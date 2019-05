Najtańsze kierunki last minute na długi weekend

Tegoroczne Boże Ciało przypada 20 czerwca i jest to kolejna już w tym roku okazja do odrobinę dłuższego wypoczynku. Ze statystyk KAYAK.pl wynika, że zainteresowanie przelotami podczas czerwcowego długiego weekendu jest o 15% wyższe niż w przypadku pozostałych weekendów tego miesiąca. Eksperci serwisu postanowili sprawdzić, gdzie mogą udać się turyści, którzy z decyzją o wyjeździe czekali do ostatniej chwili, ale nie chcą wydawać fortuny. Oto propozycje na last minute w Boże Ciało.

Europejskie stolice w przystępnych cenach

Lista 10 najtańszych kierunków na czerwcowy weekend Najmniej zapłacą turyści wybierający się do Wenecji – bilet w dwie strony w klasie ekonomicznej wyniesie ich średnio 196 zł.

Jak wynika z analizy KAYAK.pl niemal co 2. Polak na czerwcowy długi weekend planuje wypad na tzw. city break. Zwolenników tego rodzaju wyjazdów powinien ucieszyć fakt, że w rankingu najtańszych kierunków last minute na Boże Ciało znalazły się popularne, europejskie miasta. Na przystępne ceny mogą liczyć turyści wybierający się do Wenecji. Przeciętna cena biletu w dwie strony w klasie ekonomicznej sięga 196 zł. Na miejscu można podziwiać m.in. cykliczny pokaz sztuki współczesnej - Biennale of Venice.O kilkadziesiąt złotych droższe są bilety do Londynu. Stolica Wielkiej Brytanii to zdecydowanie dobry pomysł na czerwcowy weekend, ponieważ to właśnie w tym miesiącu Brytyjczycy świętują urodziny Królowej Elżbiety II. Do tego w okresie naszego Bożego Ciała odbywać się będzie jedno z największych wydarzeń kulinarnych – Taste of London. Koszt przelotu do Mediolanu, Luqi, Aten czy Amsterdamu zamknie się w kwocie 500 zł. Osoby, które chciałyby poznać lepiej słowiański folklor, powinny rozważyć wyjazd na Ukrainę. Za przelot do Kijowa zapłacą średnio 341,5 zł, a do Lwowa 424 zł.Aleksandra Sowa-Frąckowiak, rzecznik prasowy KAYAK.pl, komentuje: „ City breaki to świetna alternatywa dla osób, które chcą podładować baterie jeszcze przed pełnym rozkwitem sezonu urlopowego. Jak pokazują nasze dane, podróżni wciąż mogą znaleźć wiele interesujących miejsc na zbliżający się długi weekend, do których loty są dostępne w przystępnych cenach. Dla osób, które szukają dalszych inspiracji szczególnie polecamy naszą funkcję KAYAK Explore – która po określeniu możliwości finansowych oraz przybliżonego terminu podróży zaproponuje listę kierunków na wymarzone wakacje”.