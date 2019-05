Nowe wyzwania w zarządzaniu ryzykiem

Przed nami wyniki najnowszej edycji badania Aon „Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach”. Do jakich wniosków prowadzą ostatnie analizy? Okazuje się, że dziś największym wyzwaniem dla organizacji oraz ich zdolności do właściwego inwestowania w przygotowanie i ochronę działalności są ekonomiczne i globalne problemy handlowe.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrey Popov - Fotolia.com Jakie wyzwania w zarządzaniu ryzykiem? Najistotniejszym z aktualnych ryzyk jest spowolnienie gospodarcze.

„Firmy różnej wielkości mają problemy z ustaleniem priorytetów w zakresie zarządzania ryzykiem w obliczu tak wielu zmian i niepewności” – powiedział Rory Moloney, dyrektor generalny Global Risk Consulting. „To, co kiedyś było sprawdzoną strategią ograniczania ryzyka – wykorzystywanie przeszłości do przewidywania przyszłości – jest teraz wyzwaniem, a w połączeniu z bardziej konkurencyjną gospodarką światową składa się na najniższy w historii poziom przygotowania do ryzyka. W rezultacie planowanie zarządzania ryzykiem musi przyjąć inny kształt niż w przeszłości”.

Zmiany w tegorocznych wynikach badania wskazują, że funkcja osoby zarządzającej ryzykiem musi ewoluować, aby zarządzanie ryzykiem mogło osiągnąć najkorzystniejszy poziom dla przedsiębiorstwa” – dodaje Moloney. „Takie działanie, w połączeniu z wykorzystaniem danych i analiz prognostycznych, które mogą generować przydatne informacje, pomoże firmom chronić ich zyski, jednocześnie dostosowując organizacje do przyspieszonych zmian i wahań gospodarczych”.

Pozostałe kluczowe wnioski:

Zwiększa się liczba starszych pracowników na rynku pracy – ryzyko to zmieniło pozycję w rankingu z 37. miejsca w 2017 roku na 20. w 2019. Przewiduje się, że do 2022 roku zajmie 13. miejsce. Ogólnie rzecz biorąc, starzenie się populacji w połączeniu z niedoborem siły roboczej nie tylko zmienia kierunki społecznego i gospodarczego rozwoju kraju, lecz także powoduje niestabilność w ramach organizacji.

Ryzyko zmian klimatycznych przesunęło się w rankingu z 45. miejsca w 2017 roku na 31. w 2019, ponieważ częstotliwość i dotkliwość klęsk żywiołowych przyczyniają się do wzrostu obaw o ich wpływ na gospodarkę światową.

Ataki cybernetyczne/naruszenia danych zajmują szóstą pozycję w rankingu i przewiduje się, że w 2022 r. staną się trzecim najważniejszym ryzykiem. Zagrożenia cybernetyczne nadal zajmują pierwsze miejsce wśród respondentów z Ameryki Północnej. Po raz pierwszy przewiduje się, że to ryzyko znajdzie się na liście top 10 w krajach Ameryki Łacińskiej. Prognozy wskazują także, że w Europie cyberzagrożenia wskoczą z ósmego na czwarte miejsce, a na Bliskim Wschodzie i w Afryce z ósmego na drugie.

Przełomowe technologie i innowacyjność budzą wśród respondentów coraz większy niepokój, awansując w globalnym rankingu z 20. pozycji w 2017 roku na 14. w 2019. Ryzyko to jest wymieniane wśród 10 największych zagrożeń w przypadku 50% wszystkich branży.

Aon, jedna z wiodących, globalnych firm świadczących profesjonalne usługi dotyczące ryzyka oraz rozwiązań w zakresie emerytury i zdrowia, co dwa lata analizuje opinie tysięcy osób, na których barkach spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem. Reprezentanci 60 krajów i 33 branż identyfikują najistotniejsze ryzyka i wyzwania, które rysują się przed ich organizacjami.W najnowszej edycji badania „Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach” wskazano, że najistotniejszym z aktualnych ryzyk jest spowolnienie gospodarcze . Na drugiej pozycji uplasowała się utrata reputacji marki, co może być następstwem poważnych konsekwencji wpadki korporacji, do której może dojść na platformach społecznościowych praktycznie o każdej porze dnia i nocy. Podium zamyka przyspieszone tempo zmian czynników rynkowych, będące wynikiem wzrostu polityki protekcjonistycznego handlu międzynarodowego , w tym rosnąca aktywność regulacyjna i napięcia geopolityczne. Warto podkreślić, że jest to ryzyko, które w poprzednim badaniu zajmowało odległe 38. miejsce.Aon uzyskał odpowiedzi na badanie „Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach” jesienią 2018 roku, w czasie ogromnej niestabilności na całym świecie, napędzanej przez spadki na giełdzie, spory dotyczące polityki handlowej, agresywne działania regulacyjne, masowe wycofywania produktów, aktywny cykl katastrof naturalnych o niszczycielskich konsekwencjach, dalekosiężne ataki cybernetyczne i skandale korporacyjne. Te szersze zagrożenia makroekonomiczne – w połączeniu z szybkością zmian technologicznych – przyczyniają się do wzrostu znaczenia nowych zagrożeń, które mogą zakłócić łańcuchy dostaw i ogólne operacje biznesowe. W rezultacie jedna trzecia spośród 15 największych zagrożeń to nowe pozycje na liście, w tym m.in. przyspieszone tempo zmian czynników rynkowych i geopolitycznych oraz przełomowe technologie i innowacyjność.Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem zgłaszają najniższy od 12 lat poziom gotowości na ryzyko, ponieważ wiele z najistotniejszych zagrożeń, takich jak spowolnienie gospodarcze i rosnąca konkurencja, są nieubezpieczalne. W konsekwencji należy rozważyć zarządzanie ryzykiem jako przeciwieństwo transferu ryzyka, aby złagodzić te zagrożenia i chronić organizacje przed potencjalną niestabilnością.