Wierzę, że inwestycja odmieni tę przestrzeń i zapoczątkuje zmiany na pozostałych narożnikach skrzyżowania – mówi Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

- Od lat pracujemy z polskimi i globalnymi firmami, dlatego bardzo dobrze znamy ich zmieniające się potrzeby i umiemy na nie odpowiednio reagować. Tworzenie nowych powierzchni biurowych to skomplikowany proces, który wymaga doświadczenia, znajomości lokalnych uwarunkowań, aktywnego słuchania klientów, obserwowania dynamicznie rozwijającego się rynku oraz przede wszystkim sprawnego działania. Projekty, które do tej pory zbudowaliśmy w Łodzi potwierdzają ogromny potencjał tego miasta. Chcemy ten potencjał rozwijać i uczestniczyć w rozwoju Łodzi – mówi Rafał Mazurczak, członek zarządu Echo Investment odpowiedzialny za dział biurowy.



Pozwolenie na budowę pierwszego etapu REACT firma Echo Investment otrzymała w grudniu 2018 roku. Pierwsze prace budowlane już ruszyły.Inspiracją dla architektury budynku oraz zaproponowanych w nim rozwiązań był charakter Łodzi - miasta kontrastowego i wymykającego się szablonom. Jego wizerunek opiera się z jednej strony na sztuce i kreatywności, z drugiej tworzy go pofabryczna zabudowa. REACT najlepiej definiują takie hasła jak struktura, modułowość, porządek, światło czy funkcjonalność.Serce biurowca tworzyć będzie reprezentacyjna, dwupoziomowa część wejściowa, gdzie znajdzie się recepcja oraz strefa chillout. Na antresoli zaplanowano bar kawowy, a w jego sąsiedztwie strefy służące integracji i wypoczynkowi. Do kantyny przynależeć będzie ogródek. Plany zakładają również stworzenie przestrzeni, w której będzie można oglądać filmy.Projekt biurowca powstał w pracowni architektonicznej Litoborski+Marciniak. Pierwszy budynek kompleksu zostanie oddany do użytku w drugiej połowie 2020 roku.Echo Investment jest jednym z pierwszych inwestorów i deweloperów, którzy uwierzyli w potencjał Łodzi. Firma jest tu obecna od ponad 20 lat. Zbudowała tu dwa hotele – Ibis i Novotel, cztery biurowce, w których pracuje około 4 tys. ludzi, a także osiedla z ponad 400 mieszkaniami. Obecnie spółka buduje cztery projekty z ponad 600 mieszkaniami, a miesiąc temu na terenie dawnej fabryki Karola Scheiblera przy ul. Tymienieckiego rozpoczęła budowę Fuzji – miastotwórczego, wielofunkcyjnego projektu łączącego biura, mieszkania i powierzchnię usługową i restauracyjną.Echo Investment od ponad 20 lat działa na głównych rynkach regionalnych w Polsce i dzięki temu zna ich różnorodny charakter.