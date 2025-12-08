Zarząd sukcesyjny - klucz do płynnej kontynuacji firmy po śmierci właściciela

Artykuł sponsorowany

Właściciele firm rodzinnych i jednoosobowych działalności często skupiają się na bieżącym rozwoju biznesu, zapominając o jednym z najważniejszych elementów stabilności przedsiębiorstwa - sukcesji. Tymczasem śmierć przedsiębiorcy bez przygotowanego planu może doprowadzić do natychmiastowego paraliżu działalności, utraty kontrahentów, wygasania umów oraz problemów finansowych. Właśnie dlatego zarząd sukcesyjny jest dziś jednym z najważniejszych narzędzi, które zabezpiecza przedsiębiorstwo i jego przyszłość.