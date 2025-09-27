Zbieranie grzybów w Polsce: kto i dlaczego chodzi na grzyby, a kto boi się lasu? © wygenerowane przez AI

Grzybobranie w Polsce nadal cieszy się dużą popularnością - ponad 60% Polaków deklaruje, że zbiera grzyby, jednak aż 38% unika lasu przede wszystkim z obawy przed zatruciem trującymi grzybami oraz obecnością pająków i kleszczy. Badanie Rankomat.pl z 2025 roku pokazuje, że mimo tych lęków, wielu miłośników grzybów ceni sobie kontakt z naturą i relaks na łonie przyrody, a grzybobranie jest traktowane raczej jako hobby niż sposób na zarobek. Statystyki sanitarne wskazują, że zatrucia grzybami w Polsce są rzadkie, a większość przypadków związana jest z myleniem gatunków.

Przeczytaj także: Grzybobranie. Jakich przepisów prawnych powinien przestrzegać grzybiarz?

Z tego artykułu dowiesz się:

Ponad 60% Polaków zbiera grzyby, ale 38% unika lasu z obawy przed zatruciami i kleszczami.

Główne powody lęku to trudność rozróżnienia grzybów jadalnych od trujących oraz obecność pająków i złapanie kleszcza.

Grzybobranie jest traktowane przede wszystkim jako hobby i sposób na kontakt z naturą, a nie źródło dochodu.

W 2024 roku odnotowano w Polsce zaledwie 13 zatruć grzybami z jednym przypadkiem śmiertelnym.

Eksperci zalecają korzystanie z pomocy specjalistów przy identyfikacji grzybów i wskazują na możliwość ubezpieczenia na wypadek zatrucia.

Niecałe dwie trzecie Polaków zbiera grzyby

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Udział Polaków w grzybobraniu Badanie przeprowadzone w sierpniu 2025 roku wskazuje, że 62% dorosłych Polaków uczestniczy w grzybobraniu, natomiast 38% rezygnuje z tej formy aktywności. Wynik pokazuje przewagę zwolenników grzybobrania, choć nie jest ona miażdżąca, a społeczne postrzeganie tej tradycji wyraźnie odbiega od rzeczywistości. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Leśne lęki: zatrucie grzybami, złapanie kleszcza i… potargane spodnie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Powody rezygnacji z grzybobrania Najczęstsze powody unikania grzybobrania to brak umiejętności rozróżniania gatunków grzybów oraz brak satysfakcji z tej aktywności. Blisko 40% osób rezygnuje przez ryzyko pomyłki, a ponad jedna piąta obawia się zatrucia. Dla części respondentów ważne są również lęki związane z kleszczami, pająkami czy z możliwością zgubienia się w lesie. Mniejsza grupa obawia się dzikich zwierząt, myśliwych, zniszczenia odzieży lub ma przeszkody zdrowotne. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Po odpoczynek zamiast pieniędzy – powody grzybobrania

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Motywacje grzybiarzy w Polsce Większość Polaków deklarujących uczestnictwo w grzybobraniu robi to przede wszystkim ze względu na smak i walory grzybów. Dla wielu ważny jest także kontakt z naturą, świeże powietrze oraz możliwość wyciszenia się, odpoczynku czy podtrzymania rodzinnych tradycji. Tylko niewielki odsetek traktuje grzybobranie jako potencjalne źródło dochodu. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Zatrucie grzybami a bezpieczeństwo

W polisie na życie zatrucie grzybami może być uznane za jeden z powodów do hospitalizacji czy nawet rehabilitacji. Pod warunkiem, że nie doszło do zażycia substancji odurzającej na bazie grzybów. Warto pamiętać, aby ubezpieczenie zawierało konkretne elementy, jak na przykład leczenie szpitalne. Dzięki temu za każdy dzień pobytu w szpitalu ubezpieczyciel wypłaci nawet kilkaset złotych – radzi Ewelina Ratajczak, ekspertka ubezpieczeń na życie Rankomat.pl